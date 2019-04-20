Интер — Рома 1:1ProstoProSport 16:25

Футболисты «Интера» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии сыграли вничью с «Ромой». Встреча, прошедшая в субботу в Милане на стадионе «Сан-Сиро», завершилась со счетом 1:1. У гостей отличился Стефан Эль-Шаарави. У хозяев мяч забил Иван Перишич.

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