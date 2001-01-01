Футбол

«Интер» и «Атлетико» предложили 90 млн евро за ПепеSoccer.ru 03:11

France Football и L’Equipe утверждают, что "Интер" и "Атлетико" предложили большие деньги за нападающего "Лилля" Николя Пепе. Речь идет о сумме в 90 млн евро.
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«ПСЖ» готов заплатить 85 миллионов евро за Николя Пепе

Спорт-Экспресс08:39

«Бавария» отказалась от трансфера Пепе

Евро-футбол.рувчера в 13:44

«Интер» и «Атлетико» предложили € 90 млн за форварда «Лилля» Пепе

Чемпионат03:07

«Интер» предложил «Лиллю» 90 миллионов евро за Пепе

Матч ТВ01:33

«Атлетико» навяжет «Интеру» и «Ливерпулю» конкуренцию за Николя Пепе

Бомбардир.рувчера в 18:31

«Интер» предлагает «Лиллю» 90 млн евро с бонусами за Пепе, в борьбу включился «Атлетико»

Sports.ruвчера в 17:59

«Лилль» получит 90 миллионов евро за Пепе

Советский спорт05:26
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Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова назвала свой вес и рост

Обновлено в 08:24
Футбол

Игроки чемпионата Грузии вышли на матчи в антироссийских футболках

Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с лозунгами, направленными против политики России, сообщает «Грузия Online».
Обновлено в 07:11
Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию с потерянной запиской для Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что люди, потерявшие записку для Владимира Путина, историю о которой глава государства рассказал на прямой линии, больше ничего не теряли.
Обновлено в 08:42
Происшествия

В Сирии при взрыве мины погиб ребенок

Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем

Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 04:24
Политика

Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео

Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Футбол

Революция и власть народу: почему Федун отрекается от «Спартака»

Обновлено 21 июня в 11:00
Политика

Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России

Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено вчера в 00:53
Спорт

Гимнастка Дина Аверина завоевала второе золото на Европейских играх

Золото в упражнениях с обручем стало для Дины Авериной вторым на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 09:04
Политика

Валерий Меладзе прокомментировал ситуацию в Грузии

Певец Валерий Меладзе высказался по поводу текущей политической ситуации в Грузии.
Обновлено в 01:18
Гаджеты

Серию Xiaomi Mi Max могут возродить под брендом Redmi

Сообщение сопровождалось еще и несколькими вопросами к поклонникам бренда, а это значит, что в компании оценивают возможность запуска таких смартфонов.
Обновлено в 09:37
Авто

Названы регионы с самыми дешевыми подержанными машинами

Более дешевые подержанные авто, стоимость которых в среднем 313,2 тысячи рублей, автомобилисты могут приобрести в Курганской области, Алтае и Новгороде.
Обновлено в 05:50
Происшествия

В Киеве напали на участников «Марша равенства»

Несколько человек прорвались через оцепление правоохранительных органов и напали на участников «Марша равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества в Киеве, передаёт «Громадське».
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

65-летняя Успенская в обтягивающем платье пожаловалась на жару

Жалобу на погоду Успенская проиллюстрировала фотографией, на которой она позирует на лестнице в обтягивающем красно-черном платье с фантазийным принтом.
Обновлено в 08:22
Единоборства

В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи

В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Политика

Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
Обновлено в 06:14
Гаджеты

Из-за новых санкций США совместные предприятия AMD в Китае обречены

Американцы снова атакуют своими санкциями, совместные предприятия AMD в Китае обречены, сообщает информационно-новостное издание 3dnews.ru.
Обновлено в 03:18
Общество

В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел

Обновлено в 03:48
Политика

Продовольственную организацию ООН впервые возглавил китаец

В воскресенье Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) выбрала нового генерального директора.
Обновлено в 08:25
Футбол

Месси требует у «Барселоны» купить Неймара

Обновлено в 08:10
Общество

На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Политика

При попытке госпереворота погиб глава штаба армии Эфиопии

Как отмечается, были убиты глава эфиопского штата Амхара и его советник. Также погиб начальник штаба армии Эфиопии Сеаре Меконне.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола

Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.
Обновлено в 08:46
Политика

Миронов призвал ввести санкции против Грузии

По мнению парламентария, действенным ответом на события в грузинской столице станут экономические санкции в отношении Тбилиси, прежде всего в части поставок сельскохозяйственной продукции.
Обновлено в 08:14
Единоборства

Валуев рассказал о продолжающейся борьбе с опухолью мозга

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе и депутат Государственной Думы России Николай Валуев рассказал о продолжении борьбы с опухолью мозга, сообщает URA.RU.
Обновлено вчера в 07:47
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Политика

Песков рассказал об отношении Путина к интернету

Ранее 23 июня Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на саммите стран G-20, который в 2019 году пройдет в японском городе Осака с 28 по 29 июня.
Обновлено в 07:46
Авто

Land Rover Defender получил прощальную версию

Издание End Edition, созданное тюнерами из ателье Kahn, получило посвежевший дизайн экстерьера, который дополнили светодиодные фары, новая передняя решетка, более широкие крылья с брутально выступающими болтами, стальные бамперы, вентиляционные отверстия капота, а окрашено все это в матовый черный цвет.
Обновлено в 02:20
Политика

Посольства Грузии за рубежом начали кампанию привлечения туристов

Грузинские посольства за рубежом в связи с ограничениями России по авиаперевозкам и туризму начали кампанию в соцсетях по привлечению в страну гостей из дальнего зарубежья, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 05:06
Политика

Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ

Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
Обновлено в 09:15
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Николя Пепе
Ивуарийский футболист
Ивуарийский и французский футболист, нападающий клуба «Лилль» и национальной сборной Кот-д’Ивуара.
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