Футбол

Интер — Лацио 0:0 (1-й тайм)ProstoProSport 06:11

Интер — Лацио
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат Италии
Стадион «Джузеппе Меацца»
34%Владение мячом66%
57%Процент точных передач67%
1Удары в сторону ворот
1Удары в створ ворот1
1Сейвы вратарём1
Офсайды
1Угловые
Отборы1
1Фолы2
Желтые карточки
Красные карточки
«Интер» принимает «Лацио» в матче 29-го тура чемпионата Италии. Прямой эфир встречи стартует на ProstoProSport в 21:30 по московскому времени. Следите за анонсами в наших пабликах и на Prostoprosport.ru.
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