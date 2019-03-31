Футбол

Интер — Лацио 0:1Soccer.ru 16:25

Интер — Лацио
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
13′
Сергей Милинкович-Савич
27′
Хоакин Корреа
Фелипе Кайседо
67′
Луис Альберто
Марко Пароло
Борха Валеро
Раджа Наингголан
74′
Данило Д′Амброзио
Антонио Кандрева
80′
Бальде Кейта
Жоау Мариу
84′
87′
Сенад Лулич
Риза Дурмуси
«Лацио» обыграл «Интер» в матче 29-го тура чемпионата Италии. «Интер» (53 очка) располагается на третьем месте, «Лацио» (48 очков) - пятый.
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