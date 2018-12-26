Футбол
Интер — Наполи 1:0 (2-й тайм)
Интер — Наполи 1:0 (2-й тайм)Чемпионат11:45
|24′
Марек Гамшик
Никола Максимович
Марцело Брозович
|29′
Борха Валеро
|52′
|56′
Аллан
Борха Валеро
Матиас Весино
|64′
|67′
Рауль Альбиоль
|71′
Аркадиуш Милик
Дрис Мертенс
Иван Перишич
Бальде Кейта
|74′
|78′
Мариу Руй
Фаузи Гулам
|80′
Калиду Кулибали
|81′
Калиду Кулибали
Жоау Мариу
Лаутаро Хавьер Мартинес
|83′
Лаутаро Хавьер Мартинес
|90′+1′
Лаутаро Хавьер Мартинес
|90′+3′
|50%
|Владение мячом
|50%
|85%
|Процент точных передач
|85%
|5
|Удары в сторону ворот
|5
|4
|Удары в створ ворот
|4
|4
|Сейвы вратарём
|2
|3
|Офсайды
|3
|5
|Угловые
|–
|6
|Отборы
|10
|12
|Фолы
|9
|3
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|1
Интер
Расстановка 4‑3‑3
1
Ханданович
33
Д′Амброзио
6
де Врей
37
Шкриньяр
18
Асамоа
8
Весино
77
Брозович
10
Мартинес
16
Политано
9
Икарди
11
Бальде
1
Мерет
7
Кальехон
26
Кулибали
33
Альбио́ль
31
Гулам
8
Руис
19
Максимович
5
Аллан
20
Зелиньски
24
Инсинье
14
Мертенс
Наполи
Расстановка 4‑4‑2
Сегодня, 26 декабря, на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане состоится матч 18-го тура итальянской Серии А «Интер» — «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.
Чемпионат11:45
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