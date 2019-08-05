В России намерены возродить институт цеховых врачей, выяснили «Известия». Минздрав прорабатывает, как организовать их деятельность, а коллеги из других ведомств рассматривают возможность компенсировать работодателям затраты на открытие медицинских кабинетов из средств ФСС и ФФОМС.

с чего всё началось

При офисах и производствах в России могут начать открывать медицинские пункты. По мнению членов Правительства РФ, присутствие врачей на месте работы упростит доступ к медпомощи, сообщают "Известия" со ссылкой на протокол совещания Минздрава.

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