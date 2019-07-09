Социальная сеть Instagram введет новые функции для борьбы с травлей в интернете, говорится в официальном заявлении компании. Несколько дней назад начали тестировать одну из них.

Instagram введет новые функции для борьбы с травлей в интернете

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