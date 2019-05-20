Гаджеты
Пять американских компаний отказались продавать свою продукцию HuaweiРБК 05:43
Вместе с Google от сотрудничества с Huawei отказались и производители чипов. По информации Bloomberg, речь идет об Intel, Qualcomm, Broadcom и Xilinx. Таким образом, как минимум пять технологических гигантов из Соединенных Штатов ввели эмбарго на поставку своей продукции китайской компании.
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Армия и оружие
Эстония обвинила российский Ту-154 в нарушении границы
Военные Эстонии обвинили российский самолет Ту-154 в нарушении воздушной границы. Об этом сообщают Силы обороны страны.
Обновлено в 11:59
Здоровье
Высокотехнологичную медпомощь получат более 200 рязанцев
Высокотехнологичную медпомощь получат более 200 рязанцев по профилям травматология / ортопедия, нейрохирургия, онкология, офтальмология.
Обновлено в 11:41
Авто
УАЗ напомнил об уникальном «Головастике»
Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об уникальном грузовичке «Головастик», вставшем на конвейер в 1965 году.
Обновлено в 02:02
Политика
Гройсман объявил об отставке с поста премьера Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о намерении подать прошение об отставке со своего поста в среду.
Обновлено в 12:10
Энергетика
Европейские компании отказались оплачивать российскую нефть
Total и Eni перестали оплачивать загрязненную нефть из «Дружбы» Французская Total и итальянская Eni перестали оплачивать загрязненную нефть, поставленную из России, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 10:24
Здоровье
Жительница Кракова родила шестерню
В Кракове случились самые необычные роды за всю историю рождения детей в Польше. Женщина родила сразу шесть младенцев-близнецов.
Обновлено в 09:23
Космос
Изготовленный в России спутник впервые снял видео Земли в формате 4K
Спутник, изготовленный ракетно-космической корпорацией "Энергия", впервые снял на видео поверхность Земли в формате сверхвысокой четкости 4К.
Обновлено в 14:01
Политика
Политолог оценил выступление Зеленского в Верховной раде
Эксперт обратил внимание на то, что в выступлении президента впервые за пять лет ни разу не зашла речь о России.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
Брэдли Купера застукали с новой пассией
Обновлено в 13:32
Политика
Лавров передал Помпео письмо от детей арестованной в США Осиповой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал письмо детей арестованной в США по делу об их похищении гражданки РФ Богданы Осиповой госсекретарю США Майку Помпео на встрече в Сочи 14 мая, сообщил РИА Новости член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод.
Обновлено в 13:29
Музыка
Гагарина пожалела дочь Алсу после скандала на детском «Голосе»
Гагарина считает, что дочь Алсу выбрала очень сложную песню.
Обновлено в 14:41
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Обновлено в 14:05
Происшествия
Заключенные за участие в ИГ устроили бунт в колонии в Таджикистане
Осужденные за участие в террористической организации "Исламское государство"1 (запрещенная в РФ террористическая организация) устроили бунт в колонии под Душанбе, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Таджикистана.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве
Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:46
Политика
Зеленский задекларировал имущество и доходы
Обновлено в 09:17
Политика
Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского
Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.
Обновлено в 06:59
Общество
Майские заморозки ожидаются в некоторых регионах России
Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев сообщил, что в мае в некоторых регионах России резко похолодает.
Обновлено в 03:11
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Политика
Зеленский попросил журналистов обращаться к нему по имени
Обновлено в 07:49
Космос
Жители России смогут наблюдать полет МКС в небе
Начался период видимости Международной космической станции (МКС) над большей частью России.
Обновлено в 08:45
Футбол
Праздновал победу: Роналду ударил сына чемпионским кубком
Криштиану Роналду, празднуя победу в серии А чемпионата Италии, случайно ударил младшего сына тяжёлым трофеем.
Обновлено в 07:36
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Политика
Путин помиловал россиян и украинца
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце призналась в любви оскандалившемуся Павлу Прилучному
Агата Муцениеце и Павел Прилучный уже много лет состоят в браке и воспитывают двоих общих детей.
Обновлено в 10:34
Политика
Журналисты «Коммерсанта» опубликовали письмо к читателям после увольнений
«Обращение коллектива «Ъ» («Коммерсантъ») к читателям» опубликовали в социальных сетях несколько сотрудников ИД.
Обновлено в 14:09
Политика
Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за закона Украины о языке
Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительном функционировании государственного языка.
Обновлено в 00:59
Происшествия
В центре Кемерова загорелся крупный автосалон
Автосалон является одним из крупнейших в Кемерове, по данным справочника 2ГИС, в здании располагаются дилеры марок Hyundai и Skoda.
Обновлено в 10:28
Кино
Джессика Честейн прокатилась в московском метро
Обновлено в 04:35