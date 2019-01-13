Футбол
Интер — Беневенто 6:2
Интер — Беневенто 6:2Евро-футбол.ру09:47
Мауро Икарди
|2′
Антонио Кандрева
|7′
Далберт
|45′+2′
Лаутаро Хавьер Мартинес
|48′
|58′
Роберто Инсинье
Лаутаро Хавьер Мартинес
|66′
|74′
Филиппо Бандинелли
Антонио Кандрева
|90′+5′
"Интер" не намерен расставаться с форвардом Мауро Икарди, защитником Миланом Шкриньяром и полузащитником Раджой Наингголаном. Об этом, как сообщает Rai Sport, рассказал главный тренер "нерадзурри" Лучано Спаллетти.
Евро-футбол.ру09:47
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