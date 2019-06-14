Instagram устранил сбой в работе сервисаРИА Новости 21:37

с чего всё началось

Социальная сеть Instagram сообщила, что восстановила свою работу. Несколько часов назад Instagram стал работать со сбоями, свидетельствовали данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Политика Путин уволил двух генералов МВД за дело Голунова Президент Владимир Путин уволил двух генералов МВД за дело журналиста Ивана Голунова, сообщает пресс-служба Кремля.

Шоу-бизнес Роза Сябитова рассказала подписчикам о депрессии Подписчики попытались вытянуть главную сваху России из депрессии, поддержав ее теплыми словами и поделившись некоторыми советами, касающимися такого состояния.

Экономика Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.

Экономика Сбербанк откажется от традиционных банкоматов Сбербанк в рамках обновления сети самообслуживания будет постепенно отказываться от традиционных банкоматов в пользу ресайклеров — устройств, которые и выдают, и принимают деньги.

Происшествия В Якутии на военно-полевых сборах погиб студент 8 июня 2019 года во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание.

Транспорт На российских дорогах разрешат скорость 130 км/ч В соответствии с документом, который готовится по заказу Росавтодора, собственники автомагистралей получат право поднимать скоростной лимит до 130 км/ч, сообщает газета «Коммерсантъ».

Армия и оружие США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.

Политика Министр соцполитики Украины назвал причину бедности жителей страны Министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинцы недоедают из-за социально-экономической системы, которую создавали в стране на протяжении последних 25 лет.

Политика США предупредили о вреде торговой войны для Китая Власти Соединенных Штатов считают, что бремя торговой войны между двумя крупнейшими странами мира ляжет скорее на Китай, чем на США.

Политика Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины В декабре 2018 года экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН прокомментировал заявления о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.

Общество Глава Мысков покинул пост после ЧП на угольном разрезе Глава Мысков Дмитрий Иванов покинул пост после того, как на прошлой неделе на разрезе «Кийзасский» произошёл сход грунта.

Экономика В России могут ввести четырехдневную рабочую неделю Во время своего выступления на Международной конференции труда премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что введение в стране четырехдневной рабочей недели вполне возможно.

Хоккей Тарасенко уложил новорожденного сына в Кубок Стэнли Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, выигравший Кубок Стэнли, уложил новорожденного сына в трофей.

Наука Состав нефти исследовали с помощью растворения в воде Исследователи из МФТИ, Сколтеха, ОИВТ РАН и МГУ предложили новый подход к исследованию состава нефти.

Финансы Международные резервы России превысили $500 млрд Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Происшествия В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.

Общество Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России Продюсера Бари Алибасова вероятно отправят на реабилитацию в европейскую клинику, как только угроза жизни минует, заявил его сын Бари Алибасов – младший.

Транспорт Во Владивостоке подорожает проезд в автобусах Следует ожидать повышения стоимости проезда в общественном транспорте.

Шоу-бизнес Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы Известная актриса пропустила спектакль в Порденоне, сославшись на "болезнь".

Политика Слуцкий: Россия не потерпит в ПАСЕ даже малейших ограничений Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не намерена мириться даже с малейшими рестрикциями, в противном случае она покинет зал заседаний.

Экономика Яков Голдовский добыл первую нефть Экс-гендиректор СИБУРа покупает компанию First Oil в России Бывший гендиректор СИБУРа Яков Голдовский возвращается в нефтегазовый бизнес в России.

Авто Volkswagen и BMW строят завод литий-ионных аккумуляторов Строительство первого завода по производству батарей начнут в августе 2019 года, а уже в 2021 году на нем начнут выпускать литий-ионные аккумуляторы.