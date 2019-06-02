Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушкиГазета.Ru вчера в 11:02
Аккаунт в инстаграме американской модели и актрисы Кинси Волански заблокировали, передает "Советский спорт". Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019. В нем "Тоттенхэм Хотспур" проиграл "Ливерпулю" со счетом 0:2.
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Инстаграм заблокировал аккаунт девушки, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 11:25
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 01:34, Ашберн
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 01:34, Ашберн
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