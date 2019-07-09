Интернет

Instagram ввел функцию по защите пользователей от травли в СетиРеальное время вчера в 23:30

Социальная сеть Instagram применила нововведение, которое направлено на борьбу с проявлениями ненависти и травли в интернете. Механизм позволяет с помощью искусственного интеллекта определять, какую лексику использует тот или иной пользователь в своих публикациях или комментариях.
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Instagram придумал, как бороться с оскорблениями в комментариях. Это заметит каждый пользователь

URA.Ruвчера в 20:52

Instagram начал предупреждать пользователей об оскорбительных сообщениях

РБКвчера в 20:13

Instagram ввел новые функции для защиты пользователей от оскорблений

Ведомостивчера в 22:22

Инстаграм начал предупреждать пользователей об оскорбительных сообщениях

Эхо Москвывчера в 22:03

Instagram объявил о новых функциях по защите пользователей от травли

RT на русскомвчера в 21:59

Instagram ввел функции по защите пользователей от травли в интернете

ТАССвчера в 21:52

В Instagram появятся две новые функции

Телеканал 360°вчера в 22:41
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Здоровье

Диетолог посоветовала не кормить детей сосисками каждый день

Из рациона маленьких детей нужно исключить жареное и копченое и не кормить сосисками каждый день, рассказала РИА Новости врач-диетолог НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного Депздрава Виктория Егорова.
Обновлено в 00:07
Политика

«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста

Руководство грузинского телеканала «Рустави-2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 16:57
Политика

В Госдуме обсудят запрет на импорт грузинских вин и воды

Совет Госдумы намерен рассмотреть вопрос о прекращении импорта грузинского вина и воды.
Обновлено вчера в 07:54
Политика

Глава администрации Гонконга оценила законопроект об экстрадиции

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, «мёртв», сообщает CNBC.
Обновлено в 00:09
Общество

Где искать олигархов и как попасть в Putin team: экскурсия по «Иннопрому» для девочек

Краткая экскурсия по выставке для девочек, которые совсем не интересуются промышленностью, — в нашем репортаже с «Иннопрома-2019».
Обновлено в 00:00
Политика

Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске

Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.
Обновлено вчера в 09:00
Экономика

В правительстве одобрили сдачу пустых бутылок за деньги в магазинах

Минприроды и Минпромторг поддержали инициативу сдавать пустые бутылки в магазины.
Обновлено в 00:21
Наука

Быстрое укорочение теломер сократило жизнь

Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей

Обновлено вчера в 16:10
Политика

В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения

Обновлено вчера в 14:43
Финансы

Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Кремль ждет проблем от губернаторских выборов в четырех регионах

Зона особого внимания Наиболее сложными регионами в Кремле считают Астрахань, Вологду и Алтай, а также Санкт-Петербург, который находится "на особом положении", при том что там к выборам не допустили ни одного сильного соперника врио губернатора Александра Беглова, говорят три человека, близких к администрации.
Обновлено вчера в 16:50
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»

Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков.
Обновлено вчера в 21:15
Общество

СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз

Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.
Обновлено вчера в 02:45
Политика

СК региона проверит действия мэра Нижнеудинского района во время ЧС

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил обращение в СК РФ по Иркутской области для проведения проверки для установления факта противоправных деяний мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова во время чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования.
Обновлено вчера в 22:50
Авто

«Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде

В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.
Обновлено вчера в 05:44
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии удалят правую кисть

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что семилетней девочке из Ингушетии придётся ампутировать руку.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия

В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой

Обновлено вчера в 19:45
Общество

Собянин открыл переход с траволаторами для посетителей «Острова мечты»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по надземному переходу через проспект Андропова, который соединил бизнес-инкубатор, станцию метро "Технопарк" и строящийся парк развлечений "Остров Мечты".
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия

Якутского журналиста обвинили в воздействии на подсознание

Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, "воздействующий на подсознание людей".
Обновлено в 00:30
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия

Две красноярки пытались задушить соседку из-за громкой музыки

В Красноярске задержали двух женщин, которые пытались задушить соседку.
Обновлено вчера в 22:40
Политика

Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе

В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 19:07
Экономика

«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино

В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено вчера в 17:34
Армия и оружие

Показан БРК «Бал», «пересаженный» с белорусского шасси на «КамАЗ»

Сообщается о том, что на международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге (10-14 июля) будет представлен комплекс обнаружения воздушных (надводных) целей «Монолит-Б» и пусковая установка с противокорабельными ракетами на шасси в виде "КамАЗа".
Обновлено вчера в 23:32
Футбол

Кинси Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка Америки

Модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», попыталась повторить свой трюк на решающем матче Кубка Америки — 2019 в Рио-де-Жанейро.
Обновлено вчера в 22:23
Общество

Пиратские сайты предложили удалять целиком

Правообладатели хотят получить еще больше возможностей блокировать пиратские ресурсы без обращения в суд.
Обновлено вчера в 17:14
Общество

В Роструде перечислили причины для отказа работнику в отпуске

В Роструде подчеркнули, что работодатели не имеют права не предоставлять ежегодный отпуск в течение двух лет подряд, а также не предоставлять его работникам младше 18 лет или тем, кто работает на вредных для здоровья предприятиях.
Обновлено вчера в 21:20
Армия и оружие

США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2,2 млрд

Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню американских танков M1A2T Abrams, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и сопутствующего оборудования к ним на сумму порядка $2,2 млрд.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

Почти 13 тысяч человек оказались в зоне наводнения в Индии

В штате Ассам на северо-востоке Индии почти 13 тысяч человек оказались в зоне наводнения, которое началось из-за непрекращающихся вторые сутки ливней.
Обновлено в 00:02
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