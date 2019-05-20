Экономика
«Интер РАО» увеличит дивиденды за 2018 год на третьВести.Финанс вчера в 05:33
Годовое собрание акционеров "Интер РАО" одобрило выплату дивидендов за 2018 г. в размере 0,17 руб. на акцию. Это на 31% выше дивидендов за 2017 г.
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Происшествия
В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:01
Игры
Партнёрство Sony и Microsoft застало сотрудников PlayStation врасплох
Многие сотрудники игрового подразделения Sony оказались в смятении, из-за чего менеджерам пришлось успокаивать своих подчинённых, подчёркивая, что планы никак не меняются, в том числе и планы по выпуску консоли следующего поколения — PlayStation 5.
Обновлено вчера в 12:50
Авто
Разгон 1000-сильного гибрида Ferrari сняли на видео
Пользователь YouTube Emanuele T. снял на видео прототип нового гибрида Ferrari, который публике покажут в конце этого месяца.
Обновлено вчера в 10:11
Армия и оружие
Военные РФ и Сирии провели совместные учения у Голанских высот
Российская военная полиция провела вместе с сирийскими военнослужащими учения у Голанских высот на территории провинции Эль-Кунейтра.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Под Томском 17 часов тушили крупный пожар на пилораме
Пожарным потребовалось 17 часов, чтобы полностью потушить крупный пожар на территории лесоперерабатывающей организации в Томской области, сейчас возгорание ликвидировано, сообщает во вторник ГУМЧС по региону.
Обновлено вчера в 22:52
Религия
Экоактивисты: около летней резиденции патриарха Кирилла вырублены краснокнижные сосны
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия
В Кемерово ликвидировали пожар в автосалоне Hyundai
Пожар в автосалоне "Хендай" в Кемерово полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского
Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Обновлено в 01:00
Политика
Владимир Зеленский во время инаугурации распустил Раду
Новый украинский лидер Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о досрочном роспуске Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
"Предложения МВД России о законодательном закреплении возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также об усилении ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения направлены в правительство РФ", - говорится в ответе МВД России на журналистский запрос ТАСС.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия
В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова
В Москве задержали Леонида Волкова, соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального.
Обновлено в 00:57
Экономика
Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы
Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02
Экономика
Росстат: низкий рост ВВП не оправдал ожидания Минэкономразвития
Индекс физического объёма ВВП остановился на 0,5% г / г. В свою очередь, по данным Минэкономразвития, в 1 квартале показатель равен 0,8% г / г. Росстат привёл данные, согласно которым объём роста ВВП в 1 квартале ниже, чем оценка объема роста показателя согласно данным Минэкономразвития.
Обновлено 18 мая в 02:57
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский попросил власти США усилить антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:32
Наука
Диабет второго типа повышает риск развития цирроза и рака печени
Ученые из Великобритании пришли к выводу, что сахарный диабет второго типа становится все более опасным для человека, так как может спровоцировать развитие цирроза и рака печени.
Обновлено вчера в 21:56
Политика
Зарубежное финансирование НКО в России выросло более чем на 20%
Зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций (НКО) выросло более чем на 20% и составляет 85 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 20:57
Космос
Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе
Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено вчера в 07:04
Авто
АвтоВАЗ отзывает Lada Largus из-за проблем с тормозами
Компания «АвтоВАЗ» заявила об отзыве с российского рынка 32 892 автомобиля Lada Largus для ремонта.
Обновлено в 00:51
Наука
Ученые раскрыли тайну происхождения Бермудского треугольника
Американские ученые ранее определили новый механизм возникновения вулканов, в результате которого появился Бермудский остров.
Обновлено вчера в 09:39
Политика
Украинские дипломаты выдали польских евреев на фото за крымских татар
Обновлено вчера в 23:58
Авто
Новые ЗИЛ-133 появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Политика
Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке
Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено вчера в 15:55
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Кино
В Китае не показали финал «Игры престолов»
Телекоммуникационная компания Tencent, являющаяся эксклюзивным поставщиком контента телеканала HBO в Китае, не показала финал сериала «Игра престолов» из-за торговых разногласий Китая с США, сообщает Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 12:12
Шоу-бизнес
Советская Марлен Дитрих: Любови Полищук исполнилось бы 70
Сегодня исполнилось бы 70 лет народной актрисе Любови Полищук, сообщает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 00:55
Футбол
«Барселона» заплатит 74 млн евро за трансфер де Лихта
"Сине-гранатовые" заплатят за переход игрока 74 миллиона евро. Действующее соглашение де Лихта с "Аяксом" рассчитано до лета 2021 года.
Обновлено в 01:10
Происшествия
МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено вчера в 10:37