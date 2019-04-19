Интернет

Instagram может отказаться от лайковРЕН ТВ 08:31

Социальная сеть Instagram может скрыть количество лайков под постами. Как передает ТАСС со ссылкой на эксперта в области мобильных приложений Джейн Манчун Вонг, это нововведение на данный момент тестируется.
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В Instagram отреагировали на сообщения СМИ об отказе от лайков

РИА Новости08:53

Instagram опроверг тестирование функции скрытия лайков

Телеканал 360°02:35

СМИ сообщили о планах Instagram скрывать число лайков под постом

РБК06:48

Инстаграм может лишить пользователей возможности видеть, сколько лайков собрали публикации других людей

Эхо Москвы06:30

Instagram может скрыть количество лайков под постами

ТАСС05:25

Instagram может отказаться от лайков

Газета.Ru07:54

Instagram может убрать количество лайков под постом

ITZine.ruвчера в 23:55
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
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Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины

В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет вновь превысило $100 млрд

Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило отметку в $100 млрд впервые с 1999 года.
Обновлено в 05:26
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Шарлиз Терон подтвердила, что растит сына как девочку

В интервью, опубликованном Daily Mail, Шарлиз Терон объяснила, почему ее сын Джексон носит одежду для девочек и особенно любит платья с пышными юбками.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Экономика

Акции Zoom Technologies подскочили на 54 000% из-за ошибки инвесторов

Причиной резкого роста стоимости акций малоизвестной компании стала ошибка инвесторов, которые перепутали Zoom Technologies с сервисом видеоконференций для бизнеса Zoom Video Communications.
Обновлено в 03:49
Политика

Стали известны ведущие и формат дебатов Порошенко и Зеленского

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Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ

Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.
Обновлено в 05:25
Политика

Патрушев заявил об острой ситуации с неплатежами на Северном Кавказе

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) остро стоит вопрос неплатежей.
Обновлено в 07:17
Авто

«Тойота» показала новый городской «Крузер» для езды по асфальту

Toyota представила новое поколение крупного внедорожника Highlander, который является «городской версией» проходимого Land Cruiser 200 и имеет довольно высокую цену.
Обновлено в 07:54
Экономика

Росстат зафиксировал падение реальных доходов населения в I квартале

Реальные располагаемые доходы населения в I квартале сократились на 2,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

В Одессе депутата Верховной рады Найема облили нечистотами

Обновлено в 07:57
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Авто

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Ульяновский автозавод выпустил экспедиционную версию внедорожника УАЗ «Хантер».
Обновлено в 04:19
Происшествия

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В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 07:30
Происшествия

Об инфаркте головного мозга у Дмитрия Быкова сообщили СМИ

Источник в медицинских кругах Башкирии рассказал, что медики Уфы якобы диагностировали инфаркт головного мозга у госпитализированного в Уфе писателя Дмитрия Быкова.
Обновлено в 08:26
Политика

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В отчаянной попытке удержаться у власти Петр Порошенко мобилизовал свой административный ресурс и согнал в центр Киева внушительную массовку.
Обновлено в 08:28
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Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, глава авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал участки земли общей площадью 359 квадратных километров.
Обновлено в 07:10
Футбол

Лионель Месси назван лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий футбольной сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси назван лучшим игроком в четырех повторных матчах четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:05
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Сотрудник полиции устроил стрельбу на Марксистской улице в Москве.
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Армия и оружие

В Китае обрадовались бомбежке F-35I радара JY-27 в Сирии

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Общество

Сказку «Красная Шапочка» назвали сексистской

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Политика

Лукашенко сделал важное заявление касательно независимости Белоруссии

Как сообщал ранее "Российский Диалог", Путин адресовал Лукашенко важное послание по поводу единения России и Белоруссии.
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Три автомобиля упали вместе с обвалившимся грунтом на парковке у жилого дома в Севастополе, ещё несколько машин были эвакуированы с места обрушения.
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Спорт

Загитова рассказала, что мотивирует её больше всего

Обновлено в 08:18
Происшествия

Задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин

Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет, операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ.
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Политика

Порошенко вышел к сторонникам на Майдане

Президент Украины Пётр Порошенко прибыл на площадь Независимости в Киеве, где выступил перед своими сторонниками.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Более 30 жилых домов сгорело в селе Усть-Ималка Забайкальского края

Сегодня десятки домов сгорели не только в Усть-Ималке, но и ещё в двух сёлах.
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