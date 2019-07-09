Интернет
Instagram придумала новый инструмент защиты пользователей от травлиREGNUM 01:08
Социальная сеть Instagram позволит своим пользователям незаметно скрывать комментарии нежелательных пользователей. Об этом 8 июля в своем блоге сообщил глава компании Адам Моссери.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 03:35, Ашберн
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Кремль жестко отреагировал на оскорбление Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оскорбления в адрес Владимира Путина на грузинском телевидении «большим позором для грузин».
Обновлено вчера в 06:47
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Иран назвал задержание танкера в Гибралтаре пиратством
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал задержание властями Гибралтара танкера Grace 1 актом пиратства.
Обновлено вчера в 02:29
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено вчера в 18:23
Футбол
«Краснодар» представил форму на сезон 2019/20
Футбольный клуб «Краснодар» представил форму на сезон 2019/20. Об этом 9 июля сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 03:16
Гаджеты
В 2020 году выйдут три модели iPhone и недорогой преемник iPhone 8
В 2020 году по не подтвержденным слухам выйдет четыре новых iPhone, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:30
Общество
СМИ опубликовали видео слежки за Ассанжем в посольстве Эквадора
В распоряжении портала El Pais появилось видео, которое было снято в посольстве Эквадора в Лондоне в то врем, когда там находился основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено в 03:17
Технологии
Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян
Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Футбол
«Зенит» объявил о переходе Сутормина
Обновлено вчера в 13:15
Общество
Роскачество проверило бургеры в российских ресторанах на антибиотики
Роскачество протестировало бургеры, пользующиеся наибольшим спросом, в 11 популярных сетевых ресторанах на содержание антибиотиков в мясе котлет.
Обновлено в 01:20
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Футбол
Экс-игрок сборной Парагвая поддержал обвинения Месси
По мнению бывшего голкипера, обвинения аргентинского форварда Конфедерации южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) в коррупции обоснованы.
Обновлено в 02:11
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия
Во Владивостоке предприниматель и бывший сотрудник ФСБ случайно раскрыли агента ФСБ
Предприниматели рассчитывали, что агент больше не появится на судне, отмечает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:10
Экономика
Сбербанк запускает монетную интернет-площадку
По словам Алексея Пономаренко, старшего управляющего директора, руководителя Центра управления наличным денежным обращением Сбербанка, сервис поможет решать проблемы как излишка, так и дефицита монет.
Обновлено в 03:22
Общество
Директор дома культуры назначила режиссером сына-слесаря
В Пуровском районном центре национальных культур в ЯНАО директор назначила режиссером своего сына, который по образованию является слесарем, сообщает РИА "Новости" Нарушение выявила региональная прокуратура.
Обновлено в 03:04
Политика
Зеленский не исключил особого статуса русского языка в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит проблемы с использованием русского языка в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия
Журналиста обвинили в воздействии на подсознание
Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
В результате пожара на Азина погибли два человека и пострадали четверо
Сегодня утром в Заводском районе Саратова в результате крупного пожара пострадали шесть человек, в том числе двое погибли.
Обновлено в 00:22
Происшествия
В Кабардино-Балкарии предъявили обвинения задержанным сотрудникам МВД
Следственный комитет России предъявил обвинения 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарии в организации преступного сообщества и получении взятки в размере 42 млн рублей, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия
Большинство россиян считают подбрасывание наркотиков обычной практикой
Больше половины россиян (66%) считают обычной практикой в РФ подбрасывание наркотиков полицейскими для фальсификации улик, следует из данных опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:21
Политика
Башкирия объединится с Челябинской и Свердловской областями
Республика Башкортостан, Челябинская и Свердловская области намерены объединиться в Уральский экономический кластер, сообщает портал ura.news.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Вода добралась и до Белого дома, сотрудники выставили фотографии подтопленных кабинетов в соцсетях.
Обновлено вчера в 17:57
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено вчера в 10:52
Транспорт
Мэр Краснодара рассказал о строительстве нового Яблоновского моста
В своем видеообращении Евгений Первышов прокомментировал последствия закрытия моста для проезда грузовиков и пассажирского транспорта Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал о последствиях закрытия Яблоновского моста для проезда грузового и пассажирского транспорта, а также о перспективе строительства нового, сообщает пресс-служба администрации города.
Обновлено в 03:29
Политика
Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину
Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено вчера в 05:40
Общество
Роструд рассказал, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Работодатель имеет право перенести отпуск своего сотрудника на следующий рабочий год, если предоставление отпуска в текущем году неблагоприятно скажется на ходе работы предприятия.
Обновлено в 01:41