Футбол
«Интер» и «Атлетико» предложили 90 млн евро за ПепеSoccer.ru 03:11
France Football и L’Equipe утверждают, что "Интер" и "Атлетико" предложили большие деньги за нападающего "Лилля" Николя Пепе. Речь идет о сумме в 90 млн евро.
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«Интер» предлагает «Лиллю» 90 млн евро с бонусами за Пепе, в борьбу включился «Атлетико»
Sports.ruвчера в 17:59
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