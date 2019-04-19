Instagram может отказаться от лайковРЕН ТВ 08:31

Социальная сеть Instagram может скрыть количество лайков под постами. Как передает ТАСС со ссылкой на эксперта в области мобильных приложений Джейн Манчун Вонг, это нововведение на данный момент тестируется.

Instagram может отказаться от лайков

Экономика Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.

Политика Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Экономика Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет вновь превысило $100 млрд Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило отметку в $100 млрд впервые с 1999 года.

Шоу-бизнес Шарлиз Терон подтвердила, что растит сына как девочку В интервью, опубликованном Daily Mail, Шарлиз Терон объяснила, почему ее сын Джексон носит одежду для девочек и особенно любит платья с пышными юбками.

Шоу-бизнес Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.

Экономика Акции Zoom Technologies подскочили на 54 000% из-за ошибки инвесторов Причиной резкого роста стоимости акций малоизвестной компании стала ошибка инвесторов, которые перепутали Zoom Technologies с сервисом видеоконференций для бизнеса Zoom Video Communications.

Транспорт Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.

Происшествия Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.

Политика Патрушев заявил об острой ситуации с неплатежами на Северном Кавказе Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) остро стоит вопрос неплатежей.

Авто «Тойота» показала новый городской «Крузер» для езды по асфальту Toyota представила новое поколение крупного внедорожника Highlander, который является «городской версией» проходимого Land Cruiser 200 и имеет довольно высокую цену.

Экономика Росстат зафиксировал падение реальных доходов населения в I квартале Реальные располагаемые доходы населения в I квартале сократились на 2,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщил Росстат.

Происшествия Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".

Происшествия Об инфаркте головного мозга у Дмитрия Быкова сообщили СМИ Источник в медицинских кругах Башкирии рассказал, что медики Уфы якобы диагностировали инфаркт головного мозга у госпитализированного в Уфе писателя Дмитрия Быкова.

Политика Порошенко пошел ва-банк: в центре Киева согнали новый «Майдан» В отчаянной попытке удержаться у власти Петр Порошенко мобилизовал свой административный ресурс и согнал в центр Киева внушительную массовку.

Общество У российского депутата нашли землю площадью в четыре Салехарда Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, глава авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал участки земли общей площадью 359 квадратных километров.

Футбол Лионель Месси назван лучшим игроком недели в Лиге чемпионов Нападающий футбольной сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси назван лучшим игроком в четырех повторных матчах четвертьфинала Лиги чемпионов.

Происшествия В центре Москвы полицейский открыл стрельбу Сотрудник полиции устроил стрельбу на Марксистской улице в Москве.

Политика Лукашенко сделал важное заявление касательно независимости Белоруссии Как сообщал ранее "Российский Диалог", Путин адресовал Лукашенко важное послание по поводу единения России и Белоруссии.

Происшествия Названо число пострадавших при обрушении грунта в Севастополе Три автомобиля упали вместе с обвалившимся грунтом на парковке у жилого дома в Севастополе, ещё несколько машин были эвакуированы с места обрушения.

Происшествия Задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет, операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ.

Политика Порошенко вышел к сторонникам на Майдане Президент Украины Пётр Порошенко прибыл на площадь Независимости в Киеве, где выступил перед своими сторонниками.