Футбол
Интер — Лацио 0:1Матч ТВ 16:25
|13′
Сергей Милинкович-Савич
|27′
Хоакин Корреа
Фелипе Кайседо
|67′
Луис Альберто
Марко Пароло
Борха Валеро
Раджа Наингголан
|74′
Данило Д′Амброзио
Антонио Кандрева
|80′
Бальде Кейта
Жоау Мариу
|84′
|87′
Сенад Лулич
Риза Дурмуси
|60%
|Владение мячом
|40%
|88%
|Процент точных передач
|78%
|5
|Удары в сторону ворот
|1
|7
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|7
|1
|Офсайды
|1
|12
|Угловые
|3
|10
|Отборы
|19
|11
|Фолы
|14
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Интер
Расстановка 4‑5‑1
1
Ханданович
87
Кандрева
37
Шкриньяр
23
Миранда
18
Асамоа
16
Политано
14
Наингголан
8
Весино
77
Брозович
44
Перишич
15
Мариу
1
Стракоша
3
Фелипе
33
Ачерби
15
Баштуш
27
Ромуло
21
Милинкович-Савич
6
Лейва
16
Пароло
14
Дурмиси
20
Кайседо
17
Иммобиле
Лацио
Расстановка 3‑5‑2
Миланский «Интер» на своем поле принимал «Лацио» в рамках 29-го тура чемпионата Италии. Хозяева уступили со счетом 0:1. Единственный мяч на 13-й минуте встречи забил сербский полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:54, Ашберн
Политика
Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:35
Происшествия
Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии
В первой версии материала сообщалось о гибели в авиакатастрофе в Германии владельца S7 Владислава Филева, после публикации материала источники РБК уточнили, что в авиакатастрофе погибла его жена и совладелец S7 Наталия Филева.
Обновлено в 14:28
Политика
Зеленский уверенно лидирует в первом туре выборов президента Украины
Новый президент Украины, как и предсказывали социологи, определится во втором туре выборов 21 апреля.
Обновлено в 14:24
Футбол
ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»
В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата.
Обновлено в 11:27
Экономика
Названы регионы РФ с самыми высокими и низкими зарплатами
Лидерами по размеру зарплат в малых и средних населенных пунктах стали северные и дальневосточные регионы с развитой добывающей промышленностью — Ямало-Hенецкий автономный (87 тысяч рублей в месяц — в 2,5 раза выше среднероссийского уровня), Ненецкий автономный округ (79,2 тысячи рублей), Магаданская область (81,4 тысячи рублей), Ханты-Мансийский автономный округ и Сахалинская область.
Обновлено в 18:00
Баскетбол
Винс Картер вышел на пятое место по количеству матчей в НБА
Защитник «Атланты Хоукс» Винс Картер вышел на пятое место по количеству матчей в НБА, информирует NBA TV.
Обновлено в 16:37
Культура
Картина Леонардо да Винчи исчезла из филиала Лувра в Абу-Даби
Как отмечает газета, в сентябре 2018 года филиал Лувра отменил презентацию картины "без объяснения причин".
Обновлено в 11:45
Армия и оружие
Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья
Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
Обновлено 29 марта в 18:04
Технологии
Покупатель хочет увидеть
Уже сегодня мебельная компания из Санкт-Петербурга создала в своих салонах шоу-румы, где можно увидеть, как будет выглядеть комната с выбранной мебелью.
Обновлено в 13:46
Политика
Саакашвили призвал поддержать Зеленского
Обновлено в 14:23
Политика
Петиция против Brexit собрала 6 млн подписей
Жители Великобритании активно выступают против выхода страны из состава Евросоюза. Петицию об отмене Brexit подписали уже 6 млн человек.
Обновлено в 13:31
Футбол
Зидан объяснил, почему выпустил сына на матч с «Уэской»
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал выбор вратаря на матч чемпионата Испании против "Уэски" (3:2). В игре место в воротах занял сын французского специалиста Лука Зидан.
Обновлено в 17:36
Армия и оружие
Два человека в ДНР пострадали в результате обстрелов ВСУ
Мужчина и женщина пострадали в результате миномётного обстрела боевиками ВСУ территории Донецкой Народной Республики.
Обновлено в 09:51
Политика
В Сети опубликованы первые экзитполы с выборов на Украине
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Сестра пришла на день рождения Анастасии Костенко в платье именинницы
Платье оказалось очень знаковым для Анастасии Костенко.
Обновлено в 04:51
Политика
США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро
Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 15:10
Экономика
Назван средний размер социальной пенсии после индексации
Пенсионный фонд России (ПФР) назвал средний размер социальной пенсии после индексации на 2% с 1 апреля. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено 29 марта в 07:12
Политика
Чапутова победила на выборах президента Словакии
Обновлено вчера в 19:56
Шоу-бизнес
Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин
Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.
Обновлено в 10:02
Политика
Пореченков отреагировал на оскорбления Зеленского
Обновлено в 13:31
Наука
Искусственные острова наносят ущерб экосистеме Южно-Китайского моря
Площадь от искусственно созданного на коралловом рифе острова в Южно-Китайском море в 200 раз превысила площадь самого острова: ущерб был нанесен природе на 1200 квадратных километров, тогда как площадь острова составляет лишь 5,5 «квадратов».
Обновлено в 07:10
Общество
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено в 18:10
Шоу-бизнес
Многодетная Кожевникова поддержала родившую первенца Сашу Савельеву
После родов Сашу Савельеву поддержала и многодетная Мария Кожевникова.
Обновлено в 02:02
Политика
Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре
На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено в 15:00
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено вчера в 09:22
Наука
Уха мелового периода: Археологи нашли рыбу, размазанную метеоритом
В Северной Дакоте найдены останки рыб, проживавших в меловом периоде.
Обновлено 29 марта в 15:57
Происшествия
Елизавета II прекратит водить автомобиль на дорогах общего пользования
Королева Великобритании Елизавета II откажется от управления автомобилем на дорогах общего пользования.
Обновлено в 09:34
Политика
Вышинский проголосует на выборах президента Украины
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова посетила главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в СИЗО Киева; запись беседы с ним она опубликовала в Facebook.
Обновлено в 12:23
Происшествия
В Киевской области изъяли 600 кг героина на сумму $50 млн
Сотрудники правоохранительных органов Украины изъяли в Киевской области 600 кг героина на сумму $50 млн, задержаны граждане Молдовы, Турции и Македонии.
Обновлено в 10:11