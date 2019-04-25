Экономика
«Интер РАО» увеличило выработку электроэнергии в I квартале на 1,3%Rambler News Service вчера в 05:06
«Интер РАО» — энергетический холдинг, который занимается производством и сбытом тепловой и электрической энергии, также компания управляет распределительными электросетями за пределами России. Объем выработки электроэнергии по итогам 2018 года составил 132,5 млрд кВт·ч.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Интер РАО» увеличило выработку электроэнергии в I квартале на 1,3%
Rambler News Serviceвчера в 05:06
МОСЭНЕРГО УВЕЛИЧИЛО ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 1 КВ НА 0,3% ДО 19,16 МЛРД КВТ/Ч - КОМПАНИЯ
Financial Oneвчера в 07:12
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 04:22, Ашберн
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Обновлено в 03:38
Общество
Умер ученый-атомщик Ярослав Штромбах
На 70-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни выдающийся ученый-атомщик, доктор технических наук, помощник президента НИЦ "Курчатовский институт" Ярослав Игоревич Штромбах.
Обновлено в 02:23
Общество
Россиянам могут запретить ввозить хамон и пармезан
Россиянам могут запретить ввозить в страну хамон и пармезан, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 02:18
Шоу-бизнес
Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике
Обновлено вчера в 10:45
Энергетика
Украина остановила транзит российской нефти
Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Такое заявление опубликовала компания "Укртранснафта" в фейсбуке.
Обновлено в 02:04
Политика
Си Цзиньпин подарил Путину «Легендарного шелкового скакуна»
Обновлено в 04:10
Политика
Ким Чен Ына угостили мясом медведя и кабана
По словам представителя заведения, глава Северной Кореи оценил изюбрятину, мясо косули, медведя и кабана.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Кредиты вынудили российского нарколога продавать наркотики
По данным ведомства, молодая женщина 1992 года рождения и мужчина 1976 года раскладывали по городу «закладки» с наркотиками и передавали их координаты третьим лицам для последующего сбыта.
Обновлено в 03:49
Авто
Hyundai обновит кроссовер Tucson
Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Авто
Peugeot представила новый раллийный хэтчбек Peugeot 208
Французская компания обновит свой раллийный хэтчбек. Компания Peugeot представила обновленную раллийную версию хетчбэка 208.
Обновлено в 02:39
Общество
Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию
Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в фейсбуке сообщила ее дочь Мария Оамер.
Обновлено в 01:57
Политика
Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
У дорожных камер зафиксированы нарушения
На основании проверки прокуратуры УФАС по Вологодской области в конце 2018 года признал «Ростелеком» и «Техносервъ А/C» заключившими картельный сговор, в действиях ЦОРБ также выявлены нарушения законодательства.
Обновлено вчера в 18:36
Политика
Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул Украину
Бывший руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которого недавно выпустили из-под стражи, покинул территорию Украины.
Обновлено в 04:11
Общество
ФСИН отчиталась о числе освобожденных по закону «день за полтора»
Под закон о пересчете одного дня в СИЗО за полтора дня в исправительном учреждении и за два дня в колонии-поселении попали более 100 тыс. осужденных, из них 10 тыс. вышли на свободу.
Обновлено в 04:01
Кино
Михаил Горбачев госпитализирован
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия
По Договору России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который обязывает стороны сокращать ядерный арсенал, к 5 февраля 2018 года у США и России должно было остаться не более 1550 боеголовок.
Обновлено в 00:40
Политика
КНДР потребовала от США $2 млн за медпомощь студенту Вомбиеру
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Обновлено в 02:07
Политика
Губернатор Магаданской области лишил министров премий
Министры труда, культуры и здравоохранения Магаданской области лишились премий по решению губернатора Сергея Носова за то, что не вовремя предоставили данные в государственные автоматизированные системы управления.
Обновлено в 03:47
Общество
В России депутаты хотят перенести начало учебного года
В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
Обновлено в 00:34
Происшествия
В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик
В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Путин утвердил показатели оценки эффективности губернаторов
Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы руководителей субъектов, документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
«Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского
Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
Обновлено вчера в 07:07