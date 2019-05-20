Экономика

Игоря Сечина переизбрали председателем совета директоров «Интер РАО»ТАСС 06:00

Совет директоров "Интер РАО", избранный на годовом общем собрании акционеров 20 мая 2019 года, избрал Игоря Сечина председателем совета директоров компании. Об этом сообщается в пресс-релизе "Интер РАО".
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«Интер РАО» направит на дивиденды за 2018 год 17,9 млрд рублей

Rambler News Service06:32

«Интер РАО» увеличит дивиденды за 2018 год на 31%, до 17,92 млрд рублей

РИА Новости06:28

Совет директоров «Интер РАО» вновь возглавил Игорь Сечин

Finam.Ru06:06

«Интер РАО» увеличит дивиденды за 2018 год на треть

Вести.Финанс05:33

Состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Интер РАО»

ADVIS.ru06:58

Игорь Сечин вновь возглавил совет директоров «Интер РАО»

Вестник Кавказа06:35

Игоря Сечина переизбрали председателем совета директоров «Интер РАО»

ТАСС06:00
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Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Обновлено в 04:01
Футбол

«Краснодар» подтвердил, что Каборе и Перейра покинут клуб

Обновлено в 09:02
Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Культура

Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»

Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева

Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Общество

Майские заморозки ожидаются в некоторых регионах России

Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев сообщил, что в мае в некоторых регионах России резко похолодает.
Обновлено в 03:11
Политика

Коммунисты пытаются распустить гордуму Екатеринбурга

Как пояснил первый секретарь обкома регионального отделения КПРФ Александр Ивачев, помимо роспуска гордумы коммунисты внесли в повестку организацию всенародного голосования по храму святой Екатерины.
Обновлено в 08:41
Политика

Зеленский попросил журналистов обращаться к нему просто по имени

Владимир Зеленский, который сегодня вступил в должность президента Украины, попросил представителей СМИ обращаться к нему по имени.
Обновлено в 08:55
Энергетика

В Европе отказались платить России за «грязную» нефть

Компании заявили своим поставщикам, что готовы платить за «чистую» нефть и возобновят платежи, когда будет достигнута договоренность о размере компенсации за ущерб.
Обновлено в 08:53
Политика

Лавров прокомментировал слова Зеленского о языковом расколе на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола.
Обновлено в 09:40
Политика

Европа призвала Зеленского начать переговоры с Россией

Заместитель главы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович призвал нового президента Украины Владимира Зеленского подумать о проведении трёхсторонней встречи Украина – Россия – Евросоюз по поводу транзита газа после 2019 года.
Обновлено в 08:01
Общество

Свыше 735 тыс. человек посетили фестиваль «Николин день» в Москве

Более 735 тыс. москвичей и гостей столицы посетили фестиваль искусств "Николин день", который впервые прошел в Москве с 17 по 19 мая, сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".
Обновлено в 07:07
Авто

Skoda показала обновленный Superb на видео

Skoda опубликовала новый тизерный видеоролик обновленного Superb. Судя по нему, впервые модель получит вседорожную модификацию Scout.
Обновлено в 04:03
Политика

ЕС нейтрально отреагировал на роспуск Верховной рады Зеленским

17 мая сообщалось, что Зеленский инициирует роспуск Верховной рады Украины.
Обновлено в 09:23
Экономика

Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян

Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале.
Обновлено в 07:05
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

Обновлено в 06:53
Хоккей

Тарасенко повторил достижение Гретцки и принес победу «Сент-Луису»

Тарасенко в матче сделал две результатиыне передачи и реализовал буллит.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Политика

Пашинян призвал сторонников разблокировать здания судов в Армении

Обновлено в 08:16
Политика

Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией

Обновлено в 05:23
Политика

Парубий повеселился на инаугурации Зеленского

Спикер Рады Андрей Парубий назвал «веселой» состоявшуюся 20 мая инаугурацию Владимира Зеленского, которая прошла в стенах парламента, передает «112 Украина».
Обновлено в 09:00
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Подмосковье

Обновлено в 09:41
Политика

Зеленский обнародовал декларацию о доходах

Обновлено в 08:30
Политика

Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку.
Обновлено в 03:45
Политика

Депутаты гордумы и Госдумы обсудят протесты в Екатеринбурге

На встречу приехали члены комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Обновлено в 01:05
Наука

Определение эталона килограмма изменится с 20 мая

20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Политика

Guardian: Петров и Боширов действовали не одни

В публикации The Guardian, которая появилась в газете в минувшие выходные, со ссылкой на неназванные источники сообщается, что подозреваемые Великобританией в осуществлении нападения на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов (которых британские СМИ называют сотрудниками ГРУ Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой) действовали не одни.
Обновлено в 09:06
Гаджеты

В процессорах Intel найден новый класс уязвимостей

Новый скандал продолжает набирать обороты и в настоящее время выяснилось, что компания Intel, вполне возможно, пробовала выиграть себе больше времени и приобрести молчание исследователей Амстердамского свободного университета (VU), обнаруживших новые уязвимости в ее процессорах.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Суд арестовал мужчину по делу об убийстве помощника прокурора в Москве

Ранее в мае в Москве нашли мертвым 23-летнего помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова.
Обновлено в 09:26
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