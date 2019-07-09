Социальная сеть Instagram вводит новые функции, направленные на борьбу с оскорблениями в интернете, сообщается на сайте компании.

Instagram ввел новые функции для защиты пользователей от оскорблений

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