Интернет
Instagram введет новые функции для борьбы с травлей в интернетеМосква 24 03:31
Социальная сеть Instagram введет новые функции для борьбы с травлей в интернете, говорится в официальном заявлении компании. Несколько дней назад начали тестировать одну из них.
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Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
В Польше найдена мертвой 20-летняя гандболистка сборной России
Обновлено вчера в 07:53
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
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Китай выразил США протест после того, как американский Госдеп одобрил продажу Тайваню вооружений на сумму $2,2 млрд.
Обновлено в 04:25
Политика
Илья Яшин полагает, что его решили снять с выборов в Мосгордуму
Согласно опросу Левада Центра, Илья Яшин лидирует по популярности среди кандидатов в Мосгордуму по 45 округу.
Обновлено в 03:30
Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Общество
Роскачество проверило бургеры на антибиотики
Бургеры из одиннадцати сетевых ресторанов проверили на содержание антибиотиков специалисты Роскачества.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Россияне пострадали в ДТП с маршруткой в Абхазии
В Абхазии произошло ДТП с участием маршрутки, в результате девять человек были госпитализированы, среди них есть россияне.
Обновлено вчера в 20:57
Общество
Магазин Duty Free открылся в зале прилёта международных линий Кольцово
В зале прилёта терминала "В" аэропорта Кольцово в Екатеринбурге сегодня заработал новый магазин беспошлинной торговли.
Обновлено в 04:02
Футбол
«Краснодар» представил форму на новый сезон
Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
Обновлено в 03:39
Экономика
Подсчитаны потери Грузии от новых санкций России
Во вторник, 9 июля, Госдума обратится к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с рекомендацией рассмотреть введение новых ограничений в отношении Грузии.
Обновлено в 03:50
Авто
За антирадары водителям в РФ светит тюрьма
Эксперты рассказали о новых опасностях, исходящих от популярных в России устройств – автомобильных антирадаров нового типа.
Обновлено в 03:45
Политика
Зеленский допустил особый статус русского языка в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным введение особого статуса русского языка для населения Донбасса после того, как там завершится война.
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Телемост России с Украиной стал поводом для уголовного дела
На Украине возбуждено уголовное дело о покушении на госизмену. Поводом послужило желание канала NewsOne провести телемост с Россией.
Обновлено вчера в 08:30
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста
Руководство грузинского телеканала «Рустави 2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 16:57
Политика
Znak.com стали известны подробности дела против помощника полпреда на Урале Александра Воробьева
Основанием для возбуждения уголовного дела против помощника полпреда президента в УрФО Николая Цуканова Александра Воробьева стало то, что он передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности РФ .
Обновлено в 03:30
Происшествия
Россия по решению ЕСПЧ должна будет выплатить 25 тысяч евро россиянке, которая пострадала из-за бездействия полиции
Жительнице Ульяновска Валерии Володиной пришлось покинуть страну из-за преследований бывшего молодого человека.
Обновлено в 04:31
Наука
Шестижаберная глубоководная акула впервые попала на видео
Ученым впервые удалось заснять на видео шестижаберную глубоководную акулу.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Дипломаты посетили задержанных после салюта в Минске россиян
Сотрудники посольства России в Белоруссии посетили двух россиян, задержанных после взрыва фейерверков на салюте в Минске.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Журналиста обвинили в воздействии на подсознание
Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Савченко рассказала о планах посетить ДНР для предвыборной агитации
Депутат Верховной рады Надежды Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, намерена проводить предвыборную агитацию на подконтрольной Киеву части Донбасса и территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Обновлено в 01:52
Футбол
Модель Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки
Напомним, что за свои хулиганские действие в финале Лиги чемпионов Волански была оштрафована на € 15 тыс.
Обновлено вчера в 23:31
Космос
На этой неделе два астероида подойдут к Земле ближе, чем Луна
Оба астероида не являются потенциально опасными и угрозы их столкновения с Землей нет.
Обновлено вчера в 01:56
Технологии
Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян
Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Подмосковье
В Московской области в понедельник, 8 июля, действует «желтый» уровень погодной опасности.
Обновлено вчера в 09:37
Футбол
Игуаин не собирается покидать «Ювентус»
Нападающий туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин не намерен покидать "старую синьору" нынешним летом, информирует Sky.
Обновлено в 04:09
Общество
В Екатеринбурге у корпуса УрФУ перед приездом Путина сняли асфальт
Напомним, 9 июля пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что президент во время визита в Екатеринбург на саммит GMIS-2019 посетит УрФУ, но не уточнил какой именно корпус (на улице Ленина или на улице Мира).
Обновлено вчера в 12:16
Экономика
Впервые с 1991 года инфляция в России в июне оказалась нулевой
В годовом выражении инфляция в стране замедлилась до 4,7%. В России июньская инфляция впервые с 1991 года составила 0%. Такие данные приводит 8 июля Росстат.
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия
Состояние избитой в Ингушетии девочки назвали стабильным
7-летнюю девочку с многочисленными травмами доставили на лечение в Москву вечером в минувшую пятницу.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
С 8 июля авиасообщение между Россией и Грузией закрыто
8 июля вступил в силу запрет на авиасообщение между Россией и Грузией.
Обновлено вчера в 02:39