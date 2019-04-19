Экономика
«Интер РАО» выкупила 25% у ОДК в «Русских газовых турбинах»ТАСС 01:45
В компании ТАСС уточнили, что 25% в "Русских газовых турбинах" было выкуплено у Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), входящей в Ростех. Соглашении о создании "Русских газовых турбин" было подписано в сентябре 2011 года между General Electric (GE), "Интер РАО" и ОДК.
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«Интер РАО» увеличило долю в СП с General Electric по производству газовых турбин до 50%
Rambler News Service03:18
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