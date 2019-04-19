Instagram может скрыть количество лайков под постомАктуальные Новости 01:38

Микроблог Instagram может скрыть количество лайков, оставленных пользователями под постом. Сведения в Twitter опубликовал Джейн Маньчун Вонг.

Instagram может скрыть количество лайков под постом

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