Футбол
Интер — Лацио 0:0 (1-й тайм)ProstoProSport 06:11
|34%
|Владение мячом
|66%
|57%
|Процент точных передач
|67%
|1
|Удары в сторону ворот
|–
|1
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|1
|–
|Офсайды
|–
|1
|Угловые
|–
|–
|Отборы
|1
|1
|Фолы
|2
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Интер
Расстановка 4‑5‑1
1
Ханданович
33
Д′Амброзио
37
Шкриньяр
23
Миранда
18
Асамоа
16
Политано
20
Валеро
8
Весино
77
Брозович
44
Перишич
11
Бальде
1
Стракоша
3
Фелипе
33
Ачерби
15
Баштуш
27
Ромуло
21
Милинкович-Савич
6
Лейва
10
Альберто
19
Лулич
11
Корреа
17
Иммобиле
Лацио
Расстановка 3‑5‑2
«Интер» принимает «Лацио» в матче 29-го тура чемпионата Италии. Прямой эфир встречи стартует на ProstoProSport в 21:30 по московскому времени. Следите за анонсами в наших пабликах и на Prostoprosport.ru.
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«Интер» — «Лацио». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч 29 тура чемпионата Италии 31 марта 2019 года
LiveSport.ruвчера в 03:10
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