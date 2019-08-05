Экономика
В России планируют создать офисные медпунктыГород+ 02:36
При офисах и производствах в России могут начать открывать медицинские пункты. По мнению членов Правительства РФ, присутствие врачей на месте работы упростит доступ к медпомощи, сообщают "Известия" со ссылкой на протокол совещания Минздрава.
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с чего всё началось
В России намерены возродить институт цеховых врачей, выяснили «Известия». Минздрав прорабатывает, как организовать их деятельность, а коллеги из других ведомств рассматривают возможность компенсировать работодателям затраты на открытие медицинских кабинетов из средств ФСС и ФФОМС.Известиявчера в 17:01
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В России собираются развивать систему оказания медпомощи на производстве
Петербургский дневниквчера в 22:13
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Происшествия
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Автобус, следовавший из Германии в Камышин, в понедельник опрокинулся в кювет в Саратовской области, в результате пострадали двое детей и четверо взрослых, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.
Обновлено в 02:36
Энергетика
«Газпром» и НОВАТЭК борются за европейский рынок
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Общество
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Транспорт
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