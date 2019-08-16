Шоу-бизнес

Instagram Ольги Бузовой потребовали заблокироватьVSE42 Новости вчера в 06:29

Страницу в Instagram телеведущей и певицы Ольги Бузовой могут заблокировать из-за скандального видео, в котором она вылизывает тарелку и называет себя блокадницей. С требованием заблокировать страницу Бузовой обратились в Генпрокуратуру общественники.
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с чего всё началось

Назвавшую себя «блокадницей» Бузову хотят лишить аккаунта в Instagram с 16 млн подписчиков

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой способствовать блокировке аккаунта телеведущей и певицы Ольги Бузовой в Instagram из-за видео, на котором она облизывает тарелку и называет себя «блокадницей».
ФАНвчера в 04:40

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Instagram Бузовой требуют заблокировать из-за шутки про блокаду

Известиявчера в 05:07

На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру из-за шутки про блокадницу

РИА Новостивчера в 11:10

Instagram Бузовой потребовали заблокировать за шутку про блокаду

РБКвчера в 08:16

«Задела страну»: Общественник требует заблокировать Instagram Ольги Бузовой

Пятый каналвчера в 06:29

Май Абрикосов попросил не сравнивать Бузову с великими людьми

Телепрограммавчера в 22:55

Назвавшую себя «блокадницей» Бузову хотят лишить аккаунта в Instagram с 16 млн подписчиков

ФАНвчера в 04:40

Общественники требуют заблокировать Instagram Бузовой

РЕН ТВвчера в 04:05
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Шоу-бизнес

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Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
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США выдали ордер на арест иранского танкера Grace 1

Суд американского округа Колумбия выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1 в связи с подозрениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма, сообщает Минюст США.
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Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа

Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов долларов.
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В Одессе при пожаре в отеле погибли восемь человек

При пожаре в гостинице «Токио Стар» в Одессе погибли восемь человек, еще десять пострадали, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Подольская опубликовала фото трех поколений Пресняковых

Три поколения Пресняковых занимаются творчеством и радуют зрителей своими хитами, но поклонники редко могут увидеть общее фото кумиров.
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Кино

Сценарист «Чернобыля» пожалел создателей русского сериала на НТВ

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Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой

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Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено вчера в 09:20
Общество

В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
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СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации

Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
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После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 16:17
Авто

Немецкая компания отказалась от покупки 85 автомобилей Tesla

Немецкая компания Nextmove, занимающаяся прокатом автомобилей, отказалась от покупки 85 электромобилей Tesla Model 3 на сумму $5,55 млн.
Обновлено в 00:01
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В Воронеже разыскивают женщину, которая подбросила младенца в храм

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Новый УАЗ-452 «Буханка» показали на изображениях

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К организаторам акции 27 июля в Москве подали иски на 13 млн рублей

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Генетик назвал причины роста числа людей с синдромом Дауна

Рост числа людей с синдромом Дауна объясняется тенденцией поздних родов, а также отказом родителей прерывать беременность после сообщения о наличии лишней хромосомы у плода, считает старший научный сотрудник научно-консультативного отдела ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени Академика Н. П. Бочкова", врач-генетик высшей категории Наталья Семенова.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия

Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии

Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.
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Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в мечети под Осло рассказал о своих мотивах

Норвежец Филип Мансхаус, которого подозревают в терроризме из-за нападения на мечеть в Осло, рассказал о своих мотивах.
Обновлено вчера в 23:42
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
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Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой

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В МИД Британии осудили ракетные пуски КНДР

Замглавы МИД Великобритании Хезер Уилер заявила, что в Лондоне сожалеют в связи с ракетными пусками Северной Кореи, нарушающими резолюции Совбеза ООН.
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Санкции США спровоцировали спрос на российскую нефть

Российская нефть стала пользоваться большим спросом в мире после введения Соединенными Штатами санкций в отношении Ирана и Венесуэлы.
Обновлено вчера в 04:24
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ФСБ раскрыла число приехавших на заработки мигрантов

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Заболевшая раком женщина назвала первый симптом недуга

Биопсия показала, что у Трейси Френч развился плоскоклеточный рак кожи. Женщине сделали операцию, удалив пораженный участок кожи.
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Стало известно, на кого похож сын принца Гарри и Меган Маркл

Поклонники королевской семьи никак не могут определиться с вопросом, на кого больше похож сын принца Гарри и Меган Маркл Арчи.
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Трамп обсудил с советниками перспективы соглашения с талибами

Президент США Дональд Трамп обсудил в Бедминстере (штат Нью-Джерси) с ключевыми советниками по вопросам национальной безопасности перспективы заключения мирного соглашения с движением "Талибан" (запрещено в РФ).
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Ольга Бузова
Российская ведущая
Российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ», с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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