Футбол

Интер — Сассуоло 0:0 (1-й тайм)Чемпионат 11:36

Интер — Сассуоло
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат Италии
Стадион «Джузеппе Меацца»
51%Владение мячом49%
84%Процент точных передач75%
1Удары в сторону ворот4
Удары в створ ворот2
2Сейвы вратарём
1Офсайды
1Угловые
2Отборы2
3Фолы1
Желтые карточки
Красные карточки
Сегодня, 19 января, в Милане на стадионе «Сан-Сиро» состоится матч 20-го тура итальянской Серии А «Интер» — «Сассуоло». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию встречи.
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