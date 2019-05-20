Экономика

«Интер РАО» увеличит дивиденды за 2018 год на третьВести.Финанс 05:33

Годовое собрание акционеров "Интер РАО" одобрило выплату дивидендов за 2018 г. в размере 0,17 руб. на акцию. Это на 31% выше дивидендов за 2017 г.
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Состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Интер РАО»

ADVIS.ru06:58

Игоря Сечина переизбрали председателем совета директоров «Интер РАО»

ТАСС06:00

Решение о судьбе «Калининградской генерации» примут в 2020 году

РИА Новости06:40

«Интер РАО» увеличит дивиденды за 2018 год на треть

Вести.Финанс05:33

«Интер РАО» направит на дивиденды за 2018 год 17,9 млрд рублей

Rambler News Service06:32

Игорь Сечин вновь возглавил совет директоров «Интер РАО»

Вестник Кавказа06:35

Совет директоров «Интер РАО» вновь возглавил Игорь Сечин

Finam.Ru06:06
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
Политика

Не Моисей: эксперты назвали ключевые моменты в речи Зеленского

Эксперт сомневается, что миллионы украинцев, которые "легализовались, натурализовались по всему миру от Новой Зеландии до России", услышат и поддержат призыв Владимира Зеленского вернуться поднимать Украину.
Обновлено в 12:05
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новые семейные фотографии

В официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских в инстаграме появились новые семейные фотографии, с помощью которых Кейт и Уильям проанонсировали ежегодную садовую выставку Королевского общества садоводов Chelsea Flower Show.
Обновлено вчера в 22:21
Культура

В Москве представят спектакль «Евгении Онегины», где все роли исполнят женщины

Премьера спектакля "Евгении Онегины", где все роли исполнят женщины, состоится в Музее современной истории России.
Обновлено в 05:55
Космос

Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе

Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено в 07:04
Футбол

«Зенит» отправил золотую медаль Паредесу

Обновлено в 11:54
Общество

В Челябинске после протестов отложили строительство часовни

В Челябинске часовня пока не появится в сквере возле Южно-Уральского государственного университета.
Обновлено в 03:09
Политика

Суд в Армении прекратил производство по делу экс-президента Кочаряна

Производство по уголовному делу против бывших президента Армении Роберта Кочаряна, вице-премьера Армена Геворкяна, министра обороны Сейрана Оганяна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова прекращено и направлено в Конституционный суд.
Обновлено в 11:11
Гаджеты

49-дюймовый игровой монитор Samsung CRG9 вышел в России

Обновлено в 07:05
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Здоровье

В Польше впервые родились шестеро близнецов

Обновлено в 10:31
Культура

Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер»

Телеведущая и бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», сообщается на странице «Газпром-медиа холдинга» в Facebook.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Двух американских моряков уволили после секс-скандала на подлодке

В 2017 году в Великобритании девятерых членов экипажа подлодки HMS Vigilant уволили после того, как тест на употребление наркотиков дал положительный результат.
Обновлено в 12:37
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Мужчина грозится броситься с Эйфелевой башни

Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес

Фрейя Зильбер устроила разгром в квартире Марии Шукшиной

Обновлено в 09:21
Политика

Жена Саакашвили проиграла выборы мэра города Зугдиди

Обновлено вчера в 19:24
Происшествия

На озере в Финляндии погиб россиянин

Гражданин России погиб в воскресенье вечером, 19 мая, в Восточной Финляндии в общине Китеэ в результате несчастного случая на озере Пюхяярви.
Обновлено в 10:39
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.
Обновлено в 06:06
Религия

Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут

Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено в 09:40
Футбол

Кларк возглавил сборную Шотландии

Стало известно имя нового главного тренера сборной Шотландии. Им стал бывший наставник «Килмарнока» Стив Кларк.
Обновлено в 10:38
Здоровье

На юге области обнаружили некачественную «молочку»

Помимо челябинских компаний, в список попали производители из республики Татарстан, Башкирии, Самарской, Белгородской и Тульской областей, Алтайского края, Перми и Свердловской области.
Обновлено в 11:40
Политика

Ницой ополчилась на Зеленского за русский язык на инаугурации

Как отметила писательница, на Украине живут представители множества национальностей и у каждой из них свой язык, поэтому не понятно, почему президент выбрал именно русский.
Обновлено в 09:53
Политика

В команде Зеленского назвали основание для роспуска Рады

Как пояснили РБК в команде нового президента Украины, основанием для роспуска Рады станет развал правящей коалиции в парламенте.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес

Расставшегося с Ириной Шейк актера застукали с новой пассией

Поклонникам супермодели Ирины Шейк и актера удалось снять на видео мужчину, очень похожего на него, в компании загадочной незнакомки.
Обновлено в 12:38
Хоккей

Хоккеист Зубов заключил новый контракт со «Спартаком»

Обновлено в 09:59
Хоккей

Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира

Обновлено в 12:41
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено в 06:04
Происшествия

Стала известна причина остановки поездов на фиолетовой ветке метро

По словам Мышляева, случившееся не повлияло на работу фиолетовой ветки.
Обновлено в 12:50
Экономика

Агрохолдинг Мошковича увеличил выручку в два раза

Материнская структура группы «Русагро», Ros Agro Plc, сообщила о росте выручки по МСФО в I квартале 2019 г. более чем в два раза – до 32,2 млрд руб.
Обновлено в 08:04
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