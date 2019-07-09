Соцсеть Instagram рассказала о нововведениях, касающихся травли в интернете. В приложении появятся новые функции, благодаря которым число оскорблений должно уменьшиться.

Instagram станет бороться с травлей в сети

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