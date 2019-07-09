Интернет
Instagram станет бороться с травлей в сетиГазета.Ru 05:53
Соцсеть Instagram рассказала о нововведениях, касающихся травли в интернете. В приложении появятся новые функции, благодаря которым число оскорблений должно уменьшиться.
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Политика
Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии
Государственная дума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
Обновлено в 06:19
Кино
Третий сезон «Очень странных дел» установил рекорд Netflix
Обновлено в 02:57
Политика
СМИ узнали о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора
В СМИ появилось видео, свидетельствующее о слежке за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:26
Наука
Археологи обнаружили в Израиле упоминающийся в библии город Секелаг
Во время раскопок на территории Израиля археологи обнаружили город, упоминавшийся на страницах библии.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Крабовые порядки. Как браконьеры раскрыли агента ФСБ — и пошли под суд
Бизнесмен и бывший сотрудник ФСБ стали фигурантами уголовного дела за то, что раскрыли действующего агента Федеральной службы безопасности.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Кадыров назвал оскорбившего Путина грузинского журналиста мразью
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
ЕСПЧ присудил €20 тысяч компенсации жертве домашнего насилия в России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить €20 тыс. в качестве компенсации морального вреда женщине, которая подверглась домашнему насилию.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Никита Панфилов после развода не общается с сыном и не платит алименты
Никита Панфилов после расставания со второй супругой Ладой не общается с сыном Добрыней.
Обновлено в 05:50
Общество
Протоиерей Смирнов призвал россиян к научному подходу в выборе супруга
В эфире телеканала "Спас" он призвал к научному подходу в выборе спутника жизни.
Обновлено в 05:37
Культура
Сергей Шнуров станет ведущим новой версии «Форт Боярд»
В новом сезоне среди участников окажутся певица Анна Седокова, телеведущие Виктория Боня, Роза Сябитова, Мария Ивакова, Сергей Светлаков и Михаил Шац, актрисы Екатерина Волкова и Анна Хилькевич, актриса Эвелина Бледанс и другие.
Обновлено вчера в 08:18
Политика
Пранкеры поговорили с премьером Северной Македонии от имени Порошенко
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 18:46
Общество
Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера
12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41
Политика
Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала в отставку
Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном превращении сенаторских полномочий.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Москве во время операции в частной клинике умерла пациентка
"По данным следствия, 8 июля в одной из частных клиник в центре Москвы во время планового оперативного вмешательства скончалась женщина 1981 года рождения", - сказала Иванова.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Двух россиянок в тяжелом состоянии экстренно эвакуировали из Турции
Двух заболевших российских туристок, находившихся в тяжелом состоянии, экстренно эвакуировали из Турции бортом санавиации, сообщает Вестник АТОР со ссылкой на страховую компанию ERV.
Обновлено вчера в 09:08
Политика
В Кремле прокомментировали утечку сообщений посла Великобритании в США
Телеканал CNN ранее сообщил, что посол Великобритании в США в направленных в Лондон дипломатических телеграммах называл американского президента Дональда Трампа "неумелым" и "некомпетентным".
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми "Хороши-и-и !"
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
Два самолета столкнулись в аэропорту Амстердама
Обновлено в 04:57
Кино
Терри Крюс предложил себя на роль отца диснеевской русалочки
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
Станцию петербургского метро «Девяткино» затопило из-за дождя
Утром во вторник, 9 июля, станцию «Девяткино» петербургской подземки начало заливать водой.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
Обновлено в 07:05
Кино
Сэмюэл Л. Джексон снимется в новой «Пиле»
Обновлено в 02:19
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили
Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
Обновлено в 07:27
Общество
Июль в РФ будет холоднее июня, но август прогнозируют теплый
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с вероятностью более 90 процентов нынешний июль окажется холоднее прошедшего июня, который был очень теплым.
Обновлено в 06:42
Здоровье
Названа оптимальная частота стирки нижнего белья
Британский модельер Стелла Маккартни совместно экспертами в области моды и гигиены определили оптимальную частоту стирки нижнего белья.
Обновлено в 06:25
Общество
Госдума упростила получение соцподдержки и госуслуг инвалидами
Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий лицам с ограниченными возможностями подавать в профильные органы справки, подтверждающие инвалидность, для получения социальной поддержки и госуслуг в электронном виде.
Обновлено в 08:02
Политика
Eurasianet (США): непристойная антипутинская тирада телеведущего вызвала раздражение как грузин, так и россиян (EurasiaNet)
Пространная и непристойная тирада ведущего грузинского ток-шоу в адрес президента России Владимира Путина в прямом эфире произвела настоящую сенсацию в стране и вызвала опасения по поводу ответных действий со стороны Москвы, а также грузинского правительства.
Обновлено в 03:13