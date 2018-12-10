Футбол

«Интер» – ПСВ: смогут ли выиграть «неррадзури»?
Все про Спорт ру
06:33

Миланский «Интер» в заключительном туре постарается дома обыграть ПСВ.
Все про Спорт ру06:33

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«Интер» – ПСВ: смогут ли выиграть «неррадзури»?

Все про Спорт ру06:33
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Футбол

В. Игнатьев: «Локомотив» оставит на поле все силы в матче с «Шальке»

Наш первый очный матч показал, что мы ни в чём не уступаем «Шальке», поэтому «Локомотиву» по силам их обыграть.
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15-й тур чемпионата Испании завершился упорным матчем "Атлетик" - "Жирона".
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«Барселона» отказалась от проведения матча с «Жироной» в США

Барселона выступила с официальным заявлением о проведении матча чемпионата Испании с Жироной в США.
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Главный тренер «Химок» Игорь Шалимов, ранее возглавлявший «Краснодар», поделился мнением о том, как команда справляется с отсутствием полузащитника Павла Мамаева.
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Прокуратура подозревает врачей в убийстве капитана «Фиорентины» Астори

Прокуратура Флоренции подозревает двух врачей из Флоренции и Кальяри в непредумышленном убийстве защитника итальянской "Фиорентины" Давиде Астори, сообщает "Советский спорт".
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман заявил, что может завершить спортивную карьеру, если ему понадобится дополнительная операция на лодыжке.
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Николай Писарев возглавил ФК «Урожай»

В 2017-2018 годах Писарев работал главным тренером ФК «Олимпиец» (сейчас — ФК «Нижний Новгород»), с которым занял первое место в ПФЛ и завоевал право выступать в Футбольной национальной лиге, сообщает пресс-служба ФК «Урожай».
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