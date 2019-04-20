Футбол

Интер — Рома 1:1ProstoProSport 16:25

Интер — Рома
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
14′
Стефан Эль-Шаарави
46′
Дженгиз Ундер
Николо Дзаньоло
Раджа Наингголан
Мауро Икарди
54′
Иван Перишич
61′
Матиас Весино
62′
76′
Бриан Кристанте
Лаутаро Хавьер Мартинес
Жоау Мариу
79′
81′
Лоренцо Пеллегрини
Джастин Клюйверт
84′
Николо Дзаньоло
Маттео Политано
Бальде Кейта
84′
Футболисты «Интера» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии сыграли вничью с «Ромой». Встреча, прошедшая в субботу в Милане на стадионе «Сан-Сиро», завершилась со счетом 1:1. У гостей отличился Стефан Эль-Шаарави. У хозяев мяч забил Иван Перишич.
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