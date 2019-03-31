Футбол
«Интер» – «Лацио». Трансляция начнется в 21:30Sports.ru 05:35
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«Интер» — «Лацио». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч 29 тура чемпионата Италии 31 марта 2019 года
LiveSport.ruвчера в 03:10
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:00, Ашберн
Политика
Зеленский проголосовал на выборах
Обновлено в 04:31
Политика
Зеленский назвал Охлобыстина и Пореченкова идиотами
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес
Многодетная Кожевникова поддержала родившую первенца Сашу Савельеву
После родов Сашу Савельеву поддержала и многодетная Мария Кожевникова.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие
«Летающий кошмар»: американские СМИ оценили новый российский дрон
Американский эксперт Кайл Мизоками на портале Foxtrot Alpha оценил новый российский дрон, предназначенный для перехвата беспилотников.
Обновлено в 12:16
Политика
Соратники Тимошенко поставили палатки у здания ЦИК
Народные избранники заявили, что в палатках будут их приемные, туда уже занесли пластиковые стулья и столы.
Обновлено в 12:03
Космос
В Индии зрителей допустят на запуски космических ракет
Допуск зрителей на запуски космических ракет с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе 28 марта анонсировала индийская организация космических исследований (ISRO).
Обновлено вчера в 02:09
Политика
Соловьев объяснил, почему стоит ожидать победы Порошенко
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал ход президентских выборов на Украине и дал прогноз по кандидатам, которые, по его мнению, имеют наибольшие шансы пройти во второй тур.
Обновлено в 10:30
Космос
NASA готовится печатать дома на Марсе
Американское космическое агентство готовится подвести итоги конкурса на лучшую версию человеческого жилища на Луне или Марсе.
Обновлено в 11:49
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Происшествия
На Бали погибла российская туристка
На Бали погибла 25-летняя туристка из Волгограда, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на родственников женщины.
Обновлено в 12:44
Политика
Британский посол публично нарушила украинский закон о выборах
Посла Великобритании в Киеве Джудит Гоф, которая присутствовала в качестве наблюдателя на выборах президента Украины, уличили в нарушении законодательства страны.
Обновлено в 09:09
Политика
ДНР: Украинские силовики в день выборов проводят массовую фильтрацию
Фильтрация проходит в двадцатикилометровой зоне от линии разграничения для того, чтобы выявить и не допустить к избирательным участкам граждан ДНР и ЛНР.
Обновлено в 12:30
Политика
В Ингушетии запретили новый оппозиционный митинг
Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Информация о минировании вокзала и двух ТЦ в Минске не подтвердилась
Информация о минировании железнодорожного вокзала и двух торговых центров в Минске не подтвердилась, все три объекта возобновили работу, сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
Обновлено в 09:35
Наука
Названы основные причины появления рака груди
Обновлено в 08:55
Происшествия
Автомобилистка сбила коляску с ребенком в Калуге
Отмечается, что автомобилистка перепутала педали, находясь на парковочном месте. Сбив коляску, она также врезалась в три машины.
Обновлено в 12:01
Армия и оружие
Новый транспортник Ил-112В совершил первый полет
На Воронежском авиастроительном объединении в субботу, 30 марта, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома, чтобы совершить свой первый полет.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия
«Победа» прекратила летать за границу из Санкт-Петербурга
Отмечается, что последний международный рейс «Победы» из Санкт-Петербурга состоялся 30 марта.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Двое детей погибли в результате торнадо в Китае
Двое детей погибли в Китае в результате торнадо, который обрушился на провинцию Хэнань в центре страны в воскресенье, 31 марта, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 12:24
Футбол
ЦСКА — Уфа 2:2
Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин
Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.
Обновлено в 10:02
Политика
Лавров рассказал о причинах пребывания российских военных в Венесуэле
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные специалисты находятся на территории Венесуэлы на законных основаниях.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Елизавета II перестанет водить автомобиль
Королева Великобритании Елизавета II перестанет управлять автомобилем на дорогах общего пользования. Об этом сообщает The Sunday Times.
Обновлено в 09:21