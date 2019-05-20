Экономика
Игоря Сечина переизбрали председателем совета директоров «Интер РАО»ТАСС 06:00
Совет директоров "Интер РАО", избранный на годовом общем собрании акционеров 20 мая 2019 года, избрал Игоря Сечина председателем совета директоров компании. Об этом сообщается в пресс-релизе "Интер РАО".
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Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Обновлено в 04:01
Футбол
«Краснодар» подтвердил, что Каборе и Перейра покинут клуб
Обновлено в 09:02
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Культура
Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»
Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева
Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Общество
Майские заморозки ожидаются в некоторых регионах России
Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев сообщил, что в мае в некоторых регионах России резко похолодает.
Обновлено в 03:11
Политика
Коммунисты пытаются распустить гордуму Екатеринбурга
Как пояснил первый секретарь обкома регионального отделения КПРФ Александр Ивачев, помимо роспуска гордумы коммунисты внесли в повестку организацию всенародного голосования по храму святой Екатерины.
Обновлено в 08:41
Политика
Зеленский попросил журналистов обращаться к нему просто по имени
Владимир Зеленский, который сегодня вступил в должность президента Украины, попросил представителей СМИ обращаться к нему по имени.
Обновлено в 08:55
Энергетика
В Европе отказались платить России за «грязную» нефть
Компании заявили своим поставщикам, что готовы платить за «чистую» нефть и возобновят платежи, когда будет достигнута договоренность о размере компенсации за ущерб.
Обновлено в 08:53
Политика
Лавров прокомментировал слова Зеленского о языковом расколе на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола.
Обновлено в 09:40
Политика
Европа призвала Зеленского начать переговоры с Россией
Заместитель главы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович призвал нового президента Украины Владимира Зеленского подумать о проведении трёхсторонней встречи Украина – Россия – Евросоюз по поводу транзита газа после 2019 года.
Обновлено в 08:01
Общество
Свыше 735 тыс. человек посетили фестиваль «Николин день» в Москве
Более 735 тыс. москвичей и гостей столицы посетили фестиваль искусств "Николин день", который впервые прошел в Москве с 17 по 19 мая, сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".
Обновлено в 07:07
Авто
Skoda показала обновленный Superb на видео
Skoda опубликовала новый тизерный видеоролик обновленного Superb. Судя по нему, впервые модель получит вседорожную модификацию Scout.
Обновлено в 04:03
Политика
ЕС нейтрально отреагировал на роспуск Верховной рады Зеленским
17 мая сообщалось, что Зеленский инициирует роспуск Верховной рады Украины.
Обновлено в 09:23
Экономика
Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян
Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
Обновлено в 06:53
Хоккей
Тарасенко повторил достижение Гретцки и принес победу «Сент-Луису»
Тарасенко в матче сделал две результатиыне передачи и реализовал буллит.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Политика
Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией
Обновлено в 05:23
Политика
Парубий повеселился на инаугурации Зеленского
Спикер Рады Андрей Парубий назвал «веселой» состоявшуюся 20 мая инаугурацию Владимира Зеленского, которая прошла в стенах парламента, передает «112 Украина».
Обновлено в 09:00
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на АЗС в Подмосковье
Обновлено в 09:41
Политика
Зеленский обнародовал декларацию о доходах
Обновлено в 08:30
Политика
Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку.
Обновлено в 03:45
Политика
Депутаты гордумы и Госдумы обсудят протесты в Екатеринбурге
На встречу приехали члены комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Обновлено в 01:05
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Политика
Guardian: Петров и Боширов действовали не одни
В публикации The Guardian, которая появилась в газете в минувшие выходные, со ссылкой на неназванные источники сообщается, что подозреваемые Великобританией в осуществлении нападения на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов (которых британские СМИ называют сотрудниками ГРУ Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой) действовали не одни.
Обновлено в 09:06
Гаджеты
В процессорах Intel найден новый класс уязвимостей
Новый скандал продолжает набирать обороты и в настоящее время выяснилось, что компания Intel, вполне возможно, пробовала выиграть себе больше времени и приобрести молчание исследователей Амстердамского свободного университета (VU), обнаруживших новые уязвимости в ее процессорах.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Суд арестовал мужчину по делу об убийстве помощника прокурора в Москве
Ранее в мае в Москве нашли мертвым 23-летнего помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова.
Обновлено в 09:26