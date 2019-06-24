Футбол
«Интер» объявил о переходе хавбека «Сассуоло» Сенси на правах арендыЧемпионат 12:11
Миланский «Интер» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Сассуоло» Стефано Сенси на правах аренды. В арендном соглашении прописана опция последующего выкупа 23-летнего итальянского футболиста. Сенси выступал в составе «Сассуоло» с 2016 года.
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