Общество
Instagram устранил сбой в работе сервисаРИА Новости 21:37
Социальная сеть Instagram сообщила, что восстановила свою работу. Несколько часов назад Instagram стал работать со сбоями, свидетельствовали данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
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Пользователи по всему миру жалуются на перебои в работе приложения Instagram, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.Коммерсантъ18:27
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