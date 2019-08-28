Футбол
Матч ТВ«Интер» арендовал защитника «Фиорентины» Бираги
Бразилец был арендован с правом выкупа. 26-летний Бираги в прошлом сезоне серии А провел 36 матчей и забил один гол. Читайте также: Защитник «Интера» перебрался в «Фиорентину»
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Экономика
МТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей
Оператор связи МТС купил у материнской АФК "Система" 100% АО "Объединенные русские киностудии" (бренд "Кинополис") за 2 млрд рублей, говорится в материалах компании.
Интерфакс вчера в 12:59
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Общество
В Госдуме предлагают запретить держать бойцовых собак в квартирах
"Большая собака и гадит прилично, а у нас мало кто убирает: выходят с поводком или без поводка, отпустили, и где навалила - там навалила", - сказал Вострецов.
Вести.Ru 04:25
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
По информации ведомства на 1 января этого года, в стране живет 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста — в общей сложности 10,1 млн человек.
Известия вчера в 20:42
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
Политика
Олега Сенцова этапировали в Москву
Российская газета 04:32
Шоу-бизнес
Актер Александр Числов умер на 55-м году жизни
Российская газета 04:34
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавшей от полицейских волейболистки
Защита подозреваемых отрицает факт сексуального контакта полицейских со спортсменкой. 28 августа подозреваемых поместили в СИЗО.
Lenta.ru вчера в 13:00
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Игры
В сентябре подписчики PS Plus получат сразу две отличных AAA-игры
Sony решила по-настоящему расщедриться в сентябре: подписчики сервиса PlayStation Plus получат в следующем месяце Batman: Arkham Knight и Darksiders 3. А ведь релиз Darksiders 3 состоялся меньше года назад, и игра до сих пор стоит почти 4 тыс. рублей.
Gmbox.ru вчера в 11:54
Происшествия
Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми
Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, среди них - один ребенок, сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:43
Гаджеты
Redmi представил новые смартфоны Redmi Note 8 Pro и Note 8
Спереди и сзади смартфона установили стекло Gorilla Glass 5. В Китае Redmi Note 8 в базовой конфигурации 4/64 ГБ будет стоить 999 юаней, что в пересчете около 10 тыс. рублей.
Astera 04:36
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Политика
Ученый объяснил, почему Гитлер не смог создать атомную бомбу
Американцы же начали создавать свою атомную бомбу из опасений, что ее может сделать гитлеровская Германия, и тем самым обеспечить себе победу во Второй мировой войне.
РИА Новости вчера в 21:57
Шоу-бизнес
Бузовой могут доверить пропаганду безопасности на дорогах
Журналистская правда 02:51
Политика
Большинство жителей ДНР и ЛНР назвали Донбасс частью Украины
Больше половины жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик считают территорию Донбасса частью Украины.
News.ru вчера в 01:31
Происшествия
Избиение российского подростка воспитателями в лагере попало на видео
Следователи проводят проверку по факту публикации видео с издевательствами взрослых над подростком в детском оздоровительном лагере в Пензенской области, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Lenta.ru 04:14
Происшествия
СК возбудил дело после ДТП на западе Москвы, в котором погибла девочка
ТАСС вчера в 12:57
Армия и оружие
СКР заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ
Заочное обвинение предъявлено одному из командиров бригады Вооруженных сил Украины, который участвовал в обстрелах Донбасса, российским Следственным комитетом.
REGNUM 03:41
Общество
Челябинские депутаты утвердили пособие для «детей войны»
РИА Новости 04:11
Финансы
Рубль остается крайне уязвимым
Рубль накануне остался в числе аутсайдеров среди валют развивающихся стран.
ПРАЙМ 03:42
Политика
70 лет назад в СССР провели первое испытание атомной бомбы
29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне была взорвана первая советская атомная бомба РДС-1.
RT на русском 02:50
Волейбол
Российские волейболистки вышли в плей-офф чемпионата Европы
Женская сборная России по волейболу обыграла команду Испании в матче четвертого тура группового этапа чемпионата Европы.
ТАСС вчера в 12:58
Экономика
Forbes назвал лучшие банки для российских миллионеров
Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских банков для отечественных миллионеров и пришел к выводу, что лучшей кредитной организацией по работе с состоятельными клиентами является подразделение Альфа-банка «Альфа Private».
РБК 04:22
Транспорт
Тысячи молний нарушили движение в Норвегии
В ночь на 28 августа над Восточной Норвегией было зарегистрировано более 22 тысяч молний, непогода вызвала проблемы на железной дороге по всему региону.
BFM.ru 04:33
Экономика
Телеканал «Дождь» с 2014 года получает финансирование от Еврокомиссии
Телеканал «Дождь» начиная с 2014 года получает финансирование от Еврокомиссии, выяснил RT.
RT на русском 02:23