Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку дебютировал за клуб в матче 1-го тура Серии А с «Лечче». Лукаку перешел в «Интер» этим летом из «Манчестер Юнайтед». Итальянский клуб заплатил за игрока около 80 млн евро.

Политика Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз» В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".

Политика Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.

Происшествия Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.

Кино Режиссер «Джокера» опубликовал шесть тизеров этого фильма Режиссер Тодд Филлипс опубликовал в своем Instagram сразу шесть тизеров нового "Джокера".

Общество Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц Американская певица Тейлор Свифт, заработав 185 миллионов долларов, возглавила список самых высокооплачиваемых женщин в музыкальной индустрии 2019 года по версии журнала Forbes.

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Политика Умер британский политтехнолог, работавший с Тэтчер и Ельциным Британский политтехнолог Тим Белл, который работал со многими мировыми лидерами, в том числе премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер и президентом России Борисом Ельциным, умер в Великобритании в возрасте 77 лет.

Футбол Футболисты «Олимпиакоса» провели тренировку на стадионе «Краснодар» Сегодня днем футболисты «Олимпиакоса» прилетели в Краснодар и уже вечером провели предматчевую тренировку на стадионе «быков».

Армия и оружие Евгений Сатановский считает, что Иран и Израиль начнут ядерную войну Тель-Авив и Тегеран могут начать ядерную войну, считает российский востоковед, публицист и один из ведущих экспертов в области политики Израиля и стран Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Политика Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе, сообщает в понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве.

Здоровье Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле Прокуратура Свердловской области начала проверку о нарушении трудовых прав хирургов в больницах Нижнего Тагила после их жалоб на низкие зарплаты.

Происшествия Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.

Экономика Частным инвесторам расширят доступ на арктический шельф Правительство РФ разработает законопроект, который расширит доступ частным инвесторам к освоению арктического шельфа.

Шоу-бизнес Обучение дочери Жасмин в школе обойдется в 1,5 млн рублей в год Артистка отдала наследницу в престижную Ломоносовскую школу, где за обучение нужно платить порядка 1,5 млн рублей в год.

Политика Трюдо выступил против возвращения России к G8 В Кремле подчёркивали, что для России возвращение к такому формату не является самоцелью и страна не намерена навязывать своё участие.

Здоровье Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей Жительница Британии с камнями в почках лишилась конечностей из-за развившегося у нее сепсиса.

Кино Вышел тизер новых «Звездных войн» В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».

Музыка Названы наставники нового сезона шоу «Голос» Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на телеканал «360», в новом сезоне шоу «Голос» наставниками станут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин.

Происшествия Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке В результате взрыва, который произошел в жилом доме приморского города Находка, погибли два человека, еще двое пострадали.

Футбол Вратарь «Спартака» Селихов может уйти в аренду Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов в ближайшее время может продолжить карьеру в другом клубе РПЛ.

Общество Пользователи Сети назвали платье Меланьи Трамп костюмом клоуна Другой назвал платье «занавеской». «Цветы на платье похожи на дольки редиса или костюм клоуна из McDonaldʼs», — сыронизировали в Сети.

Технологии Россия поможет Huawei закупкой 360 тысяч планшетов В настоящее время обсуждается установка «Авроры» на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года, отметил источник агентства.