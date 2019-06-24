«Интер» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника «Сассуоло» Стефано Сенси. Нерадзурри взяли 23-летнего футболиста в аренду до конца сезона-2019/20 с правом последующего выкупа.

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Армия и оружие Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке Съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел со стороны ВСУ в поселке Александровка на западе Донецка.

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Происшествия Установлена личность напавшего на полицейских в Чечне Ликвидированный преступник был уроженцем села Ачхой-Мартан по имени Зелимхан Мусаев Полиция установила личность напавшего на блокпост в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщило региональное МВД.

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