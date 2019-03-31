Футбол

«Интер» – «Лацио». Трансляция начнется в 21:30Sports.ru 05:35

Интер — Лацио
сегодня
в 14:30
Чемпионат Италии
Стадион «Джузеппе Меацца»
На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию матча.
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Лацио
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из Рима, основанный в 1900 году. Выступает в Серии А - высшем итальянском футбольном дивизионе, где провёл большую часть своей истории в качестве одного из лидеров. Футболисты «Лацио» дважды были чемпионами Италии, шесть раз выигрывали Кубок Италии, трижды Суперкубок Италии, а также европейские трофеи Кубок обладателей кубков УЕФА и Суперкубок УЕФА по одному разу.
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