Шоу-бизнес
Instagram Ольги Бузовой потребовали заблокироватьVSE42 Новости вчера в 06:29
Страницу в Instagram телеведущей и певицы Ольги Бузовой могут заблокировать из-за скандального видео, в котором она вылизывает тарелку и называет себя блокадницей. С требованием заблокировать страницу Бузовой обратились в Генпрокуратуру общественники.
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с чего всё началось
Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой способствовать блокировке аккаунта телеведущей и певицы Ольги Бузовой в Instagram из-за видео, на котором она облизывает тарелку и называет себя «блокадницей».ФАНвчера в 04:40
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Шоу-бизнес
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Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии
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