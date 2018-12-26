Футбол

Интер — Наполи 1:0 (2-й тайм)
Чемпионат
11:45

Интер — Наполи
1 – 0
2-й тайм
Чемпионат Италии
Стадион «Джузеппе Меацца»
24′
Марек Гамшик
Никола Максимович
Марцело Брозович
29′
Борха Валеро
52′
56′
Аллан
Борха Валеро
Матиас Весино
64′
67′
Рауль Альбиоль
71′
Аркадиуш Милик
Дрис Мертенс
Иван Перишич
Бальде Кейта
74′
78′
Мариу Руй
Фаузи Гулам
80′
Калиду Кулибали
81′
Калиду Кулибали
Жоау Мариу
Лаутаро Хавьер Мартинес
83′
Лаутаро Хавьер Мартинес
90′+1′
Лаутаро Хавьер Мартинес
90′+3′
Сегодня, 26 декабря, на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане состоится матч 18-го тура итальянской Серии А «Интер» — «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.
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