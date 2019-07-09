Интернет

Instagram объявил о новых функциях по защите пользователей от травлиRT на русском 21:59

Социальная сеть Instagram объявила о новых функциях, которые направлены на борьбу с «онлайн-травлей». Об этом говорится в опубликованном заявлении компании.
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Instagram придумал, как бороться с оскорблениями в комментариях. Это заметит каждый пользователь

URA.Ru20:52

Instagram ввел функции по защите пользователей от травли в интернете

ТАСС21:52

Instagram ввел новые функции для защиты пользователей от оскорблений

Ведомости22:22

Инстаграм начал предупреждать пользователей об оскорбительных сообщениях

Эхо Москвы22:03

Instagram объявил о новых функциях по защите пользователей от травли

RT на русском21:59

В Instagram появятся две новые функции

Телеканал 360°22:41

Instagram начал предупреждать пользователей об оскорбительных сообщениях

РБК20:13
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 23:02, Вашингтон
Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Экономика

Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»

Конъюнктура Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 18:30
Экономика

Почти 80% минеральной воды оказалось контрафактом

Обновлено в 10:44
Экономика

«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино

В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено в 20:41
Политика

В Госдуме подготовили проект о санкциях против Грузии

Депутаты Госдумы попросили правительство ввести санкции против Грузии.
Обновлено в 17:20
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:57
Происшествия

Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад

Обновлено в 21:41
Политика

Российские авиакомпании свернули все полеты в Грузию

Последний рейса российской авиакомпании из России в Грузию был завершен — самолет «Аэрофлота», ранее вылетевший в Тбилиси, вернулся в Шереметьево, сообщает 8 июля ТАСС.
Обновлено в 00:13
Финансы

В США в сентябре может произойти дефолт

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что потолок госдолга нужно поднять в ближайшее время.
Обновлено в 22:31
Общество

В МЧС рассказали о пожарах из-за удлинителей и обогревателей

Некачественные розетки, электрические провода и удлинители могут стать причиной возникновения пожара, поэтому стоит не экономить на безопасности и приобретать лишь сертифицированную продукцию, заявили в МЧС в беседе с РИА "Новости".
Обновлено в 21:56
Общество

Алтайский министр озвучил главную проблему российского образования

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко поделился своим мнением по поводу того, что является главной проблемой российского образования.
Обновлено в 19:36
Общество

Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии

Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.
Обновлено в 18:30
Политика

Зеленский предложил внести изменения в порядок выплат пенсий жителям Донбасса

Президент Украины Зеленский предложил внести изменения в порядок выплаты пенсий и социальных пособий жителям ДНР и ЛНР, а также упростить порядок провоза товаров с Украины в Народные Республики.
Обновлено в 12:41
Политика

Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено в 14:29
Армия и оружие

В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную

В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено в 20:00
Политика

Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина-ЕС

Вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на проходящий в Киеве саммит Украина-ЕС.
Обновлено в 13:40
Политика

Путин объявил о проведении Года памяти и славы в 2020 году

«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов постановляю: провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы», — говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовых актов.
Обновлено в 10:39
Политика

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

Обновлено в 17:27
Политика

Лукашенко оценил идею Зеленского о встрече с Путиным в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова организовать в Минске встречу, в которой примут участие Россия, Украина, США, ФРГ, Франция и Британия.
Обновлено в 09:20
Авто

Renault обновил Duster первого поколения

Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.
Обновлено вчера в 07:19
Футбол

Паредес – единственный аргентинец в сборной Кубка Америки по версии Opta

Твиттер портала Opta опубликовал свою версию символической сборной Кубка Америки-2019.
Обновлено в 19:14
Экономика

Правительство одобрило прием пустых бутылок у населения

Российское правительство одобрило проведение эксперимента по приему пустых бутылок и банок у населения.
Обновлено в 21:15
Происшествия

В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель

Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Здоровье

Доступно каждому: «СОГАЗ-Мед» участвует в нацпроекте «Здравоохранение»

Страховые медицинские организации принимают активное участие в реализации нацпроекта.
Обновлено в 22:00
Политика

Мадуро начал переговоры с венесуэльской оппозицией

Обновлено в 22:22
Политика

Собчак сравнила журналиста «Рустави 2» с Навальным

Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак не смогла остаться в стороне от очередной провокации в Грузии и прокомментировала поступок грузинского журналиста Георгия Габуния, оскорбившего с применением нецензурной лексики российского главу Владимира Путина в прямом эфире «Рустави 2».
Обновлено в 22:43
Политика

В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения

В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 14:43
Экология

Где разрешили купаться этим летом на Сахалине

В перечисленных местах оборудованы спецпосты, где круглосуточно дежурят аттестованные спасатели.
Обновлено в 22:55
Авто

«Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде

В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.
Обновлено в 05:44
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