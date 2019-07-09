Социальная сеть Instagram объявила о новых функциях, которые направлены на борьбу с «онлайн-травлей». Об этом говорится в опубликованном заявлении компании.

Instagram объявил о новых функциях по защите пользователей от травли

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