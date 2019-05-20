Экономика

«Интер РАО» увеличит дивиденды за 2018 год на третьВести.Финанс вчера в 05:33

Годовое собрание акционеров "Интер РАО" одобрило выплату дивидендов за 2018 г. в размере 0,17 руб. на акцию. Это на 31% выше дивидендов за 2017 г.
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«Интер РАО» направит на дивиденды за 2018 год 17,9 млрд рублей

Rambler News Serviceвчера в 06:32

Совет директоров «Интер РАО» вновь возглавил Игорь Сечин

Finam.Ruвчера в 06:06

Решение о судьбе «Калининградской генерации» примут в 2020 году

РИА Новостивчера в 06:40

«Интер РАО» увеличит дивиденды за 2018 год на треть

Вести.Финансвчера в 05:33

Состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Интер РАО»

ADVIS.ruвчера в 06:58

Игорь Сечин вновь возглавил совет директоров «Интер РАО»

Вестник Кавказавчера в 06:35

Игоря Сечина переизбрали председателем совета директоров «Интер РАО»

ТАССвчера в 06:00
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 01:22, Ашберн
Происшествия

В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом

В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:01
Игры

Партнёрство Sony и Microsoft застало сотрудников PlayStation врасплох

Многие сотрудники игрового подразделения Sony оказались в смятении, из-за чего менеджерам пришлось успокаивать своих подчинённых, подчёркивая, что планы никак не меняются, в том числе и планы по выпуску консоли следующего поколения — PlayStation 5.
Обновлено вчера в 12:50
Авто

Разгон 1000-сильного гибрида Ferrari сняли на видео

Пользователь YouTube Emanuele T. снял на видео прототип нового гибрида Ferrari, который публике покажут в конце этого месяца.
Обновлено вчера в 10:11
Армия и оружие

Военные РФ и Сирии провели совместные учения у Голанских высот

Российская военная полиция провела вместе с сирийскими военнослужащими учения у Голанских высот на территории провинции Эль-Кунейтра.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Под Томском 17 часов тушили крупный пожар на пилораме

Пожарным потребовалось 17 часов, чтобы полностью потушить крупный пожар на территории лесоперерабатывающей организации в Томской области, сейчас возгорание ликвидировано, сообщает во вторник ГУМЧС по региону.
Обновлено вчера в 22:52
Религия

Экоактивисты: около летней резиденции патриарха Кирилла вырублены краснокнижные сосны

Обновлено вчера в 20:58
Происшествия

В Кемерово ликвидировали пожар в автосалоне Hyundai

Пожар в автосалоне "Хендай" в Кемерово полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено вчера в 12:04
Политика

Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского

Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено вчера в 13:41
Политика

Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме

Обновлено в 01:00
Политика

Владимир Зеленский во время инаугурации распустил Раду

Новый украинский лидер Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о досрочном роспуске Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

"Предложения МВД России о законодательном закреплении возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также об усилении ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения направлены в правительство РФ", - говорится в ответе МВД России на журналистский запрос ТАСС.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия

В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова

В Москве задержали Леонида Волкова, соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального.
Обновлено в 00:57
Экономика

Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы

Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02
Экономика

Росстат: низкий рост ВВП не оправдал ожидания Минэкономразвития

Индекс физического объёма ВВП остановился на 0,5% г / г. В свою очередь, по данным Минэкономразвития, в 1 квартале показатель равен 0,8% г / г. Росстат привёл данные, согласно которым объём роста ВВП в 1 квартале ниже, чем оценка объема роста показателя согласно данным Минэкономразвития.
Обновлено 18 мая в 02:57
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский попросил власти США усилить антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:32
Наука

Диабет второго типа повышает риск развития цирроза и рака печени

Ученые из Великобритании пришли к выводу, что сахарный диабет второго типа становится все более опасным для человека, так как может спровоцировать развитие цирроза и рака печени.
Обновлено вчера в 21:56
Политика

Зарубежное финансирование НКО в России выросло более чем на 20%

Зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций (НКО) выросло более чем на 20% и составляет 85 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 20:57
Космос

Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе

Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено вчера в 07:04
Авто

АвтоВАЗ отзывает Lada Largus из-за проблем с тормозами

Компания «АвтоВАЗ» заявила об отзыве с российского рынка 32 892 автомобиля Lada Largus для ремонта.
Обновлено в 00:51
Наука

Ученые раскрыли тайну происхождения Бермудского треугольника

Американские ученые ранее определили новый механизм возникновения вулканов, в результате которого появился Бермудский остров.
Обновлено вчера в 09:39
Политика

Украинские дипломаты выдали польских евреев на фото за крымских татар

Обновлено вчера в 23:58
Авто

Новые ЗИЛ-133 появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Политика

Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке

Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено вчера в 15:55
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Кино

В Китае не показали финал «Игры престолов»

Телекоммуникационная компания Tencent, являющаяся эксклюзивным поставщиком контента телеканала HBO в Китае, не показала финал сериала «Игра престолов» из-за торговых разногласий Китая с США, сообщает Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 12:12
Шоу-бизнес

Советская Марлен Дитрих: Любови Полищук исполнилось бы 70

Сегодня исполнилось бы 70 лет народной актрисе Любови Полищук, сообщает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 00:55
Футбол

«Барселона» заплатит 74 млн евро за трансфер де Лихта

"Сине-гранатовые" заплатят за переход игрока 74 миллиона евро. Действующее соглашение де Лихта с "Аяксом" рассчитано до лета 2021 года.
Обновлено в 01:10
Происшествия

МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник

МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено вчера в 10:37
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