Экономика
«Интер РАО» отключается от КазахстанаКоммерсантъ вчера в 17:50
Свое желание продать станцию в «Интер РАО» объясняют необходимостью сосредоточиться на российском рынке. Актив уже давно выглядит для компании проблемным из-за низких тарифов и снижения спроса на электроэнергию в Казахстане.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 03:47, Ашберн
Технологии
Первый канал привлек Group-IB к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
"Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчета голосов, а также проведен технико-криминалистический анализ звонков и СМС на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приемов недобросовестной конкуренции между участниками", - отмечается в пресс-релизе.
Обновлено в 03:40
Политика
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Обновлено вчера в 20:53
Путешествия
Названы самые недорогие туры на майские праздники
За год отдых в России в майские праздники подорожал почти на 50 процентов, c 23 до 35 тысяч рублей.
Обновлено в 03:23
Музыка
Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»
Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено вчера в 12:57
Игры
Бывший геймдизайнер BioWare займётся новым проектом под началом Wizards of the Coast
Компания Wizards of the Coast объявила о том, что бывший геймдизайнер BioWare Джеймс Олен (James Ohlen) возглавит студию в Остине, штат Техас.
Обновлено в 03:34
Гаджеты
Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim
Tele2 предложит разные сценарии перехода на eSim, но при каждом абоненту пока все же придется посетить салон оператора и получить сначала физическую сим-карту.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
В Югре грейдер придавил 8-летнего ребёнка
По версии ведомства, машинист автогрейдера не убедился в том, что рядом с автогрейдером нет посторонних лиц и начал работу по расчистке снега, не подав звуковой сигнал перед началом движения.
Обновлено в 02:22
Экономика
Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов
«Опора России» и Ассоциация малоформатной торговли резко раскритиковали подготовленный Минфином проект поправок в Налоговый кодекс, в случае принятия которого небольшие торговые точки не смогут применять специальные режимы налогообложения, если они торгуют маркированными товарами.
Обновлено в 02:04
Происшествия
В Башкирии из-за сильного ветра сорвало крыши двенадцати домов
По данным МЧС Башкирии, частично повреждена кровля жилых домов и социально-значимых объектов в Аургазинском, Ишимбайском и Гафурийском районах.
Обновлено вчера в 13:36
Культура
Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено 27 апреля в 11:31
Авто
Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Обновлено вчера в 18:28
Армия и оружие
Литва получила в подарок от США винтовки 50-х годов
Обновлено вчера в 00:52
Происшествия
Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор»
Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 01:56
Хоккей
Вратарь «Каролины» Макэлинни признан первой звездой дня в НХЛ
Первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стал голкипер «Каролины Харрикейнз» Кёртис Макэлинни.
Обновлено в 03:35
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Экономика
Счётная палата нашла нарушения в работе системы госзакупок
С позапрошлого года единственным подрядчиком, который обслуживает Единую информационную систему, является структура Ростеха.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Греции телеоператора убило пиротехникой во время празднования Пасхи
В греческом городе Каламата погиб телеоператор, снимавший местный обычай отмечать Пасху, передает агентство АМНА.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
На алюминиевом заводе в Красноярске произошел пожар
Пожар произошел на Красноярском алюминиевом заводе, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Петербуржец заявил о краже у него иконы XVII века
Обновлено в 03:11
Кино
Опубликован тизер 4 серии финального сезона «Игры престолов»
Телекомпания HBO опубликовала тизер четвертого эпизода восьмого сезона фантастического сериала "Игра престолов".
Обновлено в 03:39
Общество
Нагиев об итогах шоу «Голос. Дети»: неправильно ставить на ребенка, как на скаковую лошадь
Нагиев рассчитывает на честность Первого канала и проведение тщательной проверки итогов музыкального конкурса.
Обновлено в 01:00
Происшествия
МакSим рассказала о страшном ДТП
Российская певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала, как попала в ДТП, в результате которого она получила множество травм.
Обновлено в 02:19
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено вчера в 01:58
Музыка
Дочь Алсу выиграла детский «Голос»
Микелла — дочь известной российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, передает «Газета.ру».
Обновлено 26 апреля в 17:57
Энергетика
«Газпром» оспаривает в суде Люксембурга арест активов по заявлению «Нафтогаза»
"Газпром" 15 апреля обратился в суд г. Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению "Нафтогаза" и вступлении в процесс, говорится в отчете российского газового холдинга.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В США в психиатрическом центре для подростков произошел бунт
Массовые беспорядки произошли в психиатрическом реабилитационном центре для подростков в американском штате Юта, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:38
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29