Экономика

«Интер РАО» увеличило выработку электроэнергии в I квартале на 1,3%Rambler News Service вчера в 05:06

«Интер РАО» — энергетический холдинг, который занимается производством и сбытом тепловой и электрической энергии, также компания управляет распределительными электросетями за пределами России. Объем выработки электроэнергии по итогам 2018 года составил 132,5 млрд кВт·ч.
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«Мосэнерго» в I квартале увеличила выработку на 0,3%

ТАССвчера в 08:26

«Мосэнерго» в 1 квартале увеличило выработку электроэнергии на 0,3%

Finam.Ruвчера в 07:07

«Интер РАО» увеличило выработку электроэнергии в I квартале на 1,3%

Rambler News Serviceвчера в 05:06

МОСЭНЕРГО УВЕЛИЧИЛО ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 1 КВ НА 0,3% ДО 19,16 МЛРД КВТ/Ч - КОМПАНИЯ

Financial Oneвчера в 07:12

«Интер РАО» в первом квартале увеличила выработку электроэнергии на 1,3%

РИА Новостивчера в 09:51

«Алтайэнергосбыт» увеличил выручку в I квартале 2019 года на 4%

REGNUMвчера в 00:45

Электростанции ДГК в 1 квартале 2019 году выработали свыше 7,8 млрд кВтч

ADVIS.ru23 апреля в 08:59
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Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Обновлено в 03:38
Общество

Умер ученый-атомщик Ярослав Штромбах

На 70-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни выдающийся ученый-атомщик, доктор технических наук, помощник президента НИЦ "Курчатовский институт" Ярослав Игоревич Штромбах.
Обновлено в 02:23
Происшествия

В Омске умер двухлетний мальчик, которого дед пытался сжечь в печи

Обновлено в 02:23
Общество

Россиянам могут запретить ввозить хамон и пармезан

Россиянам могут запретить ввозить в страну хамон и пармезан, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 02:18
Шоу-бизнес

Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике

Обновлено вчера в 10:45
Энергетика

Украина остановила транзит российской нефти

Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Такое заявление опубликовала компания "Укртранснафта" в фейсбуке.
Обновлено в 02:04
Политика

Си Цзиньпин подарил Путину «Легендарного шелкового скакуна»

Обновлено в 04:10
Политика

Ким Чен Ына угостили мясом медведя и кабана

По словам представителя заведения, глава Северной Кореи оценил изюбрятину, мясо косули, медведя и кабана.
Обновлено в 01:41
Происшествия

Кредиты вынудили российского нарколога продавать наркотики

По данным ведомства, молодая женщина 1992 года рождения и мужчина 1976 года раскладывали по городу «закладки» с наркотиками и передавали их координаты третьим лицам для последующего сбыта.
Обновлено в 03:49
Игры

Игра про кота-детектива Blacksad: Under the Skin получила дату релиза

Обновлено в 03:34
Авто

Hyundai обновит кроссовер Tucson

Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Авто

Peugeot представила новый раллийный хэтчбек Peugeot 208

Французская компания обновит свой раллийный хэтчбек. Компания Peugeot представила обновленную раллийную версию хетчбэка 208.
Обновлено в 02:39
Общество

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес

Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию

Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в фейсбуке сообщила ее дочь Мария Оамер.
Обновлено в 01:57
Политика

Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика

У дорожных камер зафиксированы нарушения

На основании проверки прокуратуры УФАС по Вологодской области в конце 2018 года признал «Ростелеком» и «Техносервъ А/C» заключившими картельный сговор, в действиях ЦОРБ также выявлены нарушения законодательства.
Обновлено вчера в 18:36
Хоккей

Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:38
Политика

Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул Украину

Бывший руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которого недавно выпустили из-под стражи, покинул территорию Украины.
Обновлено в 04:11
Общество

ФСИН отчиталась о числе освобожденных по закону «день за полтора»

Под закон о пересчете одного дня в СИЗО за полтора дня в исправительном учреждении и за два дня в колонии-поселении попали более 100 тыс. осужденных, из них 10 тыс. вышли на свободу.
Обновлено в 04:01
Кино

Михаил Горбачев госпитализирован

Обновлено вчера в 14:48
Политика

Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия

По Договору России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который обязывает стороны сокращать ядерный арсенал, к 5 февраля 2018 года у США и России должно было остаться не более 1550 боеголовок.
Обновлено в 00:40
Политика

КНДР потребовала от США $2 млн за медпомощь студенту Вомбиеру

Обновлено вчера в 22:23
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Обновлено в 02:07
Политика

Губернатор Магаданской области лишил министров премий

Министры труда, культуры и здравоохранения Магаданской области лишились премий по решению губернатора Сергея Носова за то, что не вовремя предоставили данные в государственные автоматизированные системы управления.
Обновлено в 03:47
Общество

В России депутаты хотят перенести начало учебного года

В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
Обновлено в 00:34
Происшествия

В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик

В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на трассе М4 «Дон» в Ростовской области

Обновлено в 01:58
Политика

Путин утвердил показатели оценки эффективности губернаторов

Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы руководителей субъектов, документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие

«Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского

Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
Обновлено вчера в 07:07
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