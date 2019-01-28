Политика

Интеграция с РФ перешла в активную фазу — глава ДНР ПушилинНародные новости 07:03

Глава ДНР Денис Пушилин накануне заявил на своей пресс-конференции, что процесс интеграции народной республики с Россией перешел в активную фазу, но говорить об успешном завершении переговоров по этому вопросу пока рано. Об этом пишет портал Политика сегодня со ссылкой на РИА Новости.
Читать в источнике
Денис Пушилин
Судя по той агрессивной и негативной риторике со стороны Киева, Донбасс от Киева будет отдаляться, соответственно, приближаться туда, куда мы идём.
— Денис ПушилинСлово и Дело 08:28
с чего всё началось

Глава ДНР заявил, что интеграция с Россией перешла в интенсивную фазу

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о переходе в интенсивную фазу процесса интеграции ДНР с Российской Федерацией.
РИА Новости04:16

Подробнее о событии

Глава ДНР не знает, чем закончится интеграция с РФ

News.ru04:47

Глава ДНР заявил об «интенсивной фазе» интеграции с Россией

RT на русском07:01

В ДНР заявили о переходе интеграции с Россией в активную фазу

Lenta.ru05:12

Следующий шаг — признание ДНР и ЛНР: в Госдуме рассказали о необходимости интеграции с Донбассом

ФАН06:10

Пушилин назвал необратимым процесс интеграции с Россией

Взгляд.ру10:40

Глава ДНР заявил об усилении интеграции с Россией

Московский Комсомолец04:25

Глава ДНР заявил, что интеграция с Россией перешла в интенсивную фазу

РИА Новости04:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
Происшествия

На Украине пропал капитан судна «Норд»

Капитан рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко, удерживаемый на Украине, пропал без вести, сообщил адвокат Максим Могильницкий.
Обновлено в 09:09
Авто

Renault раскрыла интерьер нового Clio

Компания Renault раскрыла первую информацию о хэтчбеке Clio пятого поколения.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Похититель картины Куинджи из Третьяковки задержан

Похищенная картина Куинджи обнаружена, ее прятали «на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Подмосковья».
Обновлено в 05:21
Происшествия

Потерявшийся в лесу трехлетний ребенок рассказал о медведе-спасителе

Обновлено в 04:06
Интернет

Пользователи «ВКонтакте» смогут архивировать данные

Популярная в России социальная сеть «ВКонтакте» предоставила пользователям возможность архивировать публикации.
Обновлено в 12:59
Авто

Tesla отпугнет угонщиков музыкой Баха

Обновлено в 10:33
Здоровье

Карантин по кори ввели в двух московских школах

Карантин по кори ввели в двух московских школах - № 1797 "Богородская" и школе №1434 "Раменки".
Обновлено в 03:41
Авто

В Россию скоро приедет пикап JAC T6

Базовая комплектация JAC T6 получит колесные диски размером 17 дюймов, систему ABS, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, аудиосистему, а также задние парктроники и другое.
Обновлено в 08:29
Общество

Папа Римский Франциск высказался за сексуальное образование в школах

Папа Римский Франциск считает, что в школах должно проводиться "объективное" сексуальное образование "без идеологических штампов".
Обновлено в 08:24
Общество

Умер участник ГКЧП Александр Тизяков

Тизяков в 1991 году был участником Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Всего в состав ГКЧП входили восемь человек.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Экс-глава «Дальспецстроя» найден мертвым в Москве

Бывший глава компании "Дальспецстрой" Дмитрий Савин, предположительно, покончил с собой в Москве.
Обновлено в 05:03
Единоборства

Кадыров пригласил Емельяненко на сборы в РСК «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко на сборы в спортивный клуб «Ахмат» после поражения от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Памятник «Вежливым людям» в Симферополе осквернил гражданин Украины

Обновлено в 05:42
Транспорт

Власти Москвы поддержали ограничения для неэкологичных машин

Обновлено в 10:39
Общество

Роскомнадзор начал проверку Burger King и Procter & Gamble

Роскомнадзор проводит проверку Burger King и Procter & Gamble на соблюдение закона о локализации персональных данных.
Обновлено в 08:36
Происшествия

В Чечне обстреляли передвижной пост МВД и Росгвардии

Передвижной пост МВД и Росгвардии обстреляли в Чечне в ночь на 26 января. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД по республике.
Обновлено в 10:01
Музыка

Названы результаты жеребьевки Евровидения

Представитель России выступит во втором полуфинале Евровидения 16 мая. Сам конкурс пройдет с 14 по 18 мая.
Обновлено в 13:00
Наука

Первый в мире алюминиевый авиадвигатель испытали в Новосибирске

На аэродроме под Новосибирском завершились длившиеся целый год испытания цельноалюминиевого двигателя внутреннего сгорания.
Обновлено в 08:56
Политика

В ОБСЕ рассказали о новом мирном плане по Донбассу

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал о новом плане мирного урегулирования в Донбассе в интервью австрийскому изданию Kleine Zeitung.
Обновлено в 12:13
Теннис

Мария Шарапова вышла во второй раунд турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Мария Шарапова вышла во второй раунд турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 755 тысяч долларов.
Обновлено в 11:10
Гаджеты

Представлены бюджетные смартфоны Samsung Galaxy M10 и Galaxy M20

Представлены бюджетные Samsung Galaxy M10 и M20, которые стали первыми в линейке производителя с типом дисплея Infinity-V, предполагающим наличие выреза.
Обновлено в 10:53
Космос

Рогозин возглавил комиссию по присвоению классов космонавтам

Как следует из документа, комиссию возглавит сам Рогозин, всего в нее войдут не менее девяти человек — сотрудники госкорпорации, космонавты первого класса и представители федеральных органов правительства.
Обновлено в 12:59
Наука

Устойчивые к антибиотикам бактерии проникли в природу Арктики

Обновлено в 07:28
Авто

Mercedes-Benz отзывает в России восемь автомобилей Sprinter

По данным, размещенным на сайте Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные в июле прошлого года.
Обновлено в 06:15
Наука

В Египте обнаружили древнее хранилище вина

Египетские археологи в ходе раскопок в провинции эль-Бохейра обнаружили винное хранилище и древний пресс для отжима винограда.
Обновлено в 07:38
Происшествия

В Стамбуле при пожаре на танкере погибли два человека

В верфи Тузла в Стамбуле в результате пожара на танкере погибли два человека.
Обновлено в 11:39
Энергетика

FT: Польше придется согласовывать свой газопровод с Россией

Варшаве придется согласовывать проект газопровода Baltic Pipe с Россией. Об этом пишет газета The Financial Times.
Обновлено в 08:16
Наука

ГМО-курицы начали нести яйца с противораковыми свойствами

Обновлено в 03:03
Религия

Мишеля Леграна похоронят на парижском кладбище Пер-Лашез

Обновлено в 12:43
Авто

SsangYong показал дизайн нового Actyon

Компания SsangYong опубликовала первый тизер кроссовера Korando следующего поколения, предшественник продавался в России под названием Actyon.
Обновлено в 03:59
ещё по теме
Денис Владимирович Пушилин
Государственный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики. Глава Донецкой Народной Республики, верховный главнокомандующий вооружёнными силами ДНР с 20 ноября 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное