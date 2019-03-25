Экономика
Институт Гайдара оценил рынок электронной торговли в РоссииLenta.ru вчера в 11:01
Российский рынок электронной торговли к 2024 году увеличится в 2,37 раза по сравнению с 2018 годом и составит 2,78 триллиона рублей, следует из прогноза Института экономической политики имени Егора Гайдара (документ имеется в распоряжении «Ленты.ру»).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 04:04, Ашберн
Хоккей
«Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова
Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу "Тампы". Для команды это восьмая победа в девяти играх.
Обновлено вчера в 22:45
Общество
Правительство выделило средства на расселение аварийного жилья
Обновлено вчера в 20:51
Армия и оружие
Бойцы Росгвардии за 3 года нейтрализовали 200 террористов
Речь идёт о совместных с коллегами из других силовых структур операциях.
Обновлено в 03:29
Авто
BMW анонсировала экологичные iX3, i4 и iNext
Пару минут назад, пресс-служба немецкого автопроизводителя опубликовала тизер, на котором показала три прототипа совершенно новых своих электромобилей – речь идет кроссоверах iX3 и iNext, а также о фастбэке i4.
Обновлено в 01:46
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
В сообщении отмечается, что сейчас Киев может предложить европейским заказчикам объем хранения примерно в 12 миллиардов кубометров газа, а максимальная суточная мощность отбора из ПХГ может достигать 260 миллионов кубометров.
Обновлено вчера в 14:07
Здоровье
Мужчина принял рак за укус насекомого и потерял глаз
Житель британского города Реддитч, графство Вустершир, долгое время принимал раковую опухоль на носу за след от укуса насекомого.
Обновлено в 01:30
Общество
Ученые попросили Путина пустить специалистов к косаткам в Приморье
Более 30 ученых, работающих с косатками и белухами, направили письмо президенту России Владимиру Путину, в котором выразили обеспокоенность состоянием животных, содержащихся в приморской бухте Средняя.
Обновлено в 02:19
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
В квартире на севере Москвы нашли мертвым генерал-майора ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:00
Политика
Саудовская Аравия осудила решение США по Голанам
Саудовская Аравия осуждает и отвергает решение Соединённых Штатов о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Московская школьница ударила одноклассницу ножом в живот
По сведениям РЕН ТВ, 16-летняя пострадавшая обратилась за медицинской помощью только вечером, хотя была ранена днем.
Обновлено в 02:34
Политика
США не потерпят враждебного вмешательства в дела Запада
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предупредил о недопустимости иностранного вмешательства в общие западные ценности.
Обновлено вчера в 21:27
Транспорт
Столичных водителей не пустят на ряд выделенных полос в выходные
С 14 апреля на ежедневный режим работы перейдут выделенные полосы на пяти магистралях, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено вчера в 10:16
Происшествия
Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и Мамаева
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Главным следственным управлением ГУМВД по Москве окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Кокорина и Мамаева, а также двух их соучастников по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство".
Обновлено в 03:30
Авто
Ferrari представила уникальный трековый суперкар
Компания Ferrari представила уникальный трековый суперкар под названием P80/C, выпущенный в единственном экземпляре.
Обновлено вчера в 11:39
Кино
Финальные «Мстители» станут самыми длинными в истории Marvel
Фильм "Мстители: Финал" станет самой длинной кинокартиной Marvel.
Обновлено в 03:03
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:06
Происшествия
Задержанные рецидивисты поцарапали себя в ИВС Черемхово
Предварительно установлено, что инициатором акта членовредительства стал 31-летний рецидивист, который уже имеет судимости за убийство, разбои и грабежи.
Обновлено в 02:33
Политика
Прибалтика требует компенсацию за ущерб от советской оккупации
Латвия, Литва и Эстония организовали конференцию, где будут подсчитывать ущерб от советской оккупации.
Обновлено вчера в 10:01
Армия и оружие
В США смоделировали военное столкновение России и НАТО в Европе
Центр стратегических и бюджетных оценок США смоделировал начало войны между Россией и НАТО в Европе.
Обновлено вчера в 12:17
Энергетика
Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков
Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Автоспорт
Даниил Квят: трасса в Бахрейне станет хорошим тестом для Toro Rosso
Российский гонщик команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят поделился впечатлением от трассы "Сахир" в Бахрейне, где пройдет второй этап соревнований.
Обновлено вчера в 11:36
Футбол
От УЕФА требуют расследовать инцидент с швейцарским футболистом
Организация по предотвращению черепно-мозговых травм требует от Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) проверить, почему Фабиану Шеру позволили продолжить игру за Швейцарию в отборочном турнире Евро-2020, передает "Би-би-си".
Обновлено вчера в 12:02
Армия и оружие
Новейший комплекс разведки «Ирония» покажут в Екатеринбурге
В Екатеринбурге впервые представят уникальный многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки «Ирония», сообщает пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 01:34
Здоровье
Перезимовали: как поднять иммунитет весной
По словам академика Александра Караулова, заведующего кафедрой клинической иммунологии и аллергологии 1-го МГМУ имени Сеченова, не рекомендуется самостоятельно назначать себе лекарства для повышения иммунитета.
Обновлено вчера в 06:39
Общество
Ведущая «60 минут» на «России 1» возглавила «рейтинг травли»
Был рассчитан коэффициент негатива. В итоге первое место заняла ведущая программы "60 минут" на канале "Россия 1" Ольга Скабеева.
Обновлено вчера в 14:27
Политика
Россия поднялась на 47-е место в рейтинге паспортов Henley & Partners
Россия поднялась на 47-е место в рейтинге паспортов Henley & Partners Консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала второй в этом году Индекс паспортов мира, оценивающий предоставляемую ими свободу перемещения.
Обновлено в 02:00
Общество
Росстат назвал российские регионы с самым незанятым населением
Ранее Росстат назвал самые "ленивые" регионы России.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Год после трагедии. Россия вспоминает жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Сегодня в Кемерове жители города несут цветы к месту, где еще год назад стоял торговый центр «Зимняя вишня», подобные которому есть едва ли не в каждом относительно крупном городе нашей страны.
Обновлено вчера в 09:37
Политика
Электроснабжение Венесуэлы восстановлено
Позже министр связи и информации Венесуэлы заявил, что подача электричества восстановлена на всей территории Венесуэлы.
Обновлено вчера в 17:26