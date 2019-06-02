Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушкиГазета.Ru 11:02

Все-таки, она чертовски хорошо смотрелась вчера на поле даже эти десять секунд. Хоть я и не люблю блондинок — есть несколько исключений, но она впечатлила.

Аккаунт в инстаграме американской модели и актрисы Кинси Волански заблокировали, передает "Советский спорт". Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019. В нем "Тоттенхэм Хотспур" проиграл "Ливерпулю" со счетом 0:2.

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Армия и оружие The National Interest назвал возможного конкурента F-35 в России Американский журналист Марк Эпископос считает, что новейший многоцелевой истребитель МиГ-35 российского производства сможет конкурировать с американским F-35.

Экономика Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки Срок контракта с авиакомпаниями на субсидируемых региональных маршрутах может вырасти до трех лет, также могут увеличиться дотации для труднодоступных территорий.

Здоровье Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.

Энергетика На Сахалине опять подорожал бензин Рабочая неделя началась с повышения цены на все бензины на АЗС "Роснефти" на Сахалине, пишет телеграм-канал "Стоит", отслеживающий цены на топливо.

Спорт Сборная России по волейболу обыграла Сербию Подопечные Томаса Саммельвуо обыграли сербов со счетом 3:2. Наиболее результативным игроком матча стал россиянин Егор Клюка.

Политика Ультиматум Европе: США требуют участия в разработках вооружения Соединенные Штаты считают, что нормы ЕС в плане защиты интеллектуальной собственности и передачи технологий препятствуют американским компаниям участвовать в разработке вооружений в Европе.

Транспорт Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.

Общество Минстрой хочет отменить установку счетчиков тепла Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило прекратить обязательную установку счетчиков тепла в новостройках.

Происшествия Полиция в Чите разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине В Чите полиция разыскивает автора граффити, который оставил оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина на площади Революции в центре города.

Технологии ESIM откроется России Производителям устройств с поддержкой виртуальных сим-карт eSIM, среди которых Apple и Google, придется размещать на территории России серверы для загрузки абонентских профилей и хранить здесь криптографические ключи.

Единоборства Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.

Наука Ученые: Найдены самые древние паразиты человека Выяснилось, что в двух копролитах есть яйца паразитических червей, то есть это говорит о том, что жители этой местности определённо были заражены кишечными паразитами.

Авто Новый Mercedes-Benz CLA появился у российских дилеров Российские дилеры Mercedes-Benz получили первые «товарные» экземпляры седана CLA нового поколения.

Политика Харьковские националисты снесли бюст маршала Жукова В воскресенье, 2 июня, в Харькове представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, передает "112 Украина".

Общество Бывшие дагестанские чиновники надеются на Рамазана Абдулатипова Адвокаты утверждают, что бывшие чиновники закона не нарушали, и настаивают на вызове в суд в качестве свидетеля бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, который, по мнению защиты, должен подтвердить необоснованность претензий к подсудимым.

Происшествия Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в Венеции Круизный лайнер MSC Opera врезался в теплоход в венецианском канале Джудекка, сообщает в воскресенье итальянская газета Corriere della sera.

Политика Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.

Общество Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор.

Футбол «Зенит» снова попытается приобрести Акунью Чемпион России "Зенит" возобновил интерес к защитнику сборной Аргентины и лиссабонского "Спортинга" Маркоса Акунье.

Политика Трамп пригрозил вывести компании США из Мексики Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая 2019 г. глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что он из-за проблем с нелегальной миграцией не собирается «драться» с президентом США.

Шоу-бизнес Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.

Происшествия Укравшая свыше 20 млн рублей кассирша исчезла вместе с семьей Как отмечается, мужчина обратился в правоохранительные органы после того, как его дочь исчезла.