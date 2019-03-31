Футбол
Интер — Лацио 0:1Матч ТВ вчера в 16:25
|13′
Сергей Милинкович-Савич
|27′
Хоакин Корреа
Фелипе Кайседо
|67′
Луис Альберто
Марко Пароло
Борха Валеро
Раджа Наингголан
|74′
Данило Д′Амброзио
Антонио Кандрева
|80′
Бальде Кейта
Жоау Мариу
|84′
|87′
Сенад Лулич
Риза Дурмуси
|60%
|Владение мячом
|40%
|88%
|Процент точных передач
|78%
|5
|Удары в сторону ворот
|1
|7
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|7
|1
|Офсайды
|1
|12
|Угловые
|3
|10
|Отборы
|19
|11
|Фолы
|14
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Интер
Расстановка 4‑5‑1
1
Ханданович
87
Кандрева
37
Шкриньяр
23
Миранда
18
Асамоа
16
Политано
14
Наингголан
8
Весино
77
Брозович
44
Перишич
15
Мариу
1
Стракоша
3
Фелипе
33
Ачерби
15
Баштуш
27
Ромуло
21
Милинкович-Савич
6
Лейва
16
Пароло
14
Дурмиси
20
Кайседо
17
Иммобиле
Лацио
Расстановка 3‑5‑2
Миланский «Интер» на своем поле принимал «Лацио» в рамках 29-го тура чемпионата Италии. Хозяева уступили со счетом 0:1. Единственный мяч на 13-й минуте встречи забил сербский полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич.
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«Интер» — «Лацио». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч 29 тура чемпионата Италии 31 марта 2019 года
LiveSport.ru30 марта в 03:10
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
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