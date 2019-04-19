Экономика

«Интер РАО» выкупила 25% у ОДК в «Русских газовых турбинах»ТАСС 01:45

В компании ТАСС уточнили, что 25% в "Русских газовых турбинах" было выкуплено у Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), входящей в Ростех. Соглашении о создании "Русских газовых турбин" было подписано в сентябре 2011 года между General Electric (GE), "Интер РАО" и ОДК.
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ИнтерРАО удвоила долю в СП с General Electric до 50%

Financial One03:12

«Интер РАО» увеличила до 50% свою долю в предприятии с GE по выпуску газовых турбин

ПРАЙМ02:14

«Интер РАО» выкупила 25% у ОДК в «Русских газовых турбинах»

ТАСС01:45

«Интер РАО» увеличило долю в СП с General Electric по производству газовых турбин до 50%

Rambler News Service03:18

«Интер РАО» получила 50% в СП с GE по выпуску газовых турбин

Вести.Финанс03:06

«Интер РАО» увеличило долю в «Русских газовых турбинах» до 50%

Finam.Ru02:28
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 03:34, Ашберн
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Политика

В США опубликовали доклад Мюллера

Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году.
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В Epic Games Store начали бесплатно раздавать Transistor

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Общество

Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда Навального

В отчетах за 2016-2017 годы Навальный писал, что ФБК живет исключительно за счет пожертвований частных лиц, в то время как в отчетах Минюсту указывал, что фонд получает деньги от коммерческих и некоммерческих организаций.
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Уголовное дело возбуждено по факту столкновения под Томском автомобиля и грузовика, при котором погибли трое и четверо пострадали, сообщил в пятницу журналистам начальник регионального УГИБДД Вячеслав Трещев.
Обновлено в 02:23
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Hyundai представила новый седан Sonata

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Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
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Почеттино отпраздновал выход «Тоттенхэма» в полуфинал Лиги чемпионов непристойным жестом

17 апреля «Тоттенхэм» впервые в своей истории оформил выход в полуфинал Лиги чемпионов.
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Депутат Верховной рады Антон Геращенко в интервью радио «НВ» заявил, что украинский лидер Пётр Порошенко наметил новый план: он «хочет быть премьер-министром Украины».
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На камеру НЛО сняли в Ливане, точнее в столице страны – Бейруте. Пока фотограф фиксировал объект, тот завис над Землёй.
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Франция отправляет в Эстонию танки и 300 военных

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Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
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Российская энергетическая компания, управляющая активами в России, а также в странах Европы и СНГ. В сферу деятельности Интер РАО входит производство и сбыт электрической и тепловой энергии, международный энергетический трейдинг, инжиниринг, проектирование и строительство энергообъектов. Также под контролем Интер РАО - ряд энергетических компаний за рубежом, включая тепловые и гидроэлектростанции, электросетевые и энерготрейдинговые компании.
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