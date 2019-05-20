Игоря Сечина переизбрали председателем совета директоров «Интер РАО»ТАСС 06:00

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Происшествия МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Политика Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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