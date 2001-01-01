Экономика

«Интер РАО» отключается от КазахстанаКоммерсантъ вчера в 17:50

Свое желание продать станцию в «Интер РАО» объясняют необходимостью сосредоточиться на российском рынке. Актив уже давно выглядит для компании проблемным из-за низких тарифов и снижения спроса на электроэнергию в Казахстане.
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Самрук-Энерго ведёт переговоры о выкупе доли ИнтерРАО в электростанции в Казахстане

Financial One02:24

«Интер РАО» отключается от Казахстана

Коммерсантъвчера в 17:50
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Технологии

Первый канал привлек Group-IB к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

"Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчета голосов, а также проведен технико-криминалистический анализ звонков и СМС на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приемов недобросовестной конкуренции между участниками", - отмечается в пресс-релизе.
Обновлено в 03:40
Музыка

«Уральские пельмени» выступили против результатов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 00:07
Политика

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Обновлено вчера в 20:53
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
Путешествия

Названы самые недорогие туры на майские праздники

За год отдых в России в майские праздники подорожал почти на 50 процентов, c 23 до 35 тысяч рублей.
Обновлено в 03:23
Музыка

Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»

Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Кино

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено вчера в 12:57
Игры

Бывший геймдизайнер BioWare займётся новым проектом под началом Wizards of the Coast

Компания Wizards of the Coast объявила о том, что бывший геймдизайнер BioWare Джеймс Олен (James Ohlen) возглавит студию в Остине, штат Техас.
Обновлено в 03:34
Гаджеты

Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim

Tele2 предложит разные сценарии перехода на eSim, но при каждом абоненту пока все же придется посетить салон оператора и получить сначала физическую сим-карту.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

В Югре грейдер придавил 8-летнего ребёнка

По версии ведомства, машинист автогрейдера не убедился в том, что рядом с автогрейдером нет посторонних лиц и начал работу по расчистке снега, не подав звуковой сигнал перед началом движения.
Обновлено в 02:22
Экономика

Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов

«Опора России» и Ассоциация малоформатной торговли резко раскритиковали подготовленный Минфином проект поправок в Налоговый кодекс, в случае принятия которого небольшие торговые точки не смогут применять специальные режимы налогообложения, если они торгуют маркированными товарами.
Обновлено в 02:04
Происшествия

В Башкирии из-за сильного ветра сорвало крыши двенадцати домов

По данным МЧС Башкирии, частично повреждена кровля жилых домов и социально-значимых объектов в Аургазинском, Ишимбайском и Гафурийском районах.
Обновлено вчера в 13:36
Культура

Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено 27 апреля в 11:31
Авто

Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Обновлено вчера в 18:28
Армия и оружие

Литва получила в подарок от США винтовки 50-х годов

Обновлено вчера в 00:52
Происшествия

Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор»

Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 01:56
Хоккей

Вратарь «Каролины» Макэлинни признан первой звездой дня в НХЛ

Первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стал голкипер «Каролины Харрикейнз» Кёртис Макэлинни.
Обновлено в 03:35
Транспорт

ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Экономика

Счётная палата нашла нарушения в работе системы госзакупок

С позапрошлого года единственным подрядчиком, который обслуживает Единую информационную систему, является структура Ростеха.
Обновлено в 03:31
Происшествия

В Греции телеоператора убило пиротехникой во время празднования Пасхи

В греческом городе Каламата погиб телеоператор, снимавший местный обычай отмечать Пасху, передает агентство АМНА.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

На алюминиевом заводе в Красноярске произошел пожар

Пожар произошел на Красноярском алюминиевом заводе, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

Петербуржец заявил о краже у него иконы XVII века

Обновлено в 03:11
Кино

Опубликован тизер 4 серии финального сезона «Игры престолов»

Телекомпания HBO опубликовала тизер четвертого эпизода восьмого сезона фантастического сериала "Игра престолов".
Обновлено в 03:39
Общество

Нагиев об итогах шоу «Голос. Дети»: неправильно ставить на ребенка, как на скаковую лошадь

Нагиев рассчитывает на честность Первого канала и проведение тщательной проверки итогов музыкального конкурса.
Обновлено в 01:00
Происшествия

МакSим рассказала о страшном ДТП

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала, как попала в ДТП, в результате которого она получила множество травм.
Обновлено в 02:19
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено вчера в 01:58
Музыка

Дочь Алсу выиграла детский «Голос»

Микелла — дочь известной российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, передает «Газета.ру».
Обновлено 26 апреля в 17:57
Энергетика

«Газпром» оспаривает в суде Люксембурга арест активов по заявлению «Нафтогаза»

"Газпром" 15 апреля обратился в суд г. Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению "Нафтогаза" и вступлении в процесс, говорится в отчете российского газового холдинга.
Обновлено в 03:34
Происшествия

В США в психиатрическом центре для подростков произошел бунт

Массовые беспорядки произошли в психиатрическом реабилитационном центре для подростков в американском штате Юта, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:38
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
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