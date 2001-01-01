«Интер» и «Атлетико» предложили 90 млн евро за ПепеSoccer.ru 03:11

France Football и L’Equipe утверждают, что "Интер" и "Атлетико" предложили большие деньги за нападающего "Лилля" Николя Пепе. Речь идет о сумме в 90 млн евро.

«Интер» и «Атлетико» предложили 90 млн евро за Пепе

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