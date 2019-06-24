Футбол
«Интер» арендовал полузащитника «Сассуоло» Сенси с правом выкупаSport24.ru 13:15
«Интер» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника «Сассуоло» Стефано Сенси. Нерадзурри взяли 23-летнего футболиста в аренду до конца сезона-2019/20 с правом последующего выкупа.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:42, Вашингтон
Транспорт
ГИБДД создаст рабочую группу для детального анализа ПДД
Госавтоинспекция приняла решение создать рабочую группу для детального анализа Правил дорожного движения (ПДД) и для их улучшения.
Обновлено в 18:09
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Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала
Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено в 04:53
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:26
Армия и оружие
Норвегия раскрыла сообщение Москвы о взрыве газа на подводном аппарате
Директор Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности Пер Странд заявил, что, со слов российских чиновников, на борту глубоководного аппарата в районе Баренцева моря произошел взрыв газа, сообщает Reuters.
Обновлено в 14:34
Политика
На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария
Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Здоровье
Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 18:05
Общество
Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб
Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
Обновлено в 04:59
Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Финансы
Аналитики: рубль достиг предела роста и в июле упадет до 65
Агентство Bloomberg опросило аналитиков, и все они приходят к неутешительному для рубля выводу: оказывается, российская валюта достигла потолка и в июле рискует откатиться к 65 за $1.
Обновлено в 08:01
Общество
Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян
По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие
В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»
Обновлено вчера в 18:45
Авто
Toyota обновила топовую версию пикапа Toyota Hilux
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 07:48
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Здоровье
Врач посоветовал женщинам не менять кроссовки на шпильки в течение дня
Обновлено вчера в 22:17
Теннис
Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено в 13:04
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Крупное ДТП с жертвами произошло на Кутузовском проспекте в Москве
Пять машин столкнулись на Кутузовском проспекте на западе Москвы, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке ГИБДД.
Обновлено в 07:41
Авто
Bentley показала лимитированные версии кроссовера Bentayga
Обновлено в 09:45
Политика
Помпео встретился с главой МИД Казахстана
Госсекретарь США Майк Помпео встретился с министром иностранных дел Казахстана Бейбутом Атамкуловым, сообщает RT.
Обновлено в 17:48
Футбол
Определились все участники плей-офф Кубка Африки
Завершились матчи группового этапа Кубка Африки, по итогам которых определились все участники плей-офф турнира.
Обновлено в 17:21
Политика
Совет Европы требует у России еще €55 млн
Россия должна внести в бюджет Совета Европы еще €55 млн "плюс проценты по умолчанию" за 2017 и 2018 годы, заявил официальный представитель СЕ Дэниел Хольтген. €33 млн за текущий год Москва уже выплатила.
Обновлено в 16:53
Кино
СМИ: режиссёр «Оно» Энди Мускетти ведёт переговоры о съёмках «Флэша»
Студия начала переговоры о съёмках с режиссёром хоррор-дилогии «Оно» Энди Мускетти.
Обновлено в 15:33
Общество
Искалеченная мужем Рита Грачёва снялась в откровенной фотосессии
Маргарита Грачёва, пострадавшая от мужа-садиста, показала в соцсетях кадры с откровенной фотосессии.
Обновлено в 01:16