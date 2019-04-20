«Интер» сыграл вничью с «Ромой»LiveSport.ru вчера в 16:31

Миланский «Интер» на своем поле сыграл вничью с римской «Ромой» (1:1) в матче 33-го тура итальянской Серии А. Счет в матче был открыт на 14-й минуте гостями.

Наука Препарат Метформин поможет в борьбе с сердечной недостаточностью Авторы исследования заключили, что приём Метформина пациентами с гипертрофией левого желудочка помогал снизить риск развития инфаркта и инсульта и таким образом - продлил жизнь.

Происшествия Неизвестные напали на конвой миссии ООН в Мали По меньшей мере один сотрудник миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) погиб, ещё четверо получили ранения в результате нападения неизвестных на колонну миротворцев.

Политика Суд отказался снять Зеленского с выборов Сегодня на Украине пройдет второй тур выборов главы государства, в котором примут участие действующий президент страны Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

Гаджеты Мини-ПК ZBox CI621 пополнил каталог Zotac В каталоге Zotac появился мини-ПК ZBox CI621, впервые показанный на выставке CES в начале года.

Политика Пьяный украинец повеселился на избирательном участке на Украине В Днепропетровской области пьяный мужчина в шутку демонстративно бросил рюкзак на пол на избирательном участке и заявил, что там находится бомба.

Политика На Украине не открылся один избирательный участок Один избирательный участок не открылся на Украине, 680 избирателей лишены возможности проголосовать на выборах президента, полиция возбудила дело, заявил в воскресенье глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Шоу-бизнес Игорь Крутой назвал причину отказа дочери заниматься музыкой Как оказалось, Виктория Крутая до сих пор занимается музыкой, просто не настолько серьезно, как раньше, ведь семья для девушки - главное.

Общество Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области Опубликовано видео, на котором зафиксировано падание светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.

Музыка Нейросеть около месяца генерирует death metal в прямом эфире Нейросеть Dadabots, созданная двумя музыкантами и программистами, уже около месяца в круглосуточном режиме генерирует и транслирует музыку в стиле death metal на своем канале в YouTube, сообщает портал Motherboard.

Происшествия Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.

Политика В Болгарии планируют выступить против антироссийских санкций в ЕП Заместитель председателя политической партии «Альтернатива болгарского возрождения» Любомира Ганчева заявила, что члены партии выступят против антироссийских санкций в случае избрания в Европарламент.

Происшествия Специалисты назвали предварительные причины пожаров в Забайкалье Специалисты установили не менее шести предварительных причин масштабных пожаров в населенных пунктах в Забайкальском крае, среди них палы сухой травы, горевшие свалки, обрывы ЛЭП и переход огня из Китая и Монголии при ветре в 28-30 м/с.

Музыка Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Общество Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.

Происшествия На МКАД перевернулась фура с цементом Груженный цементом грузовик попал в аварию на 104-м км внешней стороны трассы. Видео с места происшествия опубликовал РЕН ТВ.

Экономика Mainichi рассказала о планах КНДР укрепить экономические связи с РФ Государственная стратегия экономического развития КНДР на 2016-2020 года предусматривает постепенный отход от ориентации на Китай и укрепление внешнеэкономических связей с Россией, Ближним Востоком и странами Юго-Восточной Азии, сообщает в воскресенье газета Mainichi.

Политика Вице-спикер Рады во время дебатов бросилась на колени с разбега В сети интернет обсуждают странное поведение вице-спикера Верховной рады Украины Ирины Геращенко во время дебатов кандидатов в президенты Украины — действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Экономика Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка» Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).

Политика Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.

Политика Кадыров одобрил поведение Зеленского после дебатов с Порошенко Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.