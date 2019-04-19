Интернет
Instagram может начать скрывать количество лайковPravda.Ru 06:45
Социальную сеть Instagram, возможно, ждут серьезные изменения. Об этом в своем аккаунте в Twitter написала Джейн Маньчун Вонг, специалист по исследованию приложений.
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Политика
Порошенко и Зеленский встали на колени
Обновлено в 12:51
Общество
ЕС упростит правила выдачи шенгенских виз для добросовестных туристов
Европейский парламент одобрил предложения Еврокомиссии (ЕК) по изменению правил выдачи шенгенских виз, сообщается на сайте ЕК.
Обновлено в 13:00
Наука
ИИ смог определить возраст ребенка по движению глаз
Ученые из США создали приближенный к искусственному интеллекту алгоритм, который умеет определять возраст ребенка по особенностям движения его глаз.
Обновлено в 04:37
Политика
Порошенко призвал «защитить Украину от Зеленского»
Президент Украины Пётр Порошенко в ходе предвыборных дебатов со своим оппонентом — кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским заявил о необходимости «защитить государство» от Зеленского.
Обновлено в 13:09
Космос
В атмосфере Марса обнаружили «водяной насос»
Что особенно необычно, водяной пар есть и в тех слоях атмосферы Марса (например, в мезосфере), которые в теории не должны иметь значимых его количеств в силу слишком низких температур, при которых вода превращается в снег и лед и должна опускаться вниз.
Обновлено в 02:30
Политика
США призвали все страны не пропускать российские самолеты в Венесуэлу
США призывают все страны следовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолеты в Венесуэлу, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.
Обновлено в 09:52
Общество
Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России
Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено в 12:30
Технологии
«Ростех» и Игорь Ротенберг намерены развивать интернет вещей в России
Интернет вещей в России Разработкой сети займётся компания ГЛОНАСС-ТМ, которой владеют "Ростех", Игорь Ротенберг и АО "ГЛОНАСС".
Обновлено в 07:09
Космос
Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 30 апреля
Американский корабль должен доставить груз для экипажа Международной космической станции Запуск американского грузового корабля Dragon к Международной космической станции перенесли с 26 на 30 апреля, пишет РИА Новости со ссылкой на NASA.
Обновлено в 12:44
Гаджеты
ФСБ хочет внедрить российский шифр в iPhone
«С 1 декабря 2019 года в силу вступают приказы Минкомсвязи №275 и №319, по которым процедуры аутентификации и идентификации абонентов сетей сотовой связи 2G, 3G и 4G должны осуществляться с использованием криптографии, соответствующей требованиям ФСБ», — приводит РБК ответ Центра защиты информации и специальной связи ФСБ на запрос о внедрении в России технологии eSim.
Обновлено в 10:09
Единоборства
Олейник оказался легче Оверима на 3,5 кг перед боем в Санкт-Петербурге
Российский боец UFC Алексей Олейник оказался на 3,5 килограмма легче своего соперника голландца Алистара Оверима на взвешивании перед боем в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:37
Общество
Супруга рассказала о состоянии Дмитрия Быкова
Обновлено вчера в 03:37
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП на западе Москвы
Обновлено в 12:45
Происшествия
Футболиста Гулиева лишили водительских прав за проезд на красный свет
Мировой суд Москвы лишил футболиста «Спартака» Аяза Гулиева водительских прав на четыре месяца. Об этом 19 апреля сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:08
Политика
Кабмин одобрил запрет «веселящего газа»
Как передаёт РБК со ссылкой на соответствующий документ, речь идёт о запрете на изготовление, закупку, хранение и пропаганду употребления этого препарата не в медицинских, промышленных или технических целях.
Обновлено в 13:22
Происшествия
Десятки домов сгорели в Забайкалье
В пятницу, 19 апреля, десятки домов сгорели в нескольких населенных пунктах южных районов Забайкальского края из-за природных пожаров.
Обновлено в 09:17
Футбол
«Монако» выйдет на матч с «ПСЖ» в футболках с изображением Нотр-Дама
«Монако» принял решение выйти на гостевой матч 33-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» в специальных футболках с изображением собора Парижской Богоматери и покровительницы княжества Святой Девоты.
Обновлено в 13:19
Кино
Российская короткометражка попала в программу Каннского фестиваля
Короткометражный фильм «Сложноподчинённое» Олеси Яковлевой попал в программу Cinéfondation Каннского кинофестиваля.
Обновлено в 11:30
Политика
Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»
«Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн руб. в пользу «МиГ», который является одним из основных предприятий российской военной промышленности», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
Больной Михалков не пришел встречать гостей ММКФ
Президент кинофестиваля Никита Михалков из-за операции на бедре на красной дорожке отсутствовал.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
Вылет из Мурманска в Пулково задержали из-за дебошира
Вечерний рейс авиакомпании «Россия», который должен был отправиться в аэропорт Пулково сегодня в 18.05, задержали на час.
Обновлено в 12:05
Происшествия
В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России
Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат хаим» в Москве. Данное учебное заведение является крупнейшим еврейским университетом России.
Обновлено в 12:33
Транспорт
Минтранс в порядке эксперимента подключит автобусы к системе «Платон»
Минтранс России проведет эксперимент по мониторингу и контролю пассажирских перевозок с использованием единой федеральной системы "Платон", следует из документа, размещенного на портале regulation.gov.ru.
Обновлено в 13:11
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Транспорт
В России хотят изменить правила сдачи экзамена на водительские права
В России хотят изменить правила сдачи экзамена на водительские права. Об этом, со ссылкой на пресс-службу МВД РФ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:39
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.
Обновлено в 05:28
Политика
Порошенко заявил о неспособности Зеленского противостоять России
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский будет слабым руководителем страны и не сможет противостоять риску возвращения Украины в «Российскую империю», заявил в ходе дебатов действующий президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 12:37
Политика
За что депутата Рады Найема облили фекалиями в Одессе
В Одессе на депутата Верховной рады Украины Мустафу Найема вылили ведро с фекалиями, а затем забросали фаллоимитаторами.
Обновлено в 12:22
Происшествия
При пожаре в промзоне Нижнекамска пострадали 17 человек
По последним данным минздрава региона, в результате пострадали 17 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 12:33
Теннис
Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Обновлено в 10:14