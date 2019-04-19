Экономика
«Интер РАО» увеличила долю в «Русских газовых турбинах» до 50%Коммерсантъ 03:46
Предприятие РГТ создано в 2011 году, владеет площадкой в Рыбинске по сборке газовых турбин 6FA (около 80 МВт) по технологии GE. Производство запущено в 2014 году, мощность — до 14 турбин в год, площадка недозагружена.
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«Интер РАО» увеличило долю в СП с General Electric по производству газовых турбин до 50%
Rambler News Service03:18
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