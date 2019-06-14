Общество

Instagram устранил сбой в работе сервисаРИА Новости 21:37

Социальная сеть Instagram сообщила, что восстановила свою работу. Несколько часов назад Instagram стал работать со сбоями, свидетельствовали данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
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с чего всё началось
Пользователи по всему миру жалуются на перебои в работе приложения Instagram, следует из данных Downdetector
, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.
Коммерсантъ18:27

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Работа Instagram восстановлена после сбоя

RT на русском22:06

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Газета.Ru18:20

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В работе Instagram произошел сбой

Коммерсантъ18:27

Instagram устранил сбой в работе сервиса

РИА Новости21:37
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