Футбол

«Интер» арендовал полузащитника «Сассуоло» Сенси с правом выкупаSport24.ru вчера в 13:15

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«Интер» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника «Сассуоло» Стефано Сенси. Нерадзурри взяли 23-летнего футболиста в аренду до конца сезона-2019/20 с правом последующего выкупа.
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«Интер» арендовал полузащитника «Сассуоло» Сенси с правом выкупа

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«Интер» арендовал Сенси с правом выкупа

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