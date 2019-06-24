Футбол
«Интер» арендовал полузащитника «Сассуоло» Сенси с правом выкупаSport24.ru вчера в 13:15
«Интер» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника «Сассуоло» Стефано Сенси. Нерадзурри взяли 23-летнего футболиста в аренду до конца сезона-2019/20 с правом последующего выкупа.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:22, Вашингтон
Экономика
ЦБ и банки научат людей противостоять социальной инженерии
Банк России заметил всплеск мошенничества в финансовой сфере с использованием методов социальной инженерии: мошенники обманом вынуждают жертв перевести им деньги или выуживают из них конфиденциальную информацию.
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия
Установлены личности погибших на секретной подлодке Героев России
Обновлено вчера в 23:55
Хоккей
Панарин выбрал игровой номер в «Рейнджерс»
Обновлено вчера в 16:12
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Политика
Премьер Нидерландов тайно обсуждал с Путиным MH17
Нидерландский премьер Марк Рютте на G20 встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил MH17.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на атомной подводной станции
Обновлено вчера в 10:57
Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:34
Авто
Группа PSA заключила специнвестконтракт
В рамках СПИК Группа PSA планирует расширить модельный ряд автомобилей, выпускаемых на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, в том числе за счет моделей Opel, инвестировать в новую платформу, запустить производство полноприводных версий Peugeot Expert, Peugeot Traveller, Citroen Jumpy и Citroen SpaceTourer, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Обновлено в 01:17
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу
Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу.
Обновлено вчера в 22:22
Теннис
Шарапова получила травму в матче первого круга Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова получила травму руки в матче первого круга Уимблдона против представительницы Франции Полин Пармантье.
Обновлено вчера в 13:01
Политика
Зеленский поблагодарил Волкера за помощь Украине
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Канаде со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером, глава государства поблагодарил его за помощь Украине.
Обновлено в 00:30
Политика
Кристин Лагард приостанавливает полномочия главы МВФ
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард приостанавливает выполнение своих обязанностей в связи с выдвижением на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Обновлено вчера в 13:53
Армия и оружие
Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов близ Триполи стали 40 человек
Обновлено вчера в 20:35
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Шоу-бизнес
РЖД прокомментировали поездку Пугачевой по перрону вокзала на машине
Обновлено 01 июля в 21:37
Общество
РБК нашел аудиторскую оценку оспариваемой сделки «Рольфа»
Оценку компании «Рольф Эстейт», из-за продажи которой основателя «Рольфа» Сергей Петрова обвинили в выводе 4 млрд руб. за рубеж, готовила московская аудиторская компания ООО «Юрис, право и аудит», рассказал РБК представитель «Рольфа» и подтвердил гендиректор аудитора Игорь Тимошин.
Обновлено в 01:00
Общество
В США умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
В Калифорнии на 95-м году жизни скончался экс-глава корпорации Chrysler Ли Якокка, передаёт TMZ со ссылкой на члена семьи предпринимателя.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей
В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Авто
Назвали трехлетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью
Как пишут аналитики агентства «Автостат», лидирует по сохранению остаточной цены кроссовер Toyota RAV4, его показатели разнятся в диапазоне 84,6-92,5%, то есть как раз столько остается отпервоначальной цены автомобиля за 3 года владения.
Обновлено вчера в 06:37
Происшествия
В Выборге устраняют последствия водопроводной аварии
Обновлено вчера в 14:50
Экономика
Около 62 тысяч недостроенных объектов нашла Счетная палата РФ
На территории России находятся свыше 62,6 тысяч объектов незаконченного строительства (ОНС) на сумму более четырех триллионов рублей.
Обновлено 01 июля в 17:49
Политика
Две вступительные речи Зеленского в Канаде вызвали смех в зале
Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший с официальным визитом в Канаду, выступил с речью на совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, а затем на конференции по Украине.
Обновлено вчера в 23:55
Здоровье
На Брянщине обещают выделять 2-комнатные и 3-комнатные квартиры врачам
Глава региона предложил улучшить квартирный вопрос для медицинских работников, в частности покупать для врачей 2-х комнатные квартиры, а если приезжает семья, то — 3-комнатные.
Обновлено в 02:01
Общество
Около 600 тыс. жителей города в Японии эвакуируют из-за ливней
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Трамп обвинил Иран в нарушении ядерной сделки
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Иран за нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес
Винер-Усманова выдала неожиданную тайну семьи Кабаевой
Алина Кабаева является самой известной ее воспитанницей. Она тренировалась у Ирины Винер-Усмановой с 1995 года.
Обновлено 01 июля в 10:22
Общество
Уровень воды в реке Ия превышает критическую отметку на полметра
Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, значительно снизился, но все равно превышает критическую отметку на полметра, сообщает администрация Тулуна.
Обновлено в 01:26
Авто
Производитель компонентов для «АвтоВАЗа» объяснил срыв поставок
Обновлено вчера в 19:12