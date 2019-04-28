Футбол
Интер — Ювентус 1:1ProstoProSport 16:23
Раджа Наингголан
|7′
|40′
Хуан Гильермо Куадрадо
Иван Перишич
|44′
|45′
Джорджо Кьеллини
|49′
Алекс Сандро
Леонардо Спинаццола
|60′
Блез Матюиди
Мойсе Кин
|62′
Криштиану Роналду
Раджа Наингголан
Борха Валеро
|74′
Маттео Политано
Жоау Мариу
|80′
Мауро Икарди
Лаутаро Хавьер Мартинес
|82′
|86′
Федерико Бернардески
Матеус Перейра
|90′+2′
Мойсе Кин
|54%
|Владение мячом
|46%
|87%
|Процент точных передач
|87%
|6
|Удары в сторону ворот
|6
|5
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|5
|1
|Офсайды
|2
|10
|Угловые
|4
|9
|Отборы
|3
|12
|Фолы
|12
|1
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Интер
Расстановка 4‑5‑1
1
Ханданович
33
Д′Амброзио
6
де Врей
37
Шкриньяр
18
Асамоа
15
Мариу
8
Весино
20
Валеро
77
Брозович
44
Перишич
10
Мартинес
1
Шченсны
20
Канселу
19
Бонуччи
3
Кьеллини
37
Спинаццола
23
Джан
5
Пьянич
18
Кин
16
Куадрадо
7
Роналду
35
Перейра
Ювентус
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты «Интера» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Италии сыграли вничью с «Ювентусом», новоиспеченным победителем турнира. Встреча, прошедшая в субботу в Милане на стадионе «Сан-Сиро», завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Раджа Найнгголан. У гостей мяч забил Криштиану Роналду.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 23:47, Ашберн
Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено в 22:25
Политика
Зеленский ответил на предложение Путина о паспортах для украинцев
Актер Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, но пока не вступил в должность, на своей странице в Facebook прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, что упрощенная процедура получения российского гражданства может быть распространена на всех украинцев.
Обновлено в 22:05
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Тысячи людей в Великую субботу стали свидетелями схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:35
Музыка
Первый канал проведет проверку результатов голосования «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 22:22
Политика
В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию
Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.
Обновлено в 22:14
Футбол
«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу
«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено в 17:16
Шоу-бизнес
Юрий Лоза обвинил Алсу в уничтожении собственной дочери
Оценив способности Микеллы Абрамовой как средние, Лоза попенял ее родителям на попытку купить победу дочери.
Обновлено в 19:52
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Экономика
Илон Маск будет согласовывать все твиты о Tesla
Основатель Tesla Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, чтобы урегулировать спор о записях в Twitter.
Обновлено в 14:06
Технологии
Хакеры раскрыли союзников Роскомнадзора и ФСБ в цензурных мероприятиях
Хакеры по-прежнему продолжают атаковать уязвимые базы данных и публиковать конфиденциальные сведения в Интернете.
Обновлено в 14:21
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефти в «Дружбе»
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба».
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Пугачёва подарила кулоны проигравшим дочери Алсу детям
Обновлено в 21:01
Наука
Преподаватель из Оксфорда заявил о живущих среди людей пришельцах
Учитель корейского языка в Оксфордском университете Янг-хэ Чи заявил, что инопланетяне живут среди людей длительное время, сообщают СМИ.
Обновлено в 14:22
Происшествия
На трассе в Подмосковье загорелся пассажирский автобус
В подмосковном Домодедово на трассе загорелся пассажирский автобус детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) «Метеор».
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу на «Голосе»
Ранее сообщалось, что фанаты раскритиковали Королеву за поддержку дочери Алсу на "Голосе"
Обновлено в 15:09
Общество
Гороскоп на 28 апреля: удачные моменты у Стрельцов и вдохновляющий день для Близнецов
Астропрогноз на 28 апреля, составленный экспертами сервиса Astrostar.ru, представляет своим читателям ИА IrkutskMedia (ИркутскМедиа).
Обновлено в 19:00
Футбол
Сульшер: «„МЮ“ не нужны игроки, движимые деньгами или славой»
Игроки, движимые только деньгами или славой, не подходят ни для «МЮ», ни для любой другой моей команды.
Обновлено в 20:49
Происшествия
В Ленобласти исправную трубу починили за 11 миллионов рублей
Подозреваемые получили из областного бюджета и средств муниципального образования 11 миллионов рублей.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в синагоге в Калифорнии задержан
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в синагоге города Поуэй (округ Сан-Диего, штат Калифорния).
Обновлено в 17:53
Общество
Жизнь наладится, но не у всех: гороскоп от Павла Глоба на май
Впереди самый последний весенний месяц май, на который многие знаки Зодиака планируют грандиозные планы Астролог Павел Глоба составил свое предсказание на данный период, где подробно расписал, к чему стоит готовиться многим созвездиям в предстоящем месяце.
Обновлено в 06:00
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за атаку на Шри-Ланке 26 апреля
Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку, которая произошла на Шри-Ланке в пятницу, 26 апреля.
Обновлено в 19:14
Шоу-бизнес
Звезда «Темной башни» Идрис Эльба женился
Актер Идрис Эльба, сыгравший в фильме "Темная башня", женился на своей возлюбленной сомалийской королеве красоты Сабрине Даур, передает Daily Mail.
Обновлено в 09:21
Политика
Советник Зеленского: Хотелось бы снова смотреть советские фильмы
Советник избранного президентом Украины комика и шоумена Зеленского Разумков ответил на вопрос украинских журналистов и том, разрешат ли российским артистам снова гастролировать на Украине и будут ли снова показывать в стране советские фильмы.
Обновлено в 15:00
Кино
«Мстители: Финал» уже собрали в прокате 644 млн долларов
Обновлено в 19:13