Интернет
Instagram введет новые функции для борьбы с травлей в интернетеМосква 24 03:31
Социальная сеть Instagram введет новые функции для борьбы с травлей в интернете, говорится в официальном заявлении компании. Несколько дней назад начали тестировать одну из них.
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Политика
«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста
Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Экономика
Комиссии инвестбанков от размещения российских акций выросли в 20 раз
Комиссии на рынке акций выросли в 20 раз: по подсчетам Refinitiv, доход инвестбанкиров за полгода достиг $29,4 млн против символических $1,4 млн годом ранее.
Обновлено вчера в 17:19
Футбол
Джанфранко Дзола: «Жаль, что Сарри ушел из „Челси“ так рано»
Жаль, что Сарри ушел так рано, потому что для клуба и для самого Маурицио было бы лучше, если бы он остался, — цитирует Дзолу talkSPORT.
Обновлено в 06:30
Общество
Протоиерей Смирнов призвал россиян к научному подходу в выборе супруга
В эфире телеканала "Спас" он призвал к научному подходу в выборе спутника жизни.
Обновлено в 05:37
Политика
Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии
Государственная Дума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
Обновлено в 06:19
Футбол
Джон Терри может возглавить «Ньюкасл»
Бывший капитан сборной Англии Джон Терри может стать главным тренером «Ньюкасла», информирует The Guardian.
Обновлено в 04:58
Политика
Зеленский озвучил условие снятия блокады Донбасса
Условием полного снятия блокады Зеленский назвал возвращение "незаконно национализированных предприятий", которые находятся на неподконтрольной территории Донбасса "Все в ближайшее время можно вернуть, но, пожалуйста, тогда верните нам незаконно национализированные наши предприятия, которые находятся на временно оккупированных территориях", — сказал глава государства.
Обновлено вчера в 15:55
Общество
Роскомнадзор нашел нарушения на сайтах по проверке результатов ЕГЭ
Роскомнадзор нашел сайты для проверки результатов ЕГЭ, нарушающие законодательство в области персональных данных.
Обновлено в 05:11
Здоровье
«Стоп Сахарова»: как ветеринары-надомники вместо лечения убивают питомцев
Владелицей клиники якобы является уроженка Волгограда и фельдшер по образованию Елена Борисовна Сахарова.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Суд США признал, что Мюллер и Барр не знают американских законов
Спецпрокурор США Роберт Мюллер и генпрокурор Уильям Барр не были привлечены к ответственности, так как не знают законов.
Обновлено в 02:27
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Политика
Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграции
Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что Россия "тормозит" переговоров по интеграции и призвал выйти на конкретику перед встречей президентов.
Обновлено в 05:16
Общество
В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня
Сильнейший ливень привел в понедельник к срыву железнодорожного сообщения на южном направлении от Вашингтона, подтоплению станций метрополитена и ряда районов города и его окрестностей, а также некоторых помещений в Белом доме.
Обновлено вчера в 11:49
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Экономика
Названы главные способы кражи денег с карт россиян
По данным Центробанка, главная причина кражи денег с банковских карт россиян стала их недостаточная защищенность.
Обновлено в 06:03
Политика
Нацсовет по телевидению Украины проведет проверку NewsOne
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил провести внеплановую проверку украинского телеканала NewsOne после попытки провести телемост Киев - Москва.
Обновлено в 04:54
Политика
Аксёнов заявил об увольнении директора «Крымавтотранса»
Директор государственного унитарного предприятия "Крымавтотранс" Игорь Коробчук написал заявление об увольнении.
Обновлено в 03:40
Экономика
MSD и ФОРТ инвестируют более 7 млрд рублей в локализацию вакцин
Международная фармацевтическая компания MSD и российская ФОРТ договорились о поэтапной локализации производства вакцины для профилактики ротавирусной инфекции, ветряной оспы, а также вируса папилломы человека (ВПЧ).
Обновлено в 05:48
Происшествия
Станцию петербургского метро «Девяткино» затопило из-за дождя
Утром во вторник, 9 июля, станцию «Девяткино» петербургской подземки начало заливать водой.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Лобода показала редкое фото с обеими дочерьми
Украинская певица Светлана Лобода поделилась редким семейным фото в инстаграме.
Обновлено в 05:28
Общество
Тюменские налоговики банкротят старейшее предприятие региона
Сегодня на заводе трудятся порядка семидесяти человек. Основная часть площадей предприятия сдается в аренду для мебельного производства.
Обновлено в 03:37
Политика
Савченко приедет в ДНР для предвыборной агитации
Депутат Рады Надежда Савченко собралась посетить ДНР, чтобы «поговорить с людьми» в рамках предвыборной компании в парламент.
Обновлено в 02:18
Политика
СМИ узнали о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора
В СМИ появилось видео, свидетельствующее о слежке за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:26
Происшествия
В Тюменской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Тюменской области, сообщает региональная автоинспекция.
Обновлено в 02:26
Экономика
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено вчера в 12:47
Футбол
Футболист из Англии заявил, что готовится сделать каминг-аут
Футболист из Англии в своём анонимном аккаунте в «Твиттере» под названием The Gay Footballer заявил о намерении совершить каминг-аут.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено 07 июля в 03:43
Происшествия
В Анапе врача-реаниматолога обвиняют в смерти 8-летней пациентки
Следственным отделом по городу Анапе предъявлено обвинение 60-летнему бывшему врачу реаниматологу-анестезиологу Детской городской больницы.
Обновлено в 03:40
Наука
Быстрое укорочение теломер сократило продолжительность жизни
Именно длина теломер помогла испанским научным сотрудникам национального центра исследования рака предсказать продолжительность жизни у позвоночных.
Обновлено в 02:49