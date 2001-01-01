Футбол
«Интер» и «Атлетико» предложили 90 млн евро за ПепеSoccer.ru 03:11
France Football и L’Equipe утверждают, что "Интер" и "Атлетико" предложили большие деньги за нападающего "Лилля" Николя Пепе. Речь идет о сумме в 90 млн евро.
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«Интер» предлагает «Лиллю» 90 млн евро с бонусами за Пепе, в борьбу включился «Атлетико»
Sports.ruвчера в 17:59
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:43, Ашберн
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В Кремле прокомментировали ситуацию с потерянной запиской для Путина
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В Сирии при взрыве мины погиб ребенок
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Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
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Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео
Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
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Футбол
Революция и власть народу: почему Федун отрекается от «Спартака»
Обновлено 21 июня в 11:00
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Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.
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Спорт
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Золото в упражнениях с обручем стало для Дины Авериной вторым на Европейских играх в Минске.
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Валерий Меладзе прокомментировал ситуацию в Грузии
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Серию Xiaomi Mi Max могут возродить под брендом Redmi
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Названы регионы с самыми дешевыми подержанными машинами
Более дешевые подержанные авто, стоимость которых в среднем 313,2 тысячи рублей, автомобилисты могут приобрести в Курганской области, Алтае и Новгороде.
Обновлено в 05:50
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В Киеве напали на участников «Марша равенства»
Несколько человек прорвались через оцепление правоохранительных органов и напали на участников «Марша равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества в Киеве, передаёт «Громадське».
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
65-летняя Успенская в обтягивающем платье пожаловалась на жару
Жалобу на погоду Успенская проиллюстрировала фотографией, на которой она позирует на лестнице в обтягивающем красно-черном платье с фантазийным принтом.
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В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи
В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
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Политика
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Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
Обновлено в 06:14
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Из-за новых санкций США совместные предприятия AMD в Китае обречены
Американцы снова атакуют своими санкциями, совместные предприятия AMD в Китае обречены, сообщает информационно-новостное издание 3dnews.ru.
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Продовольственную организацию ООН впервые возглавил китаец
В воскресенье Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) выбрала нового генерального директора.
Обновлено в 08:25
Футбол
Месси требует у «Барселоны» купить Неймара
Обновлено в 08:10
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Политика
При попытке госпереворота погиб глава штаба армии Эфиопии
Как отмечается, были убиты глава эфиопского штата Амхара и его советник. Также погиб начальник штаба армии Эфиопии Сеаре Меконне.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола
Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.
Обновлено в 08:46
Политика
Миронов призвал ввести санкции против Грузии
По мнению парламентария, действенным ответом на события в грузинской столице станут экономические санкции в отношении Тбилиси, прежде всего в части поставок сельскохозяйственной продукции.
Обновлено в 08:14
Единоборства
Валуев рассказал о продолжающейся борьбе с опухолью мозга
Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе и депутат Государственной Думы России Николай Валуев рассказал о продолжении борьбы с опухолью мозга, сообщает URA.RU.
Обновлено вчера в 07:47
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Политика
Песков рассказал об отношении Путина к интернету
Ранее 23 июня Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на саммите стран G-20, который в 2019 году пройдет в японском городе Осака с 28 по 29 июня.
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Авто
Land Rover Defender получил прощальную версию
Издание End Edition, созданное тюнерами из ателье Kahn, получило посвежевший дизайн экстерьера, который дополнили светодиодные фары, новая передняя решетка, более широкие крылья с брутально выступающими болтами, стальные бамперы, вентиляционные отверстия капота, а окрашено все это в матовый черный цвет.
Обновлено в 02:20
Политика
Посольства Грузии за рубежом начали кампанию привлечения туристов
Грузинские посольства за рубежом в связи с ограничениями России по авиаперевозкам и туризму начали кампанию в соцсетях по привлечению в страну гостей из дальнего зарубежья, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 05:06
Политика
Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ
Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
Обновлено в 09:15