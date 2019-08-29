Футбол
Bookmaker-ratings.ru«Интер» арендовал защитника «Фиорентины» Бираги
Кристиано Бираги следующий сезон проведет в «Интере». Миланский клуб получит право приоритетного выкупа защитника. Пресс-служба «Интера» объявила об аренде итальянского защитника «Фиорентины» Кристиано Бираги.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:18, Вашингтон
Политика
Депутат Зеленского вел матерную переписку на заседании Рады
Новоизбранный депутат Верховной Рады от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа», внештатный советник главы государства Михаил Радуцкий нецензурно прокомментировал возможное назначение министра здравоохранения Украины.
Lenta.ru 10:24
Энергетика
Газпром начал заполнение газом «Силы Сибири»
Interfax-Russia.ru - "Газпром" начал заполнение газом экспортного магистрального газопровода в Китай "Сила Сибири", заявил в четверг на I Нефтегазовом форуме в Якутии глава республики Айсен Николаев.
Интерфакс - Россия 02:49
Политика
Рада утвердила нового министра обороны Украины
Новым министром обороны Украины утвержден Андрей Загороднюк.
BFM.ru 11:49
Происшествия
В Ленинградской области полиция ищет потерявшуюся в лесу девочку
Полиция начала поиски пропавшей девочки в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
РИА Новости 11:33
Политика
Зеленский оценил свои первые 100 дней президентства
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал свои первые 100 дней на посту президента Украины.
RT на русском 10:07
Гаджеты
Apple начнет поставки деталей для iPhone неавторизованным мастерским
Небольшие ремонтные мастерские теперь могут получать доступ деталям для ремонта устройств Apple, на тех же условиях, что и авторизованные мастерские, сообщила компания в официальном пресс-релизе.
Rambler News Service 11:53
Технологии
Впервые в России самолеты напишут словесное послание в небе
Летчики пилотажной группы "Первый полет" впервые в России напишут пятью самолетами Як-52 в небе словесное послание с помощью дымов и специальной системы управления.
Реальное время 01:44
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами
РИА Новости 06:06
Происшествия
Двое пострадавших под Северодвинском скончались от облучения
Двое пострадавших при взрыве на военном объекте под Северодвинском в Архангельской области погибли от последствий радиационного облучения.
News.ru 10:18
Экономика
О долгах по налогам начали сообщать через sms и банковские приложения
Долги россиян по имущественным налогам за год выросли на 8,6 процентов.
Российская газета 04:00
Экономика
Forbes опубликовал список богатейших российских семей
Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
ТАСС вчера в 04:30
Театры
Актёры МХАТа подали жалобу в прокуратуру на нового худрука
Актёры МХАТ имени Горького обратились в прокуратуру с жалобой на нового худрука Эдуарда Боякова, пишет РБК.
Ореанда-Новости 11:53
Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Технологии
Росстат объяснил отсутствие оплаченного приложения
Росстат прокомментировал отсутствие заказанного приложения для App Store и Google Play.
News.ru 10:11
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета 08:31
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
Российская газета 08:16
Волейбол
Российские волейболистки обыграли Словакию на чемпионате Европы
Впервые в чемпионате Европы участвуют 24 команды и соревнования проходят сразу в четырех странах.
Pravda.Ru 10:59
Хоккей
Жердев подписал контракт с клубом ВХЛ «Рязань»
Двукратный чемпион мира Николай Жердев подписал контракт с клубом Высшей лиги «Рязань».
Спорт-Экспресс 11:04
Футбол
«Спартак» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы примет «Брагу»
Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Происшествия
В Ростовской области Ан-2 совершил вынужденную посадку в поле
Российская газета 09:13
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Кино
Венецианский кинофестиваль откроет японский фильм с российской музыкой
Музыку для картины написал российский композитор Алексей Айги.
Пятый канал вчера в 15:22
Наука
Ученые МГУ создали базу данных наводнений в Европе
Известия 09:09
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Музыка
В Дагестане пройдет форум «Мы не хотим бояться за наше завтра!»
В форуме примут участие почти тысяча учащихся школ, ВВУЗов и ССУЗ столицы.
Mirmol.ru 11:31
Шоу-бизнес
Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»
В недалеком прошлом Лолита вырвала мужа из лап сектантов, а тот, в свою очередь, помогал ей следить за здоровьем.
Суть событий 08:13
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Здоровье
Главный диетолог Минздрава назвал два закона правильного питания
Как пояснил Тутельян, потребление такого количества хлеба в большей степени связано с традициями, привычками и культурой питания.
ТАСС 00:01
Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Газета.Ru 10:59