«Интер РАО» увеличит дивиденды за 2018 год на третьВести.Финанс 05:33

Годовое собрание акционеров "Интер РАО" одобрило выплату дивидендов за 2018 г. в размере 0,17 руб. на акцию. Это на 31% выше дивидендов за 2017 г.

«Интер РАО» увеличит дивиденды за 2018 год на треть

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