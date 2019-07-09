Интернет
Instagram объявил о новых функциях по защите пользователей от травлиRT на русском 21:59
Социальная сеть Instagram объявила о новых функциях, которые направлены на борьбу с «онлайн-травлей». Об этом говорится в опубликованном заявлении компании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 23:02, Вашингтон
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Экономика
Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»
Конъюнктура Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 18:30
Экономика
Почти 80% минеральной воды оказалось контрафактом
Обновлено в 10:44
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Политика
В Госдуме подготовили проект о санкциях против Грузии
Депутаты Госдумы попросили правительство ввести санкции против Грузии.
Обновлено в 17:20
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:57
Политика
Российские авиакомпании свернули все полеты в Грузию
Последний рейса российской авиакомпании из России в Грузию был завершен — самолет «Аэрофлота», ранее вылетевший в Тбилиси, вернулся в Шереметьево, сообщает 8 июля ТАСС.
Обновлено в 00:13
Финансы
В США в сентябре может произойти дефолт
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что потолок госдолга нужно поднять в ближайшее время.
Обновлено в 22:31
Общество
В МЧС рассказали о пожарах из-за удлинителей и обогревателей
Некачественные розетки, электрические провода и удлинители могут стать причиной возникновения пожара, поэтому стоит не экономить на безопасности и приобретать лишь сертифицированную продукцию, заявили в МЧС в беседе с РИА "Новости".
Обновлено в 21:56
Общество
Алтайский министр озвучил главную проблему российского образования
Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко поделился своим мнением по поводу того, что является главной проблемой российского образования.
Обновлено в 19:36
Общество
Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии
Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.
Обновлено в 18:30
Политика
Зеленский предложил внести изменения в порядок выплат пенсий жителям Донбасса
Президент Украины Зеленский предложил внести изменения в порядок выплаты пенсий и социальных пособий жителям ДНР и ЛНР, а также упростить порядок провоза товаров с Украины в Народные Республики.
Обновлено в 12:41
Политика
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено в 14:29
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено в 20:00
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина-ЕС
Вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на проходящий в Киеве саммит Украина-ЕС.
Обновлено в 13:40
Политика
Путин объявил о проведении Года памяти и славы в 2020 году
«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов постановляю: провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы», — говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовых актов.
Обновлено в 10:39
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено в 17:27
Политика
Лукашенко оценил идею Зеленского о встрече с Путиным в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова организовать в Минске встречу, в которой примут участие Россия, Украина, США, ФРГ, Франция и Британия.
Обновлено в 09:20
Авто
Renault обновил Duster первого поколения
Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.
Обновлено вчера в 07:19
Футбол
Паредес – единственный аргентинец в сборной Кубка Америки по версии Opta
Твиттер портала Opta опубликовал свою версию символической сборной Кубка Америки-2019.
Обновлено в 19:14
Экономика
Правительство одобрило прием пустых бутылок у населения
Российское правительство одобрило проведение эксперимента по приему пустых бутылок и банок у населения.
Обновлено в 21:15
Происшествия
В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель
Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Здоровье
Доступно каждому: «СОГАЗ-Мед» участвует в нацпроекте «Здравоохранение»
Страховые медицинские организации принимают активное участие в реализации нацпроекта.
Обновлено в 22:00
Политика
Мадуро начал переговоры с венесуэльской оппозицией
Обновлено в 22:22
Политика
Собчак сравнила журналиста «Рустави 2» с Навальным
Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак не смогла остаться в стороне от очередной провокации в Грузии и прокомментировала поступок грузинского журналиста Георгия Габуния, оскорбившего с применением нецензурной лексики российского главу Владимира Путина в прямом эфире «Рустави 2».
Обновлено в 22:43
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 14:43
Экология
Где разрешили купаться этим летом на Сахалине
В перечисленных местах оборудованы спецпосты, где круглосуточно дежурят аттестованные спасатели.
Обновлено в 22:55
Авто
«Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде
В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.
Обновлено в 05:44