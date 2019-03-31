«Интер» – «Лацио». Трансляция начнется в 21:30Sports.ru 05:35

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию матча.

Шоу-бизнес Многодетная Кожевникова поддержала родившую первенца Сашу Савельеву После родов Сашу Савельеву поддержала и многодетная Мария Кожевникова.

Армия и оружие «Летающий кошмар»: американские СМИ оценили новый российский дрон Американский эксперт Кайл Мизоками на портале Foxtrot Alpha оценил новый российский дрон, предназначенный для перехвата беспилотников.

Политика Соратники Тимошенко поставили палатки у здания ЦИК Народные избранники заявили, что в палатках будут их приемные, туда уже занесли пластиковые стулья и столы.

Космос В Индии зрителей допустят на запуски космических ракет Допуск зрителей на запуски космических ракет с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе 28 марта анонсировала индийская организация космических исследований (ISRO).

Политика Соловьев объяснил, почему стоит ожидать победы Порошенко Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал ход президентских выборов на Украине и дал прогноз по кандидатам, которые, по его мнению, имеют наибольшие шансы пройти во второй тур.

Космос NASA готовится печатать дома на Марсе Американское космическое агентство готовится подвести итоги конкурса на лучшую версию человеческого жилища на Луне или Марсе.

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Происшествия На Бали погибла российская туристка На Бали погибла 25-летняя туристка из Волгограда, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на родственников женщины.

Политика Британский посол публично нарушила украинский закон о выборах Посла Великобритании в Киеве Джудит Гоф, которая присутствовала в качестве наблюдателя на выборах президента Украины, уличили в нарушении законодательства страны.

Политика ДНР: Украинские силовики в день выборов проводят массовую фильтрацию Фильтрация проходит в двадцатикилометровой зоне от линии разграничения для того, чтобы выявить и не допустить к избирательным участкам граждан ДНР и ЛНР.

Политика В Ингушетии запретили новый оппозиционный митинг Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.

Происшествия Информация о минировании вокзала и двух ТЦ в Минске не подтвердилась Информация о минировании железнодорожного вокзала и двух торговых центров в Минске не подтвердилась, все три объекта возобновили работу, сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

Происшествия Автомобилистка сбила коляску с ребенком в Калуге Отмечается, что автомобилистка перепутала педали, находясь на парковочном месте. Сбив коляску, она также врезалась в три машины.

Армия и оружие Новый транспортник Ил-112В совершил первый полет На Воронежском авиастроительном объединении в субботу, 30 марта, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома, чтобы совершить свой первый полет.

Происшествия Двое детей погибли в результате торнадо в Китае Двое детей погибли в Китае в результате торнадо, который обрушился на провинцию Хэнань в центре страны в воскресенье, 31 марта, сообщает «РИА Новости».

Футбол ЦСКА — Уфа 2:2 Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.

Политика Лавров рассказал о причинах пребывания российских военных в Венесуэле Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные специалисты находятся на территории Венесуэлы на законных основаниях.