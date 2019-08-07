По информации миланской журналистки Клаудии Гарсии, стороны полностью согласовали трансфер. Ожидается, что уже завтра бельгиец прилетит в Италию, в ближайшее время необходимые документы будут подписаны.

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Политика Зеленский убежден, что Крым вернется в состав Украины Крым обязательно вернется в состав Украины, заявил украинский глава Владимир Зеленский.

Армия и оружие Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник» Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».

Культура Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500 Бельгиец из Льежа несколько лет назад случайно приобрел подлинник Рембрандта за €500.

Политика Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко показала подросшего сына в рекламе Наследник Регины Тодоренко и Влада Топалова стал звездой с самого рождения. В первые месяцы жизни Михаил уже снялся в клипе папы.

Происшествия Двоих участников митинга в Москве объявили в розыск Двое участников митингов в Москве объявлены в розыск, еще девятерым предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса.

Транспорт На восточном участке синей ветки московского метро прервано движение На Арбатско-Покровской линии московского метро остановили движение от станции "Партизанская" до "Щелковской" из-за падения человека на рельсы, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

Футбол Кононов: чемпион мира Шюррле мгновенно влился в ФК «Спартак» Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле быстро влился в коллектив футбольного клуба "Спартак".

Общество Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.

Гаджеты 13 смартфонов Honor первыми получат EMUI 10 Появился список смартфонов Honor, которые первыми получат обновление до новейшей прошивки EMUI 10. Сейчас насчитывается 13 таких устройств.

Политика Украина нашла замену российскому дизельному топливу Украина планирует заместить дизельное топливо из России, после введения спецпошлин на ввоз российских товаров, поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Общество Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.

Наука Употребление кофе перед сном не приводит к бессоннице Эксперты пришли к заключению, что употребление бодрящего напитка за несколько часов до сна не приводит к появлению бессонницы.

Общество Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.

Происшествия В пригороде Вашингтона эвакуировали редакцию USA Today Редакция газеты USA Today в пригороде Вашингтона эвакуирована после сообщений, что в здании появился вооруженный мужчина.

Армия и оружие В ДНР заявили, что не причастны к гибели четырех украинских военных Минобороны Украины ранее обвинило ополченцев в двух обстрелах позиций силовиков Представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что ополченцы не имеют отношения к обстрелу, жертвами которого якобы стали четверо украинских силовиков в Донбассе.

Политика WSJ назвала возможных кандидатов на пост посла США в России Спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве.

Шоу-бизнес Похороны Вилли Токарева не состоятся 7 августа Похороны певца Вилли Токарева, который умер 4 августа в возрасте 84 лет, не состоятся в среду, дата еще не определена.