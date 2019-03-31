Интер — Лацио 0:0 (1-й тайм)ProstoProSport 06:11

«Интер» принимает «Лацио» в матче 29-го тура чемпионата Италии. Прямой эфир встречи стартует на ProstoProSport в 21:30 по московскому времени. Следите за анонсами в наших пабликах и на Prostoprosport.ru.

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