Экономика
«Интер РАО» отключается от КазахстанаКоммерсантъ вчера в 17:50
Свое желание продать станцию в «Интер РАО» объясняют необходимостью сосредоточиться на российском рынке. Актив уже давно выглядит для компании проблемным из-за низких тарифов и снижения спроса на электроэнергию в Казахстане.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 02:15, Ашберн
Общество
Пользователи раскрыли систему накрутки голосов в пользу дочери Алсу
В одном из каналов, было сказано, что за голос в пользу Микеллы Абрамовой предлагали тысячу рублей.
Обновлено вчера в 21:13
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва наградила своих победителей шоу «Голос. Дети»
В конце вечера г-жа Пугачёва вручила детям премию "Золотая звезда Аллы" - это золотой кулон и денежный приз, выплачиваемый из собственных средств.
Обновлено вчера в 10:54
Общество
Минобороны составило карту салютов 9 Мая по всей России
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Пушков оценил слова Зеленского о «миссии» Украины
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова победителя украинских президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что якобы миссия Украины быть примером демократии для пост-советских стран.
Обновлено вчера в 17:19
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
Музыка
Peter Doherty & The Puta Madres выпустили дебютный альбом
Дебютный альбом "Peter Doherty The Puta Madres" одноименного проекта Пита Доэрти вышел 26 апреля 2019 года.
Обновлено вчера в 06:34
Футбол
Бывший тренер донецкого «Шахтера» извинился за свои слова о Лобановском
Бывший тренер донецкого "Шахтера" и петербургского "Зенита" Мирча Луческу принес извинения за свои слова о легендарном тренере киевского "Динамо" и сборных СССР и Украины.
Обновлено в 01:54
Экономика
Зарплаты намерены расти выше инфляции
Большинство компаний, работающих на рынке РФ, в 2019 году планируют повышение зарплаты своих сотрудников, следует из данных опроса компании Korn Ferry.
Обновлено вчера в 17:50
Авто
Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Автомобилизация растет Согласно исследованию, 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России продали 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016-го.
Обновлено вчера в 18:28
Здоровье
Минздрав обязал россиян проходить ежегодные бесплатные профосмотры
"Профосмотр проводится ежегодно, чтобы своевременно, на ранней стадии выявлять заболевания, а также факторы риска их развития", - цитирует издание слова главы Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Оксаны Драпкиной.
Обновлено вчера в 10:29
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено вчера в 13:43
Общество
Обвал берега реки угрожает более 150 жителям поселка Сотниково
Обвал берега реки Селенги угрожает более 150 жителям бурятского поселка Сотниково, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы правительства республики Алексея Фишева.
Обновлено в 02:00
Общество
График работы МФЦ и поликлиник изменится на майские праздники
Ранее "Почта России" объявила о режиме работы на майские праздники.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие
ДНР: украинские боевики продолжают истреблять друг друга
Справка: Народная милиция ДНР регулярно получает от своих источников в ВСУ о кровавых разборках среди украинских карателей, часто они происходят на почве беспробудного пьянства или под воздействием наркотических веществ.
Обновлено вчера в 11:42
Общество
Победа дочери Алсу на шоу «Голос» обошлась ее фанатам в 7 млн рублей
В общей же сложности зрители, принимавшие участие в голосовании, потратили 16 млн 394 тыс. рублей (из них смс-голосование обошлось в 14 млн 559 тыс. рублей, а звонки – в 1 млн 835 тыс. рублей).
Обновлено вчера в 09:53
Экономика
В России ввели лимиты на отправку денежных переводов в четыре страны
С 16 апреля работающие в России системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тыс. руб. в месяц) и Казахстан (до 150 тыс. руб.), сообщает газета «Ведомости».
Обновлено в 02:01
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами
Пострадавшие от укусов клещей с начала года обращаются за медицинской помощью не чаще обычного сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие
Правительство нацсогласия Ливии обвинило Совбез ООН в бездеятельности
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обвинило Совет Безопасности ООН в том, что его члены игнорируют сложившуюся ситуацию в регионе.
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала о трагедии в семье
Телеведущая Лариса Гузеева рассказала подписчикам, как переживает недавнюю смерть матери.
Обновлено вчера в 22:53
Экономика
Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов
«Опора России» и Ассоциация малоформатной торговли резко раскритиковали подготовленный Минфином проект поправок в Налоговый кодекс, в случае принятия которого небольшие торговые точки не смогут применять специальные режимы налогообложения, если они торгуют маркированными товарами.
Обновлено в 02:04
Религия
В России более 4,3 млн человек приняли участие в праздновании Пасхи
Сотрудники правоохранительных органов обеспечили безопасность празднования Пасхи в России, сообщила ТАСС в воскресенье официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено вчера в 05:38
Транспорт
В московском метро в пятницу закроют две станции красной ветки
Станции "Румянцево" и "Саларьево" московского метрополитена закроют в пятницу, 3 мая, для продления Сокольнической линии, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.
Обновлено в 01:40
Транспорт
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено вчера в 12:57
Транспорт
Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге
Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Футболист сборной Чехии Йосеф Шурал погиб в ДТП с автобусом
В результате ДТП пострадали семь футболистов клуба. Серьёзные травмы получил Йосеф Шурал.
Обновлено в 02:09
Экономика
Житель Брянска рассказал, как его обманули в банке
Житель Брянска рассказал, как его обманули в банке.
Обновлено в 01:15