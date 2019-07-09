Интернет

Instagram придумала новый инструмент защиты пользователей от травлиREGNUM 01:08

Социальная сеть Instagram позволит своим пользователям незаметно скрывать комментарии нежелательных пользователей. Об этом 8 июля в своем блоге сообщил глава компании Адам Моссери.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Instagram ввел новые функции для защиты пользователей от оскорблений

Ведомостивчера в 22:22

Инстаграм вводит новые функции для борьбы с оскорблениями

Эхо Москвы01:15

Instagram придумал, как бороться с оскорблениями в комментариях. Это заметит каждый пользователь

URA.Ruвчера в 20:52

Instagram анонсировал новые функции для борьбы с травлей в интернете

РИА Новости01:08

Instagram объявил о новых функциях по защите пользователей от травли

RT на русскомвчера в 21:59

Instagram ввел функции по защите пользователей от травли в интернете

ТАССвчера в 21:52

Instagram начал предупреждать пользователей об оскорбительных сообщениях

РБКвчера в 20:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 03:35, Ашберн
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Политика

Кремль жестко отреагировал на оскорбление Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оскорбления в адрес Владимира Путина на грузинском телевидении «большим позором для грузин».
Обновлено вчера в 06:47
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие

В ФСВТС назвали сроки выполнения обязательств перед Индией по С-400

Обновлено в 02:42
Политика

Иран назвал задержание танкера в Гибралтаре пиратством

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал задержание властями Гибралтара танкера Grace 1 актом пиратства.
Обновлено вчера в 02:29
Политика

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

Обновлено вчера в 18:23
Футбол

«Краснодар» представил форму на сезон 2019/20

Футбольный клуб «Краснодар» представил форму на сезон 2019/20. Об этом 9 июля сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 03:16
Гаджеты

В 2020 году выйдут три модели iPhone и недорогой преемник iPhone 8

В 2020 году по не подтвержденным слухам выйдет четыре новых iPhone, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:30
Общество

СМИ опубликовали видео слежки за Ассанжем в посольстве Эквадора

В распоряжении портала El Pais появилось видео, которое было снято в посольстве Эквадора в Лондоне в то врем, когда там находился основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено в 03:17
Технологии

Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян

Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Футбол

«Зенит» объявил о переходе Сутормина

Обновлено вчера в 13:15
Экономика

Составлен рейтинг самых богатых чиновников и депутатов России

Обновлено в 03:10
Общество

Роскачество проверило бургеры в российских ресторанах на антибиотики

Роскачество протестировало бургеры, пользующиеся наибольшим спросом, в 11 популярных сетевых ресторанах на содержание антибиотиков в мясе котлет.
Обновлено в 01:20
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Футбол

Экс-игрок сборной Парагвая поддержал обвинения Месси

По мнению бывшего голкипера, обвинения аргентинского форварда Конфедерации южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) в коррупции обоснованы.
Обновлено в 02:11
Политика

В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения

Обновлено вчера в 14:43
Происшествия

Во Владивостоке предприниматель и бывший сотрудник ФСБ случайно раскрыли агента ФСБ

Предприниматели рассчитывали, что агент больше не появится на судне, отмечает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:10
Экономика

Сбербанк запускает монетную интернет-площадку

По словам Алексея Пономаренко, старшего управляющего директора, руководителя Центра управления наличным денежным обращением Сбербанка, сервис поможет решать проблемы как излишка, так и дефицита монет.
Обновлено в 03:22
Общество

Директор дома культуры назначила режиссером сына-слесаря

В Пуровском районном центре национальных культур в ЯНАО директор назначила режиссером своего сына, который по образованию является слесарем, сообщает РИА "Новости" Нарушение выявила региональная прокуратура.
Обновлено в 03:04
Политика

Зеленский не исключил особого статуса русского языка в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит проблемы с использованием русского языка в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия

Журналиста обвинили в воздействии на подсознание

Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия

В результате пожара на Азина погибли два человека и пострадали четверо

Сегодня утром в Заводском районе Саратова в результате крупного пожара пострадали шесть человек, в том числе двое погибли.
Обновлено в 00:22
Происшествия

В Кабардино-Балкарии предъявили обвинения задержанным сотрудникам МВД

Следственный комитет России предъявил обвинения 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарии в организации преступного сообщества и получении взятки в размере 42 млн рублей, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия

Большинство россиян считают подбрасывание наркотиков обычной практикой

Больше половины россиян (66%) считают обычной практикой в РФ подбрасывание наркотиков полицейскими для фальсификации улик, следует из данных опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:21
Политика

Башкирия объединится с Челябинской и Свердловской областями

Республика Башкортостан, Челябинская и Свердловская области намерены объединиться в Уральский экономический кластер, сообщает портал ura.news.
Обновлено вчера в 13:00
Общество

В Вашингтоне затопило Белый дом и метро

Вода добралась и до Белого дома, сотрудники выставили фотографии подтопленных кабинетов в соцсетях.
Обновлено вчера в 17:57
Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено вчера в 10:52
Транспорт

Мэр Краснодара рассказал о строительстве нового Яблоновского моста

В своем видеообращении Евгений Первышов прокомментировал последствия закрытия моста для проезда грузовиков и пассажирского транспорта Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал о последствиях закрытия Яблоновского моста для проезда грузового и пассажирского транспорта, а также о перспективе строительства нового, сообщает пресс-служба администрации города.
Обновлено в 03:29
Политика

Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину

Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено вчера в 05:40
Общество

Роструд рассказал, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске

Работодатель имеет право перенести отпуск своего сотрудника на следующий рабочий год, если предоставление отпуска в текущем году неблагоприятно скажется на ходе работы предприятия.
Обновлено в 01:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное