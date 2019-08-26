Футбол

Sports.ruSports.ruИнтер — Лечче 4:0

Интер — Лечче
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
Марцело Брозович
21′
Стефано Сенси
24′
38′
Якопо Петриччоне
Лаутаро Хавьер Мартинес
40′
52′
Джанлука Лападула
Ромелу Лукаку
60′
61′
Андреа ла Мантия
Диего Фариас
61′
Якопо Петриччоне
Марко Манкозу
Матиас Весино
Николо Барелла
66′
72′
Андреа Рисполи
Ромарио Бензар
Стефано Сенси
Роберто Гальярдини
73′
76′
Диего Фариас
Лаутаро Хавьер Мартинес
Маттео Политано
78′
Антонио Кандрева
84′
Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку дебютировал за клуб в матче 1-го тура Серии А с «Лечче». Лукаку перешел в «Интер» этим летом из «Манчестер Юнайтед». Итальянский клуб заплатил за игрока около 80 млн евро.
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