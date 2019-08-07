Футбол
«Интер» и «МЮ» согласовали трансфер ЛукакуSports.ru 11:27
По информации миланской журналистки Клаудии Гарсии, стороны полностью согласовали трансфер. Ожидается, что уже завтра бельгиец прилетит в Италию, в ближайшее время необходимые документы будут подписаны.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:56, Ашберн
Шоу-бизнес
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
Борис Корчевников попал в аварию
Обновлено в 13:53
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют против профессионалов
Обновлено в 11:36
Происшествия
Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург
Обновлено в 08:20
Политика
Зеленский заявил, что позвонил Путину по поводу Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 05:07
Политика
Зеленский убежден, что Крым вернется в состав Украины
Крым обязательно вернется в состав Украины, заявил украинский глава Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:42
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26
Авто
Россиянка отсудила 1,5 млн рублей за ржавый Kia Rio
Обновлено в 12:05
Культура
Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500
Бельгиец из Льежа несколько лет назад случайно приобрел подлинник Рембрандта за €500.
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала подросшего сына в рекламе
Наследник Регины Тодоренко и Влада Топалова стал звездой с самого рождения. В первые месяцы жизни Михаил уже снялся в клипе папы.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Двоих участников митинга в Москве объявили в розыск
Двое участников митингов в Москве объявлены в розыск, еще девятерым предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса.
Обновлено в 14:15
Транспорт
На восточном участке синей ветки московского метро прервано движение
На Арбатско-Покровской линии московского метро остановили движение от станции "Партизанская" до "Щелковской" из-за падения человека на рельсы, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Избитой ингушской девочке ампутировали руку
Обновлено в 13:30
Футбол
Кононов: чемпион мира Шюррле мгновенно влился в ФК «Спартак»
Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле быстро влился в коллектив футбольного клуба "Спартак".
Обновлено в 12:03
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено вчера в 06:44
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Гаджеты
13 смартфонов Honor первыми получат EMUI 10
Появился список смартфонов Honor, которые первыми получат обновление до новейшей прошивки EMUI 10. Сейчас насчитывается 13 таких устройств.
Обновлено в 10:20
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
Обновлено в 01:30
Политика
Украина нашла замену российскому дизельному топливу
Украина планирует заместить дизельное топливо из России, после введения спецпошлин на ввоз российских товаров, поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено вчера в 07:43
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Наука
Употребление кофе перед сном не приводит к бессоннице
Эксперты пришли к заключению, что употребление бодрящего напитка за несколько часов до сна не приводит к появлению бессонницы.
Обновлено в 13:53
Общество
Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги
Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Обновлено в 05:56
Происшествия
В пригороде Вашингтона эвакуировали редакцию USA Today
Редакция газеты USA Today в пригороде Вашингтона эвакуирована после сообщений, что в здании появился вооруженный мужчина.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие
В ДНР заявили, что не причастны к гибели четырех украинских военных
Минобороны Украины ранее обвинило ополченцев в двух обстрелах позиций силовиков Представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что ополченцы не имеют отношения к обстрелу, жертвами которого якобы стали четверо украинских силовиков в Донбассе.
Обновлено в 07:40
Политика
WSJ назвала возможных кандидатов на пост посла США в России
Спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве.
Обновлено в 11:34
Шоу-бизнес
Похороны Вилли Токарева не состоятся 7 августа
Похороны певца Вилли Токарева, который умер 4 августа в возрасте 84 лет, не состоятся в среду, дата еще не определена.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке
В докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции на Ближнем Востоке утверждается, что ИГ занимается укреплением и расширением подпольной сети на территории Ирака и Сирии.
Обновлено вчера в 20:57