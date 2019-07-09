Социальная сеть Instagram применила нововведение, которое направлено на борьбу с проявлениями ненависти и травли в интернете. Механизм позволяет с помощью искусственного интеллекта определять, какую лексику использует тот или иной пользователь в своих публикациях или комментариях.

Instagram ввел функцию по защите пользователей от травли в Сети

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