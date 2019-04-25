Экономика
«Интер РАО» увеличило выработку электроэнергии в I квартале на 1,3%Rambler News Service 05:06
«Интер РАО» — энергетический холдинг, который занимается производством и сбытом тепловой и электрической энергии, также компания управляет распределительными электросетями за пределами России. Объем выработки электроэнергии по итогам 2018 года составил 132,5 млрд кВт·ч.
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Шоу-бизнес
Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга
Обновлено в 06:59
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Политика
Президент Чехии возложил на Порошенко вину за конфликт в Донбассе
Президент Чехии Милош Земан обвинил пока еще действующего украинского лидера Петра Порошенко в отсутствии мира в Донбассе.
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Религия
Православные отмечают Великую Пятницу
Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено в 20:30
Авто
Porsche Panamera превратится в купе и кабриолет
Компания Porsche работает над новыми версиями Panamera.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Москве при пожаре в жилом доме спасены более 20 человек
Пожар в жилом доме произошел на юго-западе Москвы. Сообщение о возгорании на Новочеремушкинской поступило в четверг в 23.43.
Обновлено в 19:25
Происшествия
Сотрудник Amnesty International подал в суд на МТС из-за взлома Telegram
Сотрудник правозащитной организации Amnesty International Олег Козловский подал в Тверской районный суд Москвы иск к оператору МТС из-за того, что в 2016 году неизвестный получил доступ к его аккаунту в Telegram, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на юриста «Агоры» Ильнура Шарапова.
Обновлено в 17:08
Культура
В архиве Энтони Берджесса нашли продолжение романа «Заводной апельсин»
В Манчестере (Великобритания) нашли продолжение романа Энтони Бёрджесса "Заводной апельсин".
Обновлено в 10:15
Политика
Штаб Зеленского счел сужение прав президента «ударом под дых» избирателям
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, политтехнолог Дмитрий Разумков заявил о необходимости соответствия инициативы об ограничении полномочий главы государства действующей Конституции Украины.
Обновлено в 20:31
Хоккей
«Бостон» — «Коламбус»: Аккьяри забил Бобровскому в меньшинстве
В начале второго периода хозяева впереди со счётом 1:0. На 11-й минуте в меньшинстве при игре в формате «4 на 5» ворота Сергея Боброского поразил Ноэль Аккьяри, ассистентом выступил Чарли Макэвой.
Обновлено в 20:09
Наука
Выяснена причина возникновения гигантской полыньи в Антарктиде
Из-за труднодоступного места ученые Нью-Йоркского университета в Абу-Даби использовали сочетание спутниковых наблюдений и данных реанализа, чтобы обнаружить, что циклоны (столь же интенсивные, как категория 11 по шкале Бофорта) и сильные ветры, дующие вдоль ледяного покрова, вызывают смещение льда в противоположных направлениях, что приводит к возникновению полыньи.
Обновлено в 09:18
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено в 15:29
Политика
ЦИК Украины отрицает обвинения в затягивании объявления итогов выборов
Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко отрицает обвинения избранного президента страны Владимира Зеленского в том, что ведомство затягивает объявление результатов выборов.
Обновлено в 13:14
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 05:12
Политика
Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею
Обновлено в 18:44
Происшествия
Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление
Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.
Обновлено в 19:38
Политика
Путин поддержал предложение о строительстве моста на остров Русский
Господин Путин поддержал предложение Приморского края о необходимости строительства моста на остров Русский через остров Елена.
Обновлено в 06:50
Здоровье
Минздрав рассказал, как правильно готовить шашлык
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян советует выбирать нежирное мясо и хорошо вымачивать его в маринаде перед жаркой.
Обновлено в 07:58
Общество
Гороскоп на 25 апреля: Скорпионам стоит быть проще, а Львов посетит вдохновение
Сегодня звезды рекомендуют быть внимательными – вам предстоит принятие очень важных решений.
Обновлено вчера в 12:10
Здоровье
Всеобщая многодетная диспансеризация стартует в Москве
В Москве начинается акция «Всеобщая многодетная диспансеризация», во время которой мамы и папы смогут проверить состояние своего здоровья в районных поликлиниках в специально назначенный день.
Обновлено в 10:10
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России на ЧМ-2019
Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов вызваны в сборную России на чемпионат мира.
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Армия и оружие
Американские СМИ восхитились новой российской подлодкой
Американское издание Popular Mechanics оценило российскую подлодку "Белгород", которую 23 апреля спустили на воду.
Обновлено в 08:51
Кино
Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев
Обновлено в 14:47
Энергетика
Украина остановила транзит российской нефти
Обновлено в 17:50
Политика
Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы
Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что между российской и украинской тюрьмами "нет разницы".
Обновлено в 17:24
Армия и оружие
Коалиция США признала вину в гибели почти 1300 жителей Сирии и Ирака
В результате ударов, нанесенных возглавляемой США международной коалицией по борьбе с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") в Сирии и Ираке был убит 1291 мирный житель.
Обновлено в 17:29
Футбол
Трабукки: «Каррера готов вернуться в „Спартак“»
Известный футбольный агент Марко Трабукии, являющийся хорошим другом экс-наставника "красно-белых" Массимо Карреры, заявил, что итальянский тренер готов вернуться в Москву и вновь принять "Спартак".
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Происшествия
В реанимации скончался избитый приемной мамой семилетний мальчик
В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено в 17:30
Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено в 14:53