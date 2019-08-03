Интернет

Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsAppВести.Ru 13:20

Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information. Изменения не коснутся мобильных устройств — на их экранах WhatsApp и Instagram будут называться по-старому.
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с чего всё началось
Facebook решила обозначить свой контроль над популярными сервисами Instagram и WhatsApp, добавив в них упоминание своего бренда, узнал
 The Information.
Forbes06:04

Подробнее о событии

Instagram и WhatsApp сменят название

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Instagram и WhatsАрр сменят имя

Телеканал 360°12:20

Facebook собирается переименовать Instagram и WhatsApp

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Facebook покажет, кто главный: соцсеть добавит себя в названия Instagram и WhatsApp

Forbes06:04

К названиям Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook»

Дождь05:01

Instagram и WhatsApp переименуют

РИА Новости11:30

В приложениях Instagram и WhatsApp появится пометка «от Facebook»

The GEEKвчера в 19:03
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В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 18 человек

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Происшествия

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Встреча президентов Украины и США должна пройти в Вашингтоне Глава Украины Владимир Зеленский заявил местным СМИ, что его встреча с американским президентом Дональдом Трампом запланирована на сентябрь.
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Футбол

Дзюба спас «Зенит» от поражения в матче против «Краснодара»

В центральном матче 4-го тура РПЛ "Зенит", благодаря голу Артема Дзюбы в компенсированное время второго тайма, смог уйти от поражения от "Краснодара" - 1:1. В составе питерцев дебютировал купленный у "Барселоны" Малком.
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Армия и оружие

Шойгу объяснил отсутствие стран НАТО на Армейских международных играх

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В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова

Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
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В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб

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В Новороссийске синоптики прогнозируют усиление ветра, с порывами до 28 м/с при грозе.
Обновлено в 14:27
Армия и оружие

Новейший беспилотник «Охотник» совершил первый полет

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Купер пытался подделать допинг-тест, принеся на анализ мочу беременной женщины

Купер подменил анализ и в качестве биологического материала сдал мочу беременной женщины.
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Силуанов отреагировал на новые санкции США против России

Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.
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Стала известна зарплата президента Зеленского

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ЦИК Украины объявил результаты выборов по партийным спискам

Центральная избирательная комиссия объявила результаты голосования по партийным спискам на внеочередных выборах в Верховную раду, партия президента Украины Владимира Зеленского получила 124 места в парламенте.
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НАТО призывают модернизировать вооружения для противостояния России

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«ПСЖ» обыграл «Ренн» в матче за Суперкубок Франции

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Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ

Украина пыталась оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы в надежде на то, что это компенсирует отсутствие России в организации.
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СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
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